歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
AI自我改進升級？Anthropic上市前夕警告AI失控風險！主張暫停前沿模型研發，掀利益衝突爭議
數碼創科

AI自我改進升級？Anthropic上市前夕警告AI失控風險！主張暫停前沿模型研發，掀利益衝突爭議

智城物語
方展策
智城物語

　　一家即將IPO上市、估值逼近一兆美元的AI公司，突然呼籲全球暫停研發前沿AI模型，背後究竟有何玄機？預計在今年秋季上市的AI 巨頭Anthropic，６月初在其官方網誌發表一篇長文，警告AI 正逼近一個在無人監督下能夠自我改進的臨界點，所以希望頂尖AI 實驗室暫停或放緩研發步伐，避免AI失控風險。到底AI自我進化將帶來甚麼問題？為何Anthropic在上市前夕發出有如技術開倒車的呼籲？

 

Read more：

AI覺醒時刻？OpenAI o3拒絕關機，Claude 4以醜聞威脅工程師！我們真的控制得了AI嗎？

AI可能導致人類滅亡？白宮下令AI接受評估，歐盟擬立法監管AI，教AI做人或是最佳解決方法！

白領神話崩塌！當辦公室工作逐步自動化，誰將是人力淘汰賽最後生存者？剖析AI如何重塑職場版圖！

 

AI發展逐漸逼近遞迴式自我改進

 

　　在這篇由Anthropic聯合創辦人兼政策主管傑克·克拉克 （Jack Clark）、以及內部研究主管瑪麗娜·法瓦羅（Marina Favaro）共同撰寫的文章中，指出AI模型發展正逐步接近「遞迴式自我改進」（Recursive Self-Improvement，RSI）的理論概念，並預測兩年內會有具備這種能力的模型誕生。

 

　　一旦 AI 達到遞迴式自我改進境界，就可以在不用人類介入的情況下持續優化自身，進入自我進化狀態。根據Anthropic 公開的內部數據，Claude模型在2026 年 4 月曾自主完成 800 多項修正，將某類 API 錯誤降至原本的千分之一；負責監督的工程師評估，如由人類工程團隊執行同樣工作，可能需要4年時間。截至同年 5 月，整合到 Anthropic 程式庫的代碼已超過 80% 由 Claude 編寫。

 

　　該文章指出，假如 AI最終能完全自主設計並開發下一代模型，意味著科技發展將進入歷史轉折點。這種能力有機會推動科學研究、醫療創新與工程技術的躍進，但同時亦可能使AI發展脫離人類可預測、可約束的範圍，或會帶來難以想像的風險，甚至對人類社會造成劇烈震盪。

 

　　

AI自我改進升級？Anthropic上市前夕警告AI失控風險！主張暫停前沿模型研發，掀利益衝突爭議

克拉克在《When AI builds itself》一文中指出，當其他人選擇暫停，沒停下腳步的一方將取得領先。因此，放緩AI研發只有在全球AI實驗室同步遵守時，方具有實質意義。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

 

人類可能無法預測、約束AI行為

 

　　RSI 真的到來，經濟層面上的最大衝擊，莫過於知識工作者全面貶值。當一家企業可以透過部署一套RSI模型，在幾小時內完成數十名資深工程師、數據分析師、系統架構師耗時數年的工作成果時，傳統白領中產階級將面臨巨大失業潮。這不是單一產業板塊的問題，而是涵蓋所有以人類智慧和專業知識為核心驅動力的知識型產業，包括金融、醫療、法律、科研等領域的結構性崩潰。

 

　　相較於經濟衝擊，人類失去對AI的控制，才是真正觸動社會底層的恐懼神經。如果一套AI系統能夠完全自我改進，這意味著人類無法再預測這套系統的最終行為。倘若AI的目標函數在遞迴升級過程中發生了微小偏移，而人類又因為演算法的極度複雜而難以及時察覺，後果將是災難性的。

 

　　這個有如科幻電影《未來戰士》（Terminator）中「天網」（Skynet）叛變的橋段，現已是高度現實的資安危機。當我們將電網、醫療系統、交通樞紐、以至金融交易，完全交由這些我們不再理解的AI接管時，人類實質上已將文明的駕駛座讓予AI。故此Anthropic提出「全球協調暫停」的主張，呼籲全球AI實驗室達成這項協調一致的協議：暫停或至少放緩前沿 AI 模型的研發。

 

全球協調暫停機制難以監管實行

 

　　不過，很多AI實驗室早已將RSI視為最終戰場，絕不會輕言罷手。OpenAI 執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）在2025年 10 月已定下目標，要在 2028 年 3 月前開發出「真正自動化 的AI 研究員」。著名AI研究員理查德·索徹（Richard Socher）剛於2026年 5 月成立名為「Recursive Superintelligence」 的初創，更明顯以攻克RSI為目標。

