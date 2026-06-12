職場英語 │ 被要求極限趕Deadline？學識呢幾句英文，優雅拒絕無理Schedule

在香港這繁忙的都市，幾乎每一位打工仔都曾經面對同一個困境：上司或客戶提出一個「不可能」的deadline，要求你在極短時間內完成大量工作。你明知無法做到，但又不敢直接說“No”，擔心被視為能力不足或者缺乏團隊精神。結果，你勉強答應，然後熬夜趕工，最終交出的成果未如理想，甚至影響健康。

事實上，拒絕不合理的schedule，並不代表你「唔掂」，反而顯示你對自己的工作質量有要求，以及對項目風險有清晰的判斷。關鍵在於你如何表達。一個專業的婉轉拒絕，應該包含三個元素：（1）理解對方的迫切性、（2）說明現實的限制、（3）提出可行的替代方案。

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本周，筆者將為你介紹4種應對不合理時間表的策略，分別適用於不同場景及對象。每種策略均提供實用句式及sample sentences，助你在不損害關係的前提下，守住自己的底線。Let’s go!

Part 1：先理解，後說明（適用於上司或重要客戶）

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當對方提出一個不合理的schedule時，直接reject可能會令對方覺得你不願意配合。較好的做法是先表達理解，再用客觀事實說明困難。

● “I understand the urgency of this project. However, with our current resources and workload, meeting the Friday deadline would be very challenging.”

「我明白這個項目的迫切性。然而，以我們目前的資源和工作量，要在星期五之前完成是非常困難的。」

這句先肯定對方的關注點，再用客觀事實說明限制，語氣理性而不帶情緒。

● “I appreciate that this is a priority for you. Let me be transparent – delivering this by Tuesday would require sacrificing quality in certain areas.”

「我明白這件事對你來說是優先事項。讓我坦白地說——要在星期二之前交付，將需要在某些環節犧牲質量。」

這句將焦點放在質量上，顯示你不是不願意工作，而是希望保持應有的水準。

● “Thank you for trusting me with this task. To do it properly, I would need a few more days. Would you prefer quality or speed?”

「感謝你信任我處理這項任務。要做得妥當，我需要多幾天時間。你傾向於質量還是速度？」

這句巧妙地將選擇權交回對方手中，令對方明白兩者無法兼得。

Part 2：提出具體的替代方案（適用於需要展現解決問題能力的情況）

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單純拒絕是不夠的。專業的做法是在拒絕的同時，提出一個可行的替代方案，顯示你仍然在積極解決問題。

● “I cannot complete the full scope by Friday, but I can deliver the first three sections by then. Would that work for you?”

「我無法在星期五之前完成全部內容，但我可以在那之前交付首三個部分。你覺得可以嗎？」

這句將一個大任務拆分成小部分，顯示你願意配合，但需要對方調整期望。

● “How about we prioritise the most critical features for the Friday launch, and roll out the remaining items in the following week?”

「不如我們先將最關鍵的功能優先處理，趕在星期五推出，然後在下星期陸續推出其餘部分？」

這句提出一個分階段的交付方案，既滿足對方的緊急需求，又為自己爭取更多時間。

● “To meet the Wednesday deadline, I would need additional support from [name] or [department]. Is that something we can arrange?”

「要趕上星期三的截止日期，我需要從[名字]或[部門]獲得額外支援。這個可以安排嗎？」

這句顯示你願意嘗試達成目標，但需要額外資源。如果資源無法到位，責任便不在你身上。

● “If the deadline is fixed, we may need to reduce the scope. Shall we go through the requirements together and identify what can be postponed?”

「如果截止日期是固定的，我們可能需要縮小範圍。我們一起檢視一下需求，看看哪些部分可以延後處理好嗎？」

這句邀請對方一同參與決策，顯示你正在合作解決問題，而非單純推卸責任。

Part 3：用數據和事實支持（適用於需要向上司或客戶展示專業判斷的情況）

當你面對一個明顯不合理的時間表時，用數據和事實來支持你的立場，比用主觀感受更有說服力。

● “Based on our previous projects of similar scale, this type of task typically takes five to seven working days. A two-day turnaround would be half of the usual time.”

「根據我們過往類似規模的項目，這類任務通常需要五至七個工作天。兩日內完成只有平常時間的一半。」

這句用歷史數據作為依據，令你的拒絕更有說服力，而非只是「我覺得好趕」。

● “I have mapped out the remaining tasks, and the estimated total hours required is 40. With only 16 working hours left before the deadline, it is mathematically impossible to finish on time.”

「我已經將剩餘的任務整理出來，預計總共需要四十小時。在截止日期之前只剩下十六個工作小時，從數學上來說是無法準時完成的。」

這句用具體的數字和計算，清晰地向對方展示問題的所在。

● “Let me walk you through the current workload on my end. I am already committed to three other deadlines this week. Adding this project would mean deprioritising something else.”

「讓我向你說明一下我目前的工作量。我已經有三個其他項目的截止日期在本週。加入這個項目將意味著需要將其他事情延後。」

這句讓對方看到你的整體情況，而非只看到你拒絕他的請求。

Part 4：婉轉但堅定地守住底線（適用於對方不斷施壓的情況）

有些時候，對方可能會不斷施壓，要求你「盡力而為」。在這種情況下，你需要婉轉但堅定地守住自己的底線。

● “I hear what you are saying, and I want to help. But I also do not want to promise something I cannot deliver. That would let both of us down.”

「我明白你的意思，我也想幫忙。但我不希望承諾一些做不到的事情，那樣只會令我們雙方失望。」

這句將拒絕包裝在「為大家著想」的框架內，顯示你的專業和負責任。

● “I can try my best, but I need to be honest – the quality will likely suffer if we rush this. Are you comfortable with that trade-off?”

「我可以盡力嘗試，但我需要坦誠地說——如果我們急於完成，質量很可能會受影響。你能接受這個取捨嗎？」

這句將風險明確地告知對方，讓對方自行決定是否願意承擔後果。

● “I appreciate the pressure you are under. However, I also have a responsibility to deliver quality work. Rushing this would not serve either of us well.”

「我理解你面對的壓力。然而，我亦有責任交付高質量的工作。匆忙完成對我們雙方都沒有好處。」

這句語氣堅定而專業，顯示你既有同理心，亦有原則。

● “I wish I could say yes, but that would be setting us up for failure. Let's find a more realistic timeline together.”

「我希望我可以答應，但那將是為我們自己鋪設失敗的道路。讓我們一起找一個更現實的時間表吧。」

這句用「為我們鋪設失敗的道路」來強調問題的嚴重性，語氣誠懇而不對抗。

拒絕不合理的schedule，從來都不是一件容易的事。然而，勉強答應然後無法兌現，對你的專業信譽造成的損害，遠比一開始婉轉拒絕更大。

記住四個原則：

1. 先表達理解，讓對方知道你並非不願意配合；

2. 用客觀事實和數據支持你的立場，而非主觀感受；

3. 提出具體的替代方案，展示你仍在積極解決問題；

4. 在必要時堅定地守住底線，但用詞要專業而非對抗。

掌握以上句式，你便能夠在不損害關係的前提下，從容地面對不合理的要求。下一次當上司或客戶提出一個「不可能」的deadline時，你不再需要恐慌或委屈自己，而是可以用英語專業地回應：「Let's find a more realistic timeline together.」