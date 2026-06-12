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澳門at home living store 巷子裡超治癒的日系雜貨店
大灣區旅遊

澳門at home living store 巷子裡超治癒的日系雜貨店

魅遊澳門
macau.d
魅遊澳門

　　作為雜貨控，每次出遊日韓台，甫走進雜貨店便逛得不亦樂乎的走不出來，當中最愛日系雜貨店，小小的店舖、純木的裝修、微黄的燈光、輕柔而治癒的音樂，氛圍感十足；在澳門，也有一間這樣的寶藏小店—— at home living store，小店藏身醫院後街的一條小巷，寧靜的環境，非常適合悠閒city walk。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

置身小巷中的At home Living Store，單看門面猶如走進日本的雜貨小店。

 

　　雖是日系雜貨，老闆卻是台灣人，來澳門定居近廿年的Josh； at home living store最初的店設於渡船街，到了2021年，因業主賣樓才搬到現址。Josh表示：「小店2017年開業，甫開張第三日就遇上颱風天鴿，成間舖都浸晒，迫得休店一星期，一年後的山竹又再浸一次，可說是最辛苦嘅創業經驗。至於搬店後的現址，附近的空間環境都好好，感覺好澳門，加上店舖的高樓底，讓人感覺放鬆唔會好壓迫，亦係當初我甫走進店內便決定租下的原因。」

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

甫走進店內，高挑的樓底，視野寬敞。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

店內的木家品都是從日本運回來的古道具。

 

　　在裝修上Josh亦花了不少心思，店舖的元素設計好統一，主要以木的元素為主，陳列的貨架九成都是日本買回來的古道具，甫走進店內高佻的樓底，視野寬敞沒有阻隔，店內的員工亦不會步步緊隨，客人大可自在的選購心儀產品，但遇有疑問店員亦會第一時間為你解答；樓上還有遊歷咖啡店，逛累了大可在這裡點杯咖啡，享受一刻悠閒時光。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

遊歷咖啡就在店內的一樓，是非常舒適的空間。

 

　　「店舖環境嘅營造很重要，店內使用大量的鐵、木和銅燈，同埋相對昏黃的光線，都係我喜歡嘅元素，呢啲古物有生活嘅痕跡，感覺好warm，係有人使用過嘅家具。店名叫at home，就係希望客人入到嚟好似回到家般放鬆，並非好商業嘅環境，一進門有好大嘅空間感，貨架唔會堆得很高阻礙視線，聽到嘅音樂、聞到嘅味道同陳列模式，都是好生活感嘅。」

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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從店內這兩扇窗向外望，可欣賞到悠閒小區的澳門街景。

 

　　特別喜歡店內的燈光氛圍，Josh話：「呢啲燈亦係店舖氛圍營造的重要元素，我們使用的台灣品牌，阿爺嗰代以造船燈起家，到第三代轉型將呢啲燈改造成家居用途，不少咖啡店都選用其出品。有些成品更是由歐洲嘅船燈拆下改造而成，這些防風防爆嘅燈好襟用，店內共有三十多盞呢。」

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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為了營造統一的氛圍，店內三十多盞燈具全由台灣購入。

 

　　記得at home最初開業時主要是以售賣日本碗碟和廚具為主，目前則增添了不少家居精品和香薰類產品，他解釋：「開店初期，九成九都是本地客為主，因自己特別喜歡日本嘅碗碟，故店內都以該些產品為主。到2021年搬店又剛好遇上疫情，但最大考驗反並非疫情，因封關大家都留澳消費，反而2023年開關後，大家都開始走出去，2024年係最差嘅時間，幸好2025年開始反轉，主要係開關後遊客多咗。」

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

在at home living，可找到不同的日產鍋具。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

漂亮的茶杯和小酒杯，無論是自家珍藏或用作送禮都非常適合。

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

 

頂部飾以不同壽司造型筷子，非常可愛。

 

　　目前店舖的消費群，遊客與本地人的比例大約是六比四，Josh亦對銷售的貨品作出了比較大嘅調整，「因碗碟帶回國不方便，便將產品擴大至家居雜貨類，增加了香薰、線香、蠟燭，護手霜，手巾仔等等，方便作為手信送人。就連餐具都要調整比例，大型嘅碗碟會賣少啲，改而引入一些小巧的家品，好似筷子、刀叉，或者一啲適合送禮嘅選擇，好似茶壺、酒杯、咖啡杯等等。」隨著配合市場需求的思維調整，成功令小店轉危為安，生意亦慢慢好轉。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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店內的護手霜、香薰和聖木，都時轉型後賣得不錯的產品。

 

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日本產的線香，最啱遊客選作手信。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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店內有大量貓貓的產品，如果你是貓奴一定愛不釋手。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

以櫻花木製造的廚房用具，會隨著年份愈用愈深色。

 

　　除了at home living，去年Josh在店舖不遠處，開了另一分店 not at home。「分店是為不同的顧客目標層而設，我哋呢間舖嘅客人好多都係後生仔女，當中以20至35歲嘅女性為主，呢啲客人未必有自己嘅屋企，又或者根本唔煮飯，入到嚟都吸引唔到佢哋消費，所以我就想在附近開另一間舖，補充到我哋呢間舖嘅不足；而not at home嘅意思就係從家裏走出去，售賣一啲比較lifestyle嘅袋和飾品為主，從而兼顧不同的顧客層。」

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

由at home出走的 not at home分店。

 

　　面對經營困難，Josh認為，最重要是做好自己，「最緊要我哋嘅產品係好嘅，我哋幫客人從日本揀一啲靚嘅嘢返嚟，價錢實惠得嚟品質又好，呢個原則由始至終我哋都冇變，相信我哋嘅用心客人係看得到嘅，我們做得愈好，愈容易被人發現。」

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

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店內以售賣女生飾物和包袋為主。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

產自日本的零錢包。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

出自台灣的手工飾物品牌，以黄銅為主要設計元素。

 

澳門 at home living store 巷子裏超治癒的日系雜貨店

除衣飾外，店內亦有小量精品如可愛的貼紙出售。

 

At home Living Store

地址：澳門醫院後街25號敬業樓B座

電話：853 -2836 2219

營業時間：1pm-7:30pm

 

Tags:#澳門#家居裝飾#日式風格#澳門小店
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