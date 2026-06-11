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日本和菲律賓近日突然聯手跑到台東海域「劃界」，台島綠營對此點頭哈腰，高呼歡迎，反倒是北京立即派出海警船到台東巡邏。
國際評論

假如中朝也搞一場日本海劃界

政經范局
范強
政經范局

　　日本和菲律賓近日突然聯手跑到台東海域「劃界」，台島綠營對此點頭哈腰，高呼歡迎，反倒是北京立即派出海警船到台東巡邏。消息傳來，島內民眾對賴清德政府罵聲一片，催生了島內民意轉向「靠中保台」的重大分水嶺。

 

　　日本極右翼首相高市早苗，聯手菲律賓親美總統小馬可斯來台東鬧事，面對中國強大的海、空邊防力量，可謂以卵擊石，根本成不了氣候。那麼問題來了——明知山有虎，高市為何仍偏向虎山行？

 

假如中朝也搞一場日本海劃界

金正恩夫婦親往機場迎接習近平伉儷（美聯社）

 

　　原因在於，高市得到美國特朗普政府開綠燈，正在進入日本再軍事化的快車道。她拉著小馬可斯來台東劃界，就是要依托「台灣有事屬日本危急存亡事態」的極右翼戰略思維，來達成以下多重目標：

 

　　一，在台島賴清德政府配合下，刺激兩岸對立情緒上升；二，鞏固對琉球的控管，為武裝與那國等島嶼製造藉口；三，引誘東南亞國家跟隨菲律賓，升高及擴大與中國的海權糾紛；四，在亞歐大陸已經爆發俄烏及美以伊戰爭的情況下，開闢第三條「交鋒線」，趁亂為日本軍國主義解套。

 

島東劃界推進「台灣有事」戰略

 

　　這些理由看似令人眼花繚亂，當前最重要的主線只有一條，就是日本推動台東劃界，目的並不在於爭取一日之長短，而是要挑起兩岸之間，及中國和東南亞國家之間的矛盾，藉此把亞歐大陸的第三條交鋒線，死死劃定在台海、台東至南海一側。

 

　　與此同時，日本沿琉球至本州一側全面擴軍，將自身武裝成「箭豬」，利用各類短、中程導彈，阻止中國海軍接近，甚至威懾中國沿海城市。一旦完成有關部署，日本就可一方面肆無忌憚攪動台海及南海事端來消耗中國，另一方面依托琉球列島建立的軍事緩衝，和日本本州對中國東岸的強大武力威懾，而抽身於戰禍之外。

 

假如中朝也搞一場日本海劃界

朝鮮為習近平準備了盛大歡迎儀式（美聯社）

 

　　日本極右翼向來藐視亞洲鄰國，更認為當前中國的崛起只是曇花一現，待到時機成熟時，當可再次把台灣劃入勢力範圍。高市把台灣納入其危急存亡事態範圍，就已暴露了這種心態。東京和台島綠營始料未及的是，事件引起了島內民意空前沸騰，無論賴政府及綠媒如何洗地，或是試圖把矛盾轉移至對岸，都未能止住民間怒火的節節升高。

 

　　與此同時，北京派出海警船編隊前出台東，對有關海域作出主權宣示，並實施有效管轄，迅速扼止了日菲的侵門踏戶。然而如前所述，日本此次台東劃界的目的，並非爭一日之長短，而是為了把亞歐大陸第三條交鋒線，劃定在「台灣有事」範圍內，並引導其向南海發展。

 

　　中方如僅僅將鬥爭方向聚焦於台島周邊，則戰術上即使勝利了，在戰略上仍是被動的。正是在此情況下，當台東風高浪急之時，中國國家主席習近平伉儷的專機於周一（8日）抵達平壤，展開一連兩天的對朝國事訪問。朝鮮政府安排了空前盛大的歡迎儀式。

 

半島掐實軍國主義蛇首

 

　　無論是在機場，還是在重大活動場合，金正恩夫婦都親自前往迎接及陪伴。對於平壤的這場盛會，一衣帶水的東京看在眼裏，恐怕別有一番緊張心情——高市只欲推進南下戰略來牽著中國鼻子走，卻忘了從朝鮮半島正好可以掐實日本新型軍國主義者的蛇首。

 

　　反倒是韓國方面首先意識到了這一戰略形勢的變化。韓國媒體不久前就預期，在東亞及東北亞形勢劇烈變化的背景下，習近平將會訪朝。習近平抵達平壤當天，在朝鮮《勞動新聞》發表了署名文章，立即引起了韓媒的高度關注。

 

　　《韓聯社》指出，習近平於2019年訪朝時也曾在該媒體發表過署名文章，對比兩篇文章發現重點大有不同——7年前的文章強調「半島和平」，此次發表的文章則聚焦「反對霸權主義」與「中朝戰略協作」，並出現了「世界多極化」這個名詞。

 

假如中朝也搞一場日本海劃界

中國海警前往台東巡邏（互聯網）

 

　　尤為引人關注的是，2019年的署名文章共六次提及「朝鮮半島」，但此次則一次也未出現，而「國家主權」、「安全」、「戰略協作」、「國際秩序」等詞彙頻繁出現。習近平此次在文章中特別指出，「反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。

 

　　由此可見，習近平此次訪朝，焦點並不在於無核化等的半島內部事務，而是著眼於日本在美國支持下，復活軍國主義的更大戰略問題。對於這一變化，韓國李在明政府作出了明確回應。

 

李在明拒絕韓日軍事協定

 

　　就在習近平訪朝首天，李在明正好也在首爾舉行了執政周年記者會。這個時間點的「巧合」，使得李在明能以一種適度的方式，對北邊舉行的習金會作出即時反應。他在強調韓國繼續推進南北對話，並與鄰國保持交往的一貫立場時，冷不防宣布：「我已向日本首相高市早苗表示，考慮到國民情緒，目前難以簽署韓日《物資勞務相互提供協定(ACSA)》。」

 

　　ACSA是一項軍事合作協定，目的是讓韓日在採取聯合軍事行動時，共同分享與採購後勤軍需物資及勞務。剛剛領導執政黨贏得地方選舉的李在明解釋說，韓日之間的全面軍事合作，需要歷史遺留問題得到徹底解決後才可實現。

 

假如中朝也搞一場日本海劃界

高市此前與小馬可斯相會甚歡（互聯網）

 

　　李在明形容日本侵略朝鮮半島的歷史往事說：「明明是對方揮拳打了我，在這種情況下，雙方雖然可以保持友好往來，但很難實現真正意義上的全面合作。」、「這些問題本質上尚未得到徹底解決，只有解決了，才能建立真正的韓日關係。」

 

　　至此，朝鮮盛情歡迎習近平到訪，韓國則表態要求日本正視歷史問題，半島一時沒有高市可以攪局的空間，現時她須獨自猜測習金會究竟談了哪些內容。不久前她與小馬可斯密會之後，搞出了台東劃線的小動作，如今輪到平壤召開習金會，若以小人之心度君子之腹，萬一中朝也宣布來日本海劃界，又該如何？

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=SWwU1XiReNg

 

 

Tags:#政經范局#大國博弈#地緣政治#中日關係#日本#菲律賓#高市早苗#小馬可斯#中國#北韓#朝鮮#南韓#韓國#李在明#習近平#金正恩#習金會#兩岸關係#台灣
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