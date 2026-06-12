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派息基金，最可貴是復原能力
理財智慧
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派息基金，最可貴是復原能力

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　上日提到，挑選派息基金的其中一個準則，就是不要揀長期「潛水」的派息基金。雖然過去一星期，環球股市出現較大跌幅，但整體來說，大部分市場仍然處於高位，如果某派息基金的價格然遠低於發行價的，你最好不要揀了。

 

　　另外，發行時間愈長，價格的可信性就愈高，即是該基金已經歷投資市場的多次起落。我的看法是，歷史有10年以上的派息基金，如果股價仍在發行價之上，這基金就可以考慮了。

 

　　是的，歷史超過10年，而價格仍然屹立不倒的派息基金為數不多，我個人比較喜歡的有3隻，今日先跟大家分享其中兩隻。

 

　　第一隻是惠理高息股票基金，該基金的歷史悠久，早於2002年已經成立。2012年開始推出美元的分派系列，發行價10美元。

 

　　截稿前，該基金的報價是13.01美元（6月9日），即是說，如果你在2012年該基金推出派息系列時買入，持有14年左右，價格上錄得大約三成升幅，這對於投資來說，回報當然不算好，因為折算的年回報不足2%，但不要忘記，該基金的息率長期維持5厘左右，兩者加起來，年回報大約7厘，已經不錯了。

 

　　該基金的投資集中亞太地區，十大持股之首是三星電子，第二是台積電，該兩隻股票近年表現出色，帶動基金的表現。但其實，該基金的投資策略是持有一些有息派，且息率吸引的股票例如香港電訊（06823）、建設銀行（00939）和中國建築（03311）等等。

 

派息基金，最可貴是復原能力筆者認為，歷史有10年以上的派息基金，如果股價仍在發行價之上，這基金就可以考慮了。(Shutterstock)

 

 

　　另一隻我很喜愛的派息基金是摩根亞太入息基金。無獨有偶，該基金的歷史軌跡跟惠理高息股票基金十分相近。摩根亞太入息基金於2001年成立，比惠理的基金早一年，而分派系列也是於2012年推出，跟惠理的基金一樣。

 

　　這還不止，如果論表現，兩者也非常相近，截稿前（6月9日），該基金報122.01美元，即是說，如果投資者於該基金從發行時買入，並一直持有至今，帳面上賺了兩成二，折合的年回報只有1.4%。

 

　　該基金的息率長期維持4厘左右，即是每年的總回報大約5.4厘，稍遜於惠理的基金，但相比起市場大部分派息基金，已經算不錯了。

 

　　不要忘記，該基金是股債混合的基金，股票只佔大約四成，其餘是債券，因此，表現稍遜於全股票的惠理基金，也是情有可原呢！

 

　　從另一個角度，該基金的波幅比惠理高息股票基金還要低，即是說，當投資市場低迷，該基金的跌幅也會較小，令投資者更安心。

 

　　經過多年研究和投資派息基金後，我的感覺是，如果派了息，市場下跌了，但經過一段時間後，基金價格仍然能夠復原，這實在是難能可貴的。這兩隻基金都是經過磨鍊的，值得大家信賴。而且，她們的「派息成分」十分健康，這一點留待下次再跟大家分享。

 

Tags:#互惠基金#派息基金#股市#投資策略#價值投資#價格復原#惠理高息股票基金#摩根亞太入息基金#三星電子#台積電#香港電訊#建設銀行#中國建築#基金債券攻略
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