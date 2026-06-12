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盃2026︱全港8大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠
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世界盃2026︱全港8大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:相關商場及機構

　　免費睇波好去處推介！2026年世界盃已在墨西哥城揭開序幕，大家做好準備迎接104場足球賽事未？全港有不少商場及熱點直播世界盃賽事，其中奧海城、屯門市廣場、荃新天地、apm、MCP 新都城中心播足 104 場賽事，甚至設立親子專區及早晨睇波派對，而蘭桂坊街頭 4K 超巨幕 24 小時播足 104 場賽事，最有氣氛！沙田新城市廣場及啟德體育園免費直播主要日間賽事，各有主題打卡位及著數優惠，一家大小全天侯投入足球狂熱。

 

八大免費睇波好去處

 

　　•    奧海城：播足 104 場賽事，全部44場早場賽事設立「親子專區」及舉辦3場早晨睇波派對

　　•    屯門市廣場：播足 104 場賽事， 2米高球星不倒翁打卡位及 PS5 挑戰電競賽

　　•    荃新天地：播足 104 場賽事，超萌 BB 穿球衣爬行大賽 ✕ 銀髮族足球健體操

　　•    apm：中庭超巨幕全天候播足 104 場，韓國超人氣Sticky Monster Lab打卡位

　　•    MCP 新都城中心： 280吋4K高清大電視24/7足本播放104場精彩賽事

　　•    沙田新城市廣場：520 吋巨幕直播，必睇 LEGO 拼砌巨型大力神盃及體驗 AI 球星卡

　　•    啟德體育園：免費直播 30+ 場日間賽事、現場免費派可樂，「陳7」 ✕ AC米蘭雙展覽

　　•    蘭桂坊：街頭 4K 超巨幕 24 小時播足 104 場賽事

 

1 奧海城 早場親子專區

 

　　信和集團旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地，將會以高清大電視足本播放全部104場賽事，大家可以免費熱鬧睇波。為配合今屆有超過四成賽事於香港早上時間開波，奧海城特別於全部44場早場賽事均設立「親子專區」，及舉辦3場早晨睇波派對，大人小朋友都可以投入足球盛事。

 

世界盃2026︱信和三大商場超巨電視直播賽事＋早晨睇波派對＋親子專區＋主題打卡位

 

　　奧海城作為今次直播大本營，因應今屆賽事早場佔多，特別設立「早場親子專區」，提供家庭座位及打氣物品。當中更舉辦 3 場早晨親子睇波派對，額外提供中式點心、港式三文治及西式快餐等，S⁺ REWARDS 會員可透過應用程式憑指定點數換領名額，一邊享用早餐，一邊觀看精彩賽事，為心水球隊打氣歡呼。
 
 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

場內設置巨型經典「西瓜波」、西瓜波波池及球場主題打卡位。

 

2 屯門市廣場 早晨睇波派對

 

　　屯門市廣場中央廣場化身成巨型足球場，特別邀請本地設計師 Rainbow Hui 將 11 位國際人氣球星重新設計成 2 米高「足球『巨』星」不倒翁，以 Q 版霸氣造型讓球迷盡情打卡留念。屯門市廣場7 月1、2日會舉辦 2 場早晨睇波派對，提供西式早餐，讓球迷一邊享用早餐，一邊觀看精彩賽事，S⁺ REWARDS 會員可透過應用程式憑指定點數換領名額。

 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

 

　　屯門市廣場亦舉辦 PlayStation®5 遊戲焦點活動「足球皇帝挑戰賽」，以經典「猜皇帝」方式進行 PlayStation®5《EA SPORTS FC™ 26》遊戲對戰，每一關均設有獎金，參加者連過 10 關即可贏取 HK$10,000 S 現金券，得獎名額不設上限。

 

3 荃新天地 全民投入足球狂熱

 

　　荃新天地除了直播賽事，商場亦化身足球狂熱基地，聯乘多個精彩活動，包括「BB 球王」親子競技、充滿驚喜的足球快閃挑戰站、專為銀髮族而設的長者足球強身體驗，到睇波購物兼送戲飛，讓不同年齡層的市民都能盡情投入這場盛事！

 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

 

奧海城、屯門市廣場及荃新天地足本直播 104 場賽事

活動日期：6 月 12 日至 7 月 20 日

 

4將軍澳MCP新都城中心24小時播放賽事

 

　　將軍澳MCP新都城中心2期L1天幕廣場，特設280吋4K高清大電視，24/7足本播放104場精彩賽事，無時無刻緊貼戰果。為增加足球狂熱氣氛，商場聯動港超班霸傑志及螢花足球隊球星，舉行動直播狂歡派對之餘，更與酒樓聯乘提供足球限定點心套餐，同時免費送出港式咖啡奶茶，以及特設足球主題市集，一站式睇波食買玩！

 

世界盃2026︱將軍澳MCP新都城中心24小時播放賽事＋早茶點心餐＋免費咖啡奶茶＋足球市集

 

5 apm  免費直播104場賽事

 

　　apm足本免費直播104場足球賽事，帶你全程投入足球狂歡！今年 apm 邀請到韓國超人氣「#神級外援」Sticky Monster Lab 全體集結，秘密進駐 apm 大堂層，5 位人氣成員換上運動造型，更多精彩裝置於7月中旬壓軸登場。

 

日期：2026年6月11日至8月30日

時間：上午11時至晚上11時

地點：apm大堂層

 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

 

6 新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡

 

　　沙田新城市廣場場內全新 520 吋大電視將將直播 25 場精彩賽事，包括直播開幕日、八強及冠軍戰等矚目賽事，與球迷一起全情投入熾熱觀賽氣氛；而商場亦將全天候重溫焦點賽事的入球一刻及精華片段。商場現時展出逾 15 萬 LEGO® 顆粒神還原 3 米高、1：8 大力神盃，足球傳奇球星 LEGO®人偶，歡迎各位大人及小朋友球迷打卡，最後記得去期間限定店掃貨，及參加互動遊樂區好玩體驗。

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播 

 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

 

7 啟德體育園 免費直播日間賽事＋派可樂

 

　　啟德體育園將於6月12日至8月7日期間傾力打造「啟動夏日足球狂熱」主題活動，啟德零售館2的中庭大電視免費直播超過30場世界足球盛事日間賽事，並精選播放賽事精華片段重溫。6月12日至7月20日期間，啟德體育園聯乘可口可樂公司，於指定日子及時間，免費派發可口可樂等指定飲品，讓球迷一邊暢飲，一邊投入緊張刺激的比賽氣氛。

 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

 

世界盃2026｜啟德體育園免費直播超過30場日間賽事！免費派可樂＋免費泊車優惠＋食肆提早於上午7時營業

 

8 蘭桂坊 巨型屏幕直播104場賽事

 

　　睇世界盃最緊要有氣氛！ Now TV @ 蘭桂坊 FIFA 世界盃 2026 狂熱嘉年華，將於6月11日至7月20日連續六星期舉行，蘭桂坊化身成世界盃狂歡勝地。各位球迷於蘭桂坊街頭巨型屏幕，欣賞 4K 直播全部賽事外，更有特色主題裝置打卡位及表演欣賞，感受足球盛事街頭派對的熱鬧氣氛。蘭桂坊特別推出消費獎賞計劃及抽獎，香港電訊旗下客戶更可於指定商戶享餐飲低至85折優惠。

 

世界盃2026︱全港8 大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠

 

世界盃2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

 

Tags:#世界盃2026#奧海城#屯門市廣場#荃新天地#apm#MCP 新都城中心#新城市廣場#啟德體育園#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals
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