city’super 30週年慶典盛大揭幕！時代廣場Pop-up Store入手限定聯乘精品：Anya Hindmarch環保袋、復刻版環保袋盲盒

不經不覺，city’super已經陪伴香港人30年。為了慶祝這個大日子，city’super將於6月化身爲一個盛大生活品味慶典，透過連場沉浸式體驗、品飲嘗味工作坊及大量限定紀念精品，與大家慶祝並重溫city’super與香港人的尋味之旅及難忘回憶。

30週年慶典其中一個重要活動，是於銅鑼灣時代廣場店期間限定舉行的「city’super三十載尋味之旅」，透過一系列精心打造的裝置藝術，與大家重溫30年來的點滴，以及展示與不同品牌聯乘推出的30週年限定商品。場內用上city’super的綠色作為主調，配合金色的射燈，每件商品就似是博物館內的藝術品一樣，有獨特的氣質！當然，除了「觀賞」之外，更可以購買！

「city’super三十載尋味之旅」由即日起至6月15日於銅鑼灣時代廣場店舉行。（攝影：Katty）

場內展出不同年袋的city’super購物袋（包括膠袋及紙袋），大家最有印象是哪一款呢？（攝影：Katty）

集團總裁鄔嘉華早前更親自帶領傳媒走進「時光隧道」，介紹city’super的歷史。（攝影：Katty）

為延續「用心傳承 感謝有您」的理念，city’super特別推出超過50款30週年紀念商品，當中包括與國際知名設計師陳幼堅先生（Alan Chan）合作的復刻環保購物袋盲盒系列、與英國著名設計師品牌Anya Hindmarch合作推出香港首發的city’super限定迷你Universal Bag、聯乘法國Le Chocolat des Français的款朱古力禮盒、刻有city’super週年標誌的法國芝士、日本蜜瓜等。

自1996年品牌創立以來，陳幼堅先生（Alan Chan）為city’super設計多個年代經典購物袋。今年city’super再度與陳幼堅先生合作，推出復刻版環保袋盲盒系列（共有6款），每盒$99，全套6款$594。（攝影：Katty）

city'super 30週年 X Anya Hindmarch迷你Universal Bag $125

採用100%回收塑膠物料製成，把廢棄塑膠升級再造，體現city’super對可持續生活的堅持。（攝影：Katty）

除了綠色，還有AIRSIDE特定橙紅色，同樣是$125。（攝影：Katty）

city'super Chef Polar 30週年特別版公仔 $138

如果跟Anya Hindmarch Universal Bag一同購買，售價為$238。（攝影：Katty）

city'super 30 週年 X A Shoppin’ Baby 變色杯盲盒 $108

特別聯乘香港著名藝術家Dorophy Tang（鄧卓越）創作的A Shoppin' Baby，推出30週年限定變色杯盲盒，共有3款圖案，每款均以A Shoppin' Baby手持不同年代city'super經典購物袋為設計，並配合多款香港特色圖案。（攝影：Katty）

city'super 30 週年 X A Shoppin’ Baby 貼紙 $20

A Shoppin' Baby設計師Dorophy Tang。

city'super 30 週年 X Le Chocolat des Français 有機朱古力禮盒（72克） $388

來自法國的Le Chocolat des Français堅持使用天然及有機材料，並以100%純可可油製作朱古力，色彩繽紛的禮盒內有16小片朱古力，包裝上印有「CITY'SUPER 30TH」字樣。（攝影：Katty）

city'super 30 週年 X Le Chocolat des Français 迷你有機雜錦排裝朱古力禮盒 $178

一套三排，包裝上印上Chef Polar的不同形象，非常可愛。（攝影：Katty）

桂新堂city'super 30週年限定版雜錦烤蝦餅（9件裝） $140

桂新堂激辛咖喱蝦餅、芝麻擔擔烤蝦餅、芫荽烤蝦餅 每盒$78

福砂屋小長崎蛋糕 - city’super限定版（55克）每盒$36

city’super 30週年特別版Schragels貝果 $49

Schragels的每一個貝果，仍然堅持每日清晨新鮮製作：手工捲製、沸水燙煮、石爐烘烤，每一口都是充滿溫度的味道。（攝影：Katty）

city'super 30週年 X 閣樓釀造菠蘿咖啡（250毫升）$28、

city'super 30週年 X YARDLEY黑加侖子咖啡水果酸啤（330毫升）$48、

city'super 30週年 X DEADMAN 咖啡煙燻波羅的海波特啤酒（330毫升）$48

city'super 30週年 x RingoWork青森完熟蘋果汁（720毫升） 每支$119

city'super 30週年 X 泉橋酒造1996-2026年份清酒限定套裝 $850

city'super 30週年特別版Tincarbell雞蛋包 X 千金丹黑芝麻味（16 件） 每包$59

city'super 30週年限定日本文字靜岡蜜瓜 $1,996

city'super 30週年 X Cha Cha限量版清酒Soft Cream $50

限定清酒Soft Cream採用city’super自家清酒品牌「新芽 純米大吟釀」、融合濃郁香滑的北海道牛奶製作而成，入口柔滑順口，隱約散發優雅的花香與果香，於時代廣場店獨家發售。（圖片來源：city'super）

凡購買city'super 30週年指定產品，即可獲贈Chef Polar限定貼紙一張。

city’super 30 載尋味之旅

日期：即日至6月15日

地點：city’super時代廣場店

IG：https://www.instagram.com/citysuperhk/