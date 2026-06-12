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Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身
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Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Huawei nova 15 Max是nova系列最新一員，定位並非追求效能，而是針對重視續航、影音、拍攝與耐用度的用家而設。最大賣點是nova 15 Max內置8,500mAh 巨鯨超大電池，是市場上少數擁有超大電量的手機。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

 

　　nova 15 Max採用nova系列一貫的年輕化設計，備有晨曦金及曜金黑兩色，鏡頭模組加入紅色星環點綴，令外觀不會太沉悶。手機設有X Button智控鍵，能一按快速啟動應用程式或功能，機身則採用玄甲結構，內嵌高強度鋁合金框架，並通過瑞士SGS五星防摔認證，兼支援IP65防水防塵。即使nova 15 Max內置8,500mAh大電池，但機身厚度只有7.98毫米，配合四邊超窄邊框及大熒幕，整體握感仍算合理。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

nova 15 Max設有800萬像素前置鏡頭。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

nova 15 Max採用nova系列一貫的年輕化設計，鏡頭模組加入紅色星環點綴。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

 nova 15 Max配備5,000萬像素RYYB超感知主鏡頭及200萬像素景深鏡頭。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

機頂設有紅外線埠及90°+超寬音場揚聲器。

 

　　nova 15 Max搭載Kirin 8000處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，安兔兔實測得分768萬多。最大特色，是手機內置8,500mAh容量電池，配合Energy Booster電量增強技術，即使長時間使用都毋須擔心電量不足，更支援40W有線快充及反向充電。nova 15 Max配備1,272 x 2,756解像度的6.84吋OLED熒幕，支援10.7億色彩及 2,160Hz高頻PWM調光，亦設有支援90°+超寬音場的對稱式立體聲雙揚聲器，無論聲畫都有高水準表現。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

音量鍵及整合指紋辨識功能的電源鍵均設於機身右側。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

機底有USB Type-C介面，支援80W有線快充。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

 nova 15 Max設有雙SIM卡插槽，惟沒有eSIM的支援。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

搭載EMUI 14.2，功能與其他Huawei手機相同。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

 nova 15 Max內置8,500mAh容量電池，充滿電後系統表示預計能使用57小時。

 

　　nova 15 Max配備5,000萬像素RYYB超感知主鏡頭及200萬像素景深鏡頭，前置鏡頭則為800萬像素。RYYB感應器主要針對低光拍攝，在室內或光線不足的環境下，可保留較多畫面亮度。手機亦加入AI XD Portrait人像演算法及 AI 最佳表情功能，拍攝人像或合照時，系統會自動調整光暗及表情效果。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

相機提供不同的拍攝功能。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

 nova 15 Max搭載Kirin 8000處理器，安兔兔實測得分768萬多。

 

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身

相機介面提供多個常用焦段選擇，方便快速切換拍攝模式。

 

總結

 

　　nova 15 Max不是以旗艦效能或複雜相機規格作招徠，而是把重點放在大電池、大熒幕、低光拍攝及耐用機身之上。適合需要長時間續航、影音娛樂及日常可靠性的用家。現在購買nova 15 Max，更可獲贈價值$199的Huawei Scale 3 智能體脂磅及 Huawei Care+（一年期）。

 

作業系統：EMUI 14.2

處理器：Kirin 8000 2.4GH八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,272 × 2,756像素，6.84吋多點觸控OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2

鏡頭：800 萬像素（前置） / 5,000 萬像素超感知 + 20萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置 8,500mAh

體積：163.3 x 78 x 7.98 毫米

重量：約 232 克

售價：$2,288

查詢：Huawei 8128 8810

 

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#像素#Huawei nova 15 Max#Huawei
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