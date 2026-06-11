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港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略
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港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Deel、Pexels、政府新聞網

　　不少打工仔返工最大的動力就係搵錢去旅行，你係短線快閃派定係自製長假期支持者？最近，一站式全球團隊支薪及人力資源管理平台Deel 最新分析指出，香港僱員於 2025 年平均使用 16.5 天年假，為亞太區第二高，香港人傾向頻密「充電」而非長時間休假。心思思想買機票的你，必睇2027年打工仔請假攻略！

 

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2027公眾假期攻略︱農曆新年放至初四＋復活節清明節請4放11＋佛誕七一中秋請1放4＋聖誕元旦連假指南

 

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

 

　　研究發現整個亞太區，香港打工一族香港不僅在年假使用量上表現突出，更在使用方式上展現港人高度靈活的特質。香港人傾向將假期分散為兩日短假，在全年不同時段放假，而非將假期儲起，放一次性的長假。

 

　　•    香港僱員於 2025 年平均使用 16.5 天年假

　　•    年假使用率亞太區第二高

　　•    香港人傾向將假期分散為兩日短假，在全年不同時段放假，而非將假期儲起，放一次性的長假

　　•    68.6% 香港員工使用了至少 80% 年假配額，僅次於新加坡（77.5%）

 

　　從區域比較來看，香港員工的年假使用率亦明顯領先。68.6% 香港員工使用了至少 80% 年假配額，僅次於新加坡（77.5%），遠高於澳洲（46.5%）和印度（29.9%）。這項結果反映了亞太區內休假政策與實際情況之間的落差 —— 較高的法定假期配額，並不一定等於員工實際放假的時間較長。

 

　　除此之外，Deel 針對超過 4,500名持亞太區合約的全職員工分析發現：香港員工在 2025 年放的年假中位數為 16.5 日，落後於新加坡（19 日），但領先澳洲（16 日），儘管澳洲擁有較高的 20 日法定年假配額。

 

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

 

　　短假期成主流：在多日假期申請中（67.5% 香港員工），有 37.5% 為僅兩天假期，高於新加坡（31.9%），反映員工更傾向頻密「充電」而非長時間休假。

 

　　長假十分罕見：即使在澳洲，超過16天的長假申請亦僅佔2.9%，而這類長假在香港更是少之又少。大多數本地員工更喜歡以短暫且頻密的方式來恢復精力。

 

　　Deel 首席經濟學家 Lauren Thomas 表示：「香港一向被視為工作節奏急速的城市，但數據顯示實際情況更趨平衡。員工不但有休假，更懂得以有助維持長期生產力的方式使用年假。這反映大眾愈來愈重視身心健康與工作表現之間的關係，同時亦為企業帶來啟示。在人才競爭激烈的市場中，能夠提供靈活安排與建立信任文化的企業，更有機會建立高效且滿意度更高的團隊。」數據亦指出，除了文化差異外，政策也是一大因素。在亞太地區，採用彈性休假安排的員工，其實際休假日數普遍高於固定制度員工。

 

2027年公眾假期懶人包

 

　　一講放假，又係時侯計劃假期，政府最新公布2027年公眾假期已經出爐，明年有幾個自製長假機會，如復活節清明節請4放11去賞櫻，國慶兼重陽節請4放10睇紅葉，或是聖誕元旦假期請4放9迎接2028年。喜歡短線快閃可以諗諗佛誕、七一、中秋假期，請1放4話走就走充電！

 

　　政府在憲報公布二○二七年公眾假期如下：

 

 

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

 
 

•   元旦跨年假 請4 放10

 

　　請假日子 ︰12 月28日、12 月29日、12 月30日、12 月31日及2026年 1 月2日

　　2025 年的12 月25日（五）及12月26日（六）聖誕節及聖誕翌日，加上12 月27日，已經有3天連假。只要再請12月28日、 12 月29日、30日及31日，加上一月一日元旦假，即可享請4 放10日的筍假，開心迎接2026 年！

 

•    農曆新年 請3放9

 

　　請假日子 ︰2 月10日、2 月11日、2 月12日

　　今年農曆新年年初一至三為 2 月6日（六）至2 月8日（一），由於農曆年初二為星期日，故農曆年初四將訂為補假，大家年初四終於不用開工！只要放多幾日2 月10月（三）至及2月12日（五）三天，即可享9 天假期，正！

 

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

 

•   清明節＋復活節 請4放11

 

　　請假日子 ︰3 月30日、3 月31日、4 月1日、4 月2日

　　明年復活節及清明節假期唔錯，3 月26日（五）至3月27日（六）加上星期日及3 月29日復活節星期一，已經有四天連假。如想自製假期賞櫻去，可以考慮多請四天假期（即3 月30日、3 月31日、4 月1日、4 月2日）加上清明節4 月5 日為星期一， 即可請4 放11日！

 

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

 

•    勞動節  

 

　　勞動節 為 5月1日（六），因為星期六的關係，沒有太多著數。

 

•    佛誕請1放4

 

　　請假日子︰5月14日

　　佛誕為5 月13日（四）只需請1日 （5 月14日）即可享受四天連假，出走去一趟小旅行。

 

•    端午節 請2放5

 

　　請假日子 ︰6月10日、6月11日

　　6月9日（三）為端午節，請多兩天6 月10日、6 月11日即可有5天假。

 

港人偏好「短假期」頻密快閃充電＋平均使用16.5 日年假＋使用率亞太區第二＋2027年打工仔請假攻略

 

•    七一假期 請1放4

 

　　請假日子 ︰7月2日

　　7月1日為香港特別行政區成立紀念日為星期四，加上星期六及日假期相連，只需7 月2日請假可自製請1放4的假期。

 

•    中秋節 請1放4

 

　　請假日子 ︰9 月17日

　　9 月開始踏入初秋，日本及韓國天氣怡人，打工仔又有機會自製長假！今年中秋翌日假期（9月16日）為星期四，只要請9 月17日（五）加上星期六及星期日即可有4 天假期。

 

•    國慶＋重陽 請4放10

 

　　請假日子 ︰10月4、5、6、7日

　　十一國慶為10 月1日星期五，已經有3天連假，只要請多4天即可連同重陽節（10 月8日）假期，一口氣放10日大假！或者來個break，重陽節前可以請1日（5 月7日），即可享請1放4日的假期，非常彈性。 

 

•    聖誕＋元旦  請4放9

 

　　請假日子︰12 月28、29、30及31日

　　今年聖誕及元旦自製長假請4 放9！12 月25（六）及26日（日）已是公眾假期，加上12 月27日（一）的補假，你只要12 月28日至31日4天，加上2028年1 月1 日（六）及2日（日）可以享9天假期，迎接2028年！

 

Tags:#熱話#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊#打工仔#公眾假期#旅行
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