 

　　Anthropic主張建立某種全球協調機制，參照歷史上的核武軍控條約框架，在各國政府與AI實驗室達成共識後，協調放慢或暫停前沿模型開發。這表面上看起來合理，但實施難度卻近乎絕望。首先，核武條約可以通過檢查導彈發射井來驗證，但AI訓練發生在遍布全球的雲端數據中心，加密技術與私隱法規會讓任何外部驗證都形同虛設。Anthropic自己也坦誠：「訓練一個模型遠比飛彈發射井更容易隱藏」。

 

　　再者，在AI競爭白熱化的時代，率先停止開發就等於把市場領先地位拱手讓給對手。因此Anthropic的提案實際上包含一個無法解除的悖論：它呼籲全球暫停，但並未承諾自己首先停手。該公司的理由是「單方面暫停無濟於事」，但這種邏輯推理對每一家AI實驗室都同樣成立，從而形成了典型的「囚徒困境」。

 

　　

AI自我改進升級？Anthropic上市前夕警告AI失控風險！主張暫停前沿模型研發，掀利益衝突爭議

現在，人類已可把編程工作交給AI代理自主執行；未來，AI或許具備自我開發下一代模型的能力，當這個過程不斷重複，AI智力會呈指數級增長，可能遠遠超出人類的想像範圍。 （圖片來源：Anthropic官網）

 

　　除此以外，Anthropic 呼籲的最敏感之處是，喊暫停的人本身就是競賽領跑者。Anthropic 於 2026 年 6 月 1 日提交保密 IPO 文件，正式啟動上市程序，公司估值高達 9,650 億美元（約7.5兆港元）。 在這個時點呼籲全球放慢模型研發，難免引發兩種解讀：一是公司真心擔憂AI失控風險；二是公司希望透過監管提高市場門檻，鞏固自身領先地位。

 

Anthropic 主張有監管俘獲嫌疑

 

　　更引人深思的是，Anthropic在2026年2月修改其「責任規模化政策」，放棄其核心承諾：永遠不會在沒有充分安全措施的情況下訓練AI模型；新修訂政策容許更寬鬆的安全標準，理由是「過度謹慎會拖慢進度」。

 

　　然而，短短4個月後，當Anthropic已建立技術領先優勢，並準備迎接資本市場的盛宴時，卻又重新披上道德吹哨者的外衣，大聲疾呼業界需要暫停。這種「自己全速飆車達陣後，回頭要求所有人遵守速限」的雙重標準，無可避免地會遭受外界質疑。

 

 

AI自我改進升級？Anthropic上市前夕警告AI失控風險！主張暫停前沿模型研發，掀利益衝突爭議

根據Anthropic的資料顯示，其軟件工程師在AI輔助下編程，2026年第二季提交的程式碼數量，較2025年之前暴增8倍。（圖片來源：Anthropic官網）

 

　　風險投資家、特朗普總統的非正式顧問大衛·薩克斯（David Sacks）公開指責，Anthropic 正在進行「監管俘獲」（Regulatory Capture），企圖藉由監管之名來打壓對手：寡頭企業掌握極高的技術壁壘後，主動遊說政府建立極端嚴格的安全合規標準與審查門檻；這些表面上為了保護人類的法規，實際上卻變成高昂的入場券，將那些資源匱乏的初創與開源社群徹底擋在門外。

 

　　無論如何，Anthropic的呼籲再次將AI發展速度與安全之間的矛盾搬上檯面。但我們必須跳脫單一公司的商業動機與口水戰，正視人類社會是否已準備好迎接具備自我進化能力的 AI。無論是建立真正中立、透明且具備國際制約力的全球監管協議，還是加速推動不被寡頭企業壟斷的AI對齊研究，日後各國政府與學術界均需拿出更多實際行動。

Tags:#AI#Anthropic#數碼創科
Add a comment ...Add a comment ...
白領神話崩塌！當辦公室工作逐步自動化，誰將是人力淘汰賽最後生存者？剖析AI如何重塑職場版圖！
更多智城物語文章
白領神話崩塌！當辦公室工作逐步自動化，誰將是人力淘汰賽最後生存者？剖析AI如何重塑職場版圖！

投票區

習近平訪問北韓
127
|
1

你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？

緩和朝鮮半島核競賽
1%
應對日本「新型軍國主義」
61%
深化東北亞經濟合作
7%
鞏固中朝戰略關係
26%
無意見
5%
投票期：2026-06-08 ~ 2026-07-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處