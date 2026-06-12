美科技股遭史詩級拋售，資金大逃亡，創2008年來之最。

6月11日，財聞海外資訊消息，美銀證券報告引述截至6月5日當周的客戶資金流向數據，指隨著標普500指數創下2025年4月以來最高單周跌幅，上周該行客戶撤出美國科技股的規模達到紀錄最高。

美銀：科技股資金流出創2014年高

報告指出，從市值佔比來看，當周科技股的資金流出規模創下2014年初以來最高紀錄。個股拋售規模也創下歷史新高。該行數據可追溯至2008年。報告稱，儘管本輪科技股資金流出主要由機構客戶主導，但對沖基金和散戶投資者也同樣在拋售科技股。資金流出完全集中在大型股，客戶轉而買入中小型股。工業、地產和公用事業是僅有的幾個出現資金流入的板塊，客戶連續6周買入地產股票。

連動之下，港大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌5.4%、騰訊(00700)跌1.8%、京東(09618)跌2.9%、小米(01810)跌1.8%、美團(03690)跌1.1%、快手(01024)跌0.8%、嗶哩嗶哩(09626)跌近1%；芯片股午後反彈，瀾起科技(06809)升近5.7%、兆易創新(03986)升5.1%、華虹宏力(01347)與中芯國際(00981)升逾1%；AI大模型「雙雄」表現分化，智譜(02513)升逾1%，MiniMax(00100)跌近4%。機械人概念股跌幅居前，臥安機器人(06600)跌逾13%；風電相關股繼續走弱，東方電氣(01072)跌逾6%。

股市是升久必跌，跌久必非，連跌多日後，是要留心見底時。

招商國際認為，港股市場利淡已近出盡，處於「下有底、上待催化」的結構性底部，短期上升依賴AI價值重估與盈利邊際修復這兩大催化劑，8月中期業績是關鍵驗證時點。該行建議沿3條主線布局，科技股（尤其是互聯網龍頭）目前估值已消化悲觀預期；高股息策略作為底倉配置價值突出；有色金屬受益於地緣衝突與資源安全戰略，仍具價格彈性。

非銀金融攻守兼備

東吳證券認為非銀金融目前平均估值仍然較低，具有安全邊際，攻守兼備：1. 保險行業受益於經濟復甦、利率上升。儲蓄類產品銷售佔比大幅提升，東吳證券預計負債端將持續改善，長期仍看好健康險和養老險發展空間；2. 證券行業轉型有望帶來新的業務增長點。

中銀證券認為，隨著需求旺季來臨，看好2026年全球新能源車銷量有望保持較快增長，帶動電池和材料需求增長。動力電池方面，鋰電旺季來臨，有望推動企業訂單簽訂和盈利修復。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）