中國經濟領跑，為何A股市值不及美

股市又到五窮六絕，大家都在等待七翻身之時。我一向不認為個別股票或甚至大市走勢可以準確預測，當中隨機震盪太多，若非有內幕消息，你睇好某股時，其股價多半已反映利好因素，投資也賺不了多少。

不過，股市表現與經濟有密切但又絕不簡單的關係，可為我們對世界的長遠形勢提供有用參考，值得分析。其中一個使不少人迷惑的問題是，為何中國經濟走勢亮麗，遠勝美國，但中國的股市（包括香港），表現卻只是差強人意，沒有美股般的屢創新高？即使近日美股大幅回落，卻仍能在高位徘徊。

中國經濟比美國好？中國經濟仍在往高新科技轉型，成效已經見到，新科技產品使人目不暇給，若從數字來看，從2021年至2025年，中國的實質GDP共上升了19.8%，在同一時期內，美國則只增加了約11.5%，相差甚遠。我們若不理通脹，用名義GDP計算，那麼中國GDP升幅是22%，美國的卻達33.7%，美國的高增長，只是因為通脹高，不是因為產值增長比得上中國，沒有意義。為何用2021年底作起點，因為那時美國未進入減息周期，中國與美國都剛度過了第一波新冠衝擊，我們若果用其他年份，結果也只大同小異，無關宏旨。

美股總市值，4年半增22.7萬億美元

股市方面，從2021年底至今年6月初的4年半內，美國的總市值共增加了約22.7萬億美元，達至75萬億美元，增幅43.4%。這意味著在這段時間內，股市替美國人創造了22.7萬億美元的名義財富，比中國一年的GDP還要多。至於中國的股市總市值，現時比起4年半前，總增幅只約19.3%，即2.8萬億美元，表面看來，不及美國。

美國22.7萬億美元的新創財富從何而來。大部分源頭是新科技公司。我曾把所謂美股七雄的市值找來，即微軟（Microsoft）、Alphabet、英偉達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）、Meta、蘋果（Apple），再加上表現同樣出色的超微（AMD），發現這8所高新科技公司的總市值在上述的4年半時段內，共增加了約11.3萬億美元，大約等於包含有數千所公司市值總增幅22.7萬億美元的一半。換言之，如果沒有了這8間公的增幅，美股市值的增幅要減半，即回落至21.9%，與上述中國市值增幅的19.3%相距不遠。

這些數字並非說我們可忽視美國科技股的貢獻，恰恰相反，這正好說明用科技創富的驚人力量，我們不可怠慢視之。不過，我們尚要注意，股市總值並未有扣除通脹因素，若把這4年半期間美國共約21%的物價增幅扣掉，那麼，在上述8間科技巨企以外，美股平均而言根本沒有創造到實質財富。可如此總結，過去4年半，美股是完全靠8間科技巨企及通脹支撑的！

8科技巨企+通脹，支撐美股增長

我們尚可進一步思索，8間科技巨企創富能力雖然驚人，但這都是帳面財富，是市場對科技產品的未來感到樂觀，認為這些公司未來繼續可以賺大錢，所以現時的股價才能如此高企。有人認為人工智能的熱潮可能是個泡沫，如果這泡沫爆破了，這些高科技公司股價還會大跌。

再看看中國，有3個因素值得注意。首先是在這4年半中，中國的物價升幅甚微，加起來還未夠3%，比起美國的21%分別很大，把物價因素都排除掉，美股表現只是普通。第二，中國這幾年的科技及高尖製造業都是井噴式般進步，對經濟貢獻巨大，為何沒有英偉達、Google等的勇猛急升的股票拉起大市？不是完全沒有，像寧德時代（CATL）便時有驚人升幅。但中國科技股與美國的巨企相比，市值差別不可同日而語。

中國這幾年的科技及高尖製造業都是井噴式般進步，對經濟貢獻巨大(Shutterstock)

一個明顯例子是比亞迪，它是中國電動車的龍頭，其銷售量已超越了特斯拉，是後者畏懼的競爭對手。不過，以市值計算，比亞迪大約1萬億人民幣，特斯拉卻是1萬億美元。兩間科技與市場實力相仿的公司，市值卻不是處於同一個等量級的。究其原因，是中國汽車業內捲嚴重。據說，中國電動車製造公司高峰期有幾百間，現在淘汰至幾十間，將來可能更少。但這麼多製造商在割喉競爭，利潤及價格都遠低於應有水平。這對中國消費者有利，但出口到外國的電動車，何須把價格壓低？將來部分汽車廠遭淘汰後，留下的企業利潤或會回升至合理區域，到時它們的市值會大大提高。

通脹低內捲樓泡，礙中國股市

第三，是中國股市曾受房地產泡沫所重創，現時情況穩定一點，但中國房地產問題是建得太多單位，當中情由現時無篇幅細談，將來再說。把多建的房屋消化掉頗需時間。

觀察公司的市值十分有趣。英偉達一所公司，市值可達5萬億美元，佔了美國總市值近6.5%。單只一間公司，市值已是比整個印度、整個南韓，或整個英國的股市市值都要大，真是富可敵國！台灣的台積電，市值2萬多億美元，一間公司佔了整個台灣的市值42%！看似厲害，但其實不健康。再看按國家或地區的市值排名，歐洲排得最高的英國只是第9，市值連英偉達也比不上，排頭8名的，亞洲佔了6名，真是東升西降的體現。

（本文原載於6月12日《香港經濟日報》）