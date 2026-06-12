歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
hot talk 1點鐘

比比直擊阿里分析師會議！

仁安醫院引進機械臂關節置換技術 提高手術精準度重拾無痛生活 ...
醫學通識 2025健康同行夥伴大獎

仁安醫院引進機械臂關節置換技術 提高手術精準度重拾無痛生活 ...
世界盃2026︱隊伍多變數大，黑馬更難過關；賽期長考體能，強...
影視娛樂 足球俱樂部

世界盃2026︱隊伍多變數大，黑馬更難過關；賽期長考體能，強...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
科技股現失寵了
股市動向
滬港通
評級及報告

科技股現失寵了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美科技股遭史詩級拋售，資金大逃亡，創2008年來之最。

 

　　6月11日，財聞海外資訊消息，美銀證券報告引述截至6月5日當周的客戶資金流向數據，指隨著標普500指數創下2025年4月以來最高單周跌幅，上周該行客戶撤出美國科技股的規模達到紀錄最高。

 

美銀：科技股資金流出創2014年高

 

　　報告指出，從市值佔比來看，當周科技股的資金流出規模創下2014年初以來最高紀錄。個股拋售規模也創下歷史新高。該行數據可追溯至2008年。報告稱，儘管本輪科技股資金流出主要由機構客戶主導，但對沖基金和散戶投資者也同樣在拋售科技股。資金流出完全集中在大型股，客戶轉而買入中小型股。工業、地產和公用事業是僅有的幾個出現資金流入的板塊，客戶連續6周買入地產股票。

 

　　連動之下，港大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌5.4%、騰訊(00700)跌1.8%、京東(09618)跌2.9%、小米(01810)跌1.8%、美團(03690)跌1.1%、快手(01024)跌0.8%、嗶哩嗶哩(09626)跌近1%；芯片股午後反彈，瀾起科技(06809)升近5.7%、兆易創新(03986)升5.1%、華虹宏力(01347)與中芯國際(00981)升逾1%；AI大模型「雙雄」表現分化，智譜(02513)升逾1%，MiniMax(00100)跌近4%。機械人概念股跌幅居前，臥安機器人(06600)跌逾13%；風電相關股繼續走弱，東方電氣(01072)跌逾6%。

 

　　股市是升久必跌，跌久必非，連跌多日後，是要留心見底時。

 

　　招商國際認為，港股市場利淡已近出盡，處於「下有底、上待催化」的結構性底部，短期上升依賴AI價值重估與盈利邊際修復這兩大催化劑，8月中期業績是關鍵驗證時點。該行建議沿3條主線布局，科技股（尤其是互聯網龍頭）目前估值已消化悲觀預期；高股息策略作為底倉配置價值突出；有色金屬受益於地緣衝突與資源安全戰略，仍具價格彈性。

 

非銀金融攻守兼備

 

　　東吳證券認為非銀金融目前平均估值仍然較低，具有安全邊際，攻守兼備：1. 保險行業受益於經濟復甦、利率上升。儲蓄類產品銷售佔比大幅提升，東吳證券預計負債端將持續改善，長期仍看好健康險和養老險發展空間；2. 證券行業轉型有望帶來新的業務增長點。

 

　　中銀證券認為，隨著需求旺季來臨，看好2026年全球新能源車銷量有望保持較快增長，帶動電池和材料需求增長。動力電池方面，鋰電旺季來臨，有望推動企業訂單簽訂和盈利修復。

 

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

科技股現失寵了

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#科技股#對沖基金#美國科技股#股市#標普500指數#美銀證券#科技巨頭#機構投資者#散戶投資者#港股市場#阿里巴巴#騰訊#京東#小米#美團#快手#嗶哩嗶哩#人工智慧#芯片股#地產股#中期業績#非銀金融#保險#證券#新能源車#電動車電池#鋰電池#美股#資金流出
Add a comment ...Add a comment ...
5月港股
更多政政經經文章
5月港股

投票區

習近平訪問北韓
111
|
1

你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？

緩和朝鮮半島核競賽
1%
應對日本「新型軍國主義」
63%
深化東北亞經濟合作
7%
鞏固中朝戰略關係
24%
無意見
5%
投票期：2026-06-08 ~ 2026-07-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處