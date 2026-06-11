七一優惠2026︱免費搭電車渡輪＋港鐵送7.1萬張車票＋馬場＋康文設施＋西九M+免費入場＋海洋公園＋昂坪纜車優惠

七一回歸二十九周年喜慶大日子，政府和社會各界推出一系列特別優惠及活動，交通方面港鐵會送出71 000張單程車票，市民亦可以連續三日免費乘搭電車，以及七一當日免費乘搭多條渡輪航線。除此之外，7月1日康文署多個室內和戶外康樂設施免費入場，大家可以免費游泳及打波，而西九文化區M+的指定展覽、香港故宮文化博物館及馬場免費入場，七一玩樂好去處優惠著數多多！

公共交通方面，市民可於7月1至3日免費乘搭電車。港鐵七月一日將以抽獎形式送出71 000份本地單程車程，並推出機場快綫小童八達通、「學生身分」個人八達通及樂悠咭乘車優惠。此外，市民可於7月1日免費乘搭多條渡輪航線，其中部分渡輪航線會預先派發乘船券。

• 2026年7月1至3日免費乘搭全線載客電車。

• 經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出71 000份本地單程車程（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。

• 7月1日至8月31日3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快綫。學生憑「學生身分」個人八達通及60歲或以上香港居民憑樂悠咭可半價乘搭機場快綫，往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站（不包括博覽館站）。

• 富裕小輪派發1 000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於7月1日免費乘搭。

• 7月1日生日的乘客可免費乘搭富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

• 新渡輪派發200張「中環-長洲」航線乘船券（普通渡輪普通等級）、100張「中環-梅窩」航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券，於7月1日免費乘搭。

泳池、博物館、M+、香港故宮文化博物館免費入場

七一假期當然要把握機會，一家大小外出玩樂慶祝一番！文化藝術及消閒方面，康樂及文化事務署轄下多項收費康樂文化設施，包括羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等免費開放，還有香港濕地公園會於7月1日免費開放。

• 免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽（包括天象廳節目）。

• 市民可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。

• 香港濕地公園免費入場。

喜歡室內活動的朋友，不妨免費參觀西九文化區M+指定展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽。活化歷史建築伙伴計劃的14個項目也將於六月中至七月初期間加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。

• 免費參觀西九文化區M+的展覽（指定特別展覽除外，無須預先登記）和香港故宮文化博物館所有專題展覽（須預先網上登記）。

沙田馬場全民免費入場

此外，香港賽馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。山頂纜車、昂坪360、香港海洋公園和大館會推出套票或門票優惠，香港國際機場、香港科學園、港深創新及科技園、不同商場及百貨公司也會提供餐飲、消費或泊車優惠。

• 香港賽馬會在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民除了可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席（另行收費場所除外），更可以優惠價享用指定餐飲食品及選購指定禮品。

• 7月1日至3日訪客於香港海洋公園禮品店單次購物淨額滿300元，可享八五折優惠（不適用於寄賣品、Panda Friends產品、特設產品、固定價格貨品、海洋快證、「與動物親上加親」活動、個人化服務及自動販賣機）。訪客於海洋公園「熊貓薈」餐廳惠顧熊貓主題食品或飲品，可享八五折優惠。

• 6月30日至7月31購票優惠︰香港海洋公園特別推出香港居民專享「一票雙遊」優惠門票。香港居民可於2026年6月30日至8月1日期間，自由選擇兩天入園。

• 山頂纜車優惠套票（來回）全日八五折優惠

• 優惠票價：155元（成人，原價182元）及100元（小童/長者，原價118元）

• 優惠套票可於2026年6月30日至7月1日在山頂纜車官方網站購買

• 昂坪360所有來回纜車門票半價優惠，適用於所有香港居民（包括成人、長者及小童）

• 2026年6月中至7月初（視乎個別項目提供的優惠）活化歷史建築伙伴計劃的14個項目提供不同優惠，包括加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。詳情https://www.hksar29.gov.hk/public/pdf/14Projects.pdf

• 即日起至2026年7月1日，於大館網站以「大館FAN」帳戶（免費登記）購買「拍住上—光影裏並肩馳騁的我們」展覽於2026年6月23日至7月1日期間上午11時至下午3時指定場次之標準票，即可享限量門票買一送一優惠。

• 凡參加大館「漫遊古蹟」或「大館一磚一瓦」公眾導賞團，完成導賞後即可獲贈大館限量版鉛芯筆一支，網上預約或即場參與的訪客均可享此禮遇。公眾導賞團名額由每團15人增加至20人。

飲食及消費方面，初步過千間食肆及商戶會於7月1日提供餐飲優惠。食物環境衞生署轄下部分公眾街市將推出不同優惠，市民亦可於7月1至7日透過「本地魚菜直送」網店、手機應用程式或到實體店，以七一折選購特定產品。而市民於7月1日到環境保護署「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。

www.hksar29.gov.hk