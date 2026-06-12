1周部署 | 李澤銘：特朗普TACO助港股技術反彈，市場投資風格切換至三類板塊

嘉賓：Blue Water Capital首席投資官李澤銘

港股周五（12日）迎來技術性反彈，Blue Water Capital首席投資官李澤銘於《一周部署》表示，市場普遍認為這只是因特朗普再度「臨陣退縮」而引發的短暫喘息。然而，地緣政治陰霾未散，霍爾木茲海峽受阻導致油價仍居高不下，通脹仍影響市場。下周美日央行均會進行議息，美國就業數據強勁加劇加息預期，而日本央行在經濟與通脹雙重壓力下亦難逃加息命運。

另外，環球市場正經歷「風格切換」。隨著博通業績差於預期，李澤銘認為全球資金正對估值過高的AI上游產業進行價值重估，尤其是尚未盈利但開支龐大的企業，中期調整恐將持續。相反資金正轉向一批新板塊，但整體而言防守主調不變。

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