歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中國經濟領跑，為何A股市值不及美
國際評論
股市動向
評級及報告

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　股市又到五窮六絕，大家都在等待七翻身之時。我一向不認為個別股票或甚至大市走勢可以準確預測，當中隨機震盪太多，若非有內幕消息，你睇好某股時，其股價多半已反映利好因素，投資也賺不了多少。

 

　　不過，股市表現與經濟有密切但又絕不簡單的關係，可為我們對世界的長遠形勢提供有用參考，值得分析。其中一個使不少人迷惑的問題是，為何中國經濟走勢亮麗，遠勝美國，但中國的股市（包括香港），表現卻只是差強人意，沒有美股般的屢創新高？即使近日美股大幅回落，卻仍能在高位徘徊。

 

　　中國經濟比美國好？中國經濟仍在往高新科技轉型，成效已經見到，新科技產品使人目不暇給，若從數字來看，從2021年至2025年，中國的實質GDP共上升了19.8%，在同一時期內，美國則只增加了約11.5%，相差甚遠。我們若不理通脹，用名義GDP計算，那麼中國GDP升幅是22%，美國的卻達33.7%，美國的高增長，只是因為通脹高，不是因為產值增長比得上中國，沒有意義。為何用2021年底作起點，因為那時美國未進入減息周期，中國與美國都剛度過了第一波新冠衝擊，我們若果用其他年份，結果也只大同小異，無關宏旨。

 

美股總市值，4年半增22.7萬億美元

 

　　股市方面，從2021年底至今年6月初的4年半內，美國的總市值共增加了約22.7萬億美元，達至75萬億美元，增幅43.4%。這意味著在這段時間內，股市替美國人創造了22.7萬億美元的名義財富，比中國一年的GDP還要多。至於中國的股市總市值，現時比起4年半前，總增幅只約19.3%，即2.8萬億美元，表面看來，不及美國。

 

　　美國22.7萬億美元的新創財富從何而來。大部分源頭是新科技公司。我曾把所謂美股七雄的市值找來，即微軟（Microsoft）、Alphabet、英偉達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）、Meta、蘋果（Apple），再加上表現同樣出色的超微（AMD），發現這8所高新科技公司的總市值在上述的4年半時段內，共增加了約11.3萬億美元，大約等於包含有數千所公司市值總增幅22.7萬億美元的一半。換言之，如果沒有了這8間公的增幅，美股市值的增幅要減半，即回落至21.9%，與上述中國市值增幅的19.3%相距不遠。

 

　　這些數字並非說我們可忽視美國科技股的貢獻，恰恰相反，這正好說明用科技創富的驚人力量，我們不可怠慢視之。不過，我們尚要注意，股市總值並未有扣除通脹因素，若把這4年半期間美國共約21%的物價增幅扣掉，那麼，在上述8間科技巨企以外，美股平均而言根本沒有創造到實質財富。可如此總結，過去4年半，美股是完全靠8間科技巨企及通脹支撑的！

 

8科技巨企+通脹，支撐美股增長

 

　　我們尚可進一步思索，8間科技巨企創富能力雖然驚人，但這都是帳面財富，是市場對科技產品的未來感到樂觀，認為這些公司未來繼續可以賺大錢，所以現時的股價才能如此高企。有人認為人工智能的熱潮可能是個泡沫，如果這泡沫爆破了，這些高科技公司股價還會大跌。

 

　　再看看中國，有3個因素值得注意。首先是在這4年半中，中國的物價升幅甚微，加起來還未夠3%，比起美國的21%分別很大，把物價因素都排除掉，美股表現只是普通。第二，中國這幾年的科技及高尖製造業都是井噴式般進步，對經濟貢獻巨大，為何沒有英偉達、Google等的勇猛急升的股票拉起大市？不是完全沒有，像寧德時代（CATL）便時有驚人升幅。但中國科技股與美國的巨企相比，市值差別不可同日而語。

 

中國經濟領跑，為何A股市值不及美中國這幾年的科技及高尖製造業都是井噴式般進步，對經濟貢獻巨大(Shutterstock)

 

 

　　一個明顯例子是比亞迪，它是中國電動車的龍頭，其銷售量已超越了特斯拉，是後者畏懼的競爭對手。不過，以市值計算，比亞迪大約1萬億人民幣，特斯拉卻是1萬億美元。兩間科技與市場實力相仿的公司，市值卻不是處於同一個等量級的。究其原因，是中國汽車業內捲嚴重。據說，中國電動車製造公司高峰期有幾百間，現在淘汰至幾十間，將來可能更少。但這麼多製造商在割喉競爭，利潤及價格都遠低於應有水平。這對中國消費者有利，但出口到外國的電動車，何須把價格壓低？將來部分汽車廠遭淘汰後，留下的企業利潤或會回升至合理區域，到時它們的市值會大大提高。

 

通脹低內捲樓泡，礙中國股市

 

　　第三，是中國股市曾受房地產泡沫所重創，現時情況穩定一點，但中國房地產問題是建得太多單位，當中情由現時無篇幅細談，將來再說。把多建的房屋消化掉頗需時間。

 

　　觀察公司的市值十分有趣。英偉達一所公司，市值可達5萬億美元，佔了美國總市值近6.5%。單只一間公司，市值已是比整個印度、整個南韓，或整個英國的股市市值都要大，真是富可敵國！台灣的台積電，市值2萬多億美元，一間公司佔了整個台灣的市值42%！看似厲害，但其實不健康。再看按國家或地區的市值排名，歐洲排得最高的英國只是第9，市值連英偉達也比不上，排頭8名的，亞洲佔了6名，真是東升西降的體現。

 

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

 

（本文原載於6月12日《香港經濟日報》）

 

 

Tags:#股市#經濟#中國#美國#科技公司#GDP#通脹#房地產泡沫#電動車#微軟#Alphabet#英偉達#亞馬遜#特斯拉#元宇宙#蘋果#超微#比亞迪#寧德時代#美股#雷鳴天下#五窮六絕七翻身#A股
Add a comment ...Add a comment ...
中國從不好戰，西方「強則必霸」
更多雷鳴天下文章
中國從不好戰，西方「強則必霸」

投票區

美伊料簽諒解備忘錄
11
|
0

你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？

73%
不會
27%
無意見
0%
投票期：2026-06-15 ~ 2026-07-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處