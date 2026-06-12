澳門at home living store 巷子裡超治癒的日系雜貨店

作為雜貨控，每次出遊日韓台，甫走進雜貨店便逛得不亦樂乎的走不出來，當中最愛日系雜貨店，小小的店舖、純木的裝修、微黄的燈光、輕柔而治癒的音樂，氛圍感十足；在澳門，也有一間這樣的寶藏小店—— at home living store，小店藏身醫院後街的一條小巷，寧靜的環境，非常適合悠閒city walk。

置身小巷中的At home Living Store，單看門面猶如走進日本的雜貨小店。

雖是日系雜貨，老闆卻是台灣人，來澳門定居近廿年的Josh； at home living store最初的店設於渡船街，到了2021年，因業主賣樓才搬到現址。Josh表示：「小店2017年開業，甫開張第三日就遇上颱風天鴿，成間舖都浸晒，迫得休店一星期，一年後的山竹又再浸一次，可說是最辛苦嘅創業經驗。至於搬店後的現址，附近的空間環境都好好，感覺好澳門，加上店舖的高樓底，讓人感覺放鬆唔會好壓迫，亦係當初我甫走進店內便決定租下的原因。」

甫走進店內，高挑的樓底，視野寬敞。

店內的木家品都是從日本運回來的古道具。

在裝修上Josh亦花了不少心思，店舖的元素設計好統一，主要以木的元素為主，陳列的貨架九成都是日本買回來的古道具，甫走進店內高佻的樓底，視野寬敞沒有阻隔，店內的員工亦不會步步緊隨，客人大可自在的選購心儀產品，但遇有疑問店員亦會第一時間為你解答；樓上還有遊歷咖啡店，逛累了大可在這裡點杯咖啡，享受一刻悠閒時光。

遊歷咖啡就在店內的一樓，是非常舒適的空間。

「店舖環境嘅營造很重要，店內使用大量的鐵、木和銅燈，同埋相對昏黃的光線，都係我喜歡嘅元素，呢啲古物有生活嘅痕跡，感覺好warm，係有人使用過嘅家具。店名叫at home，就係希望客人入到嚟好似回到家般放鬆，並非好商業嘅環境，一進門有好大嘅空間感，貨架唔會堆得很高阻礙視線，聽到嘅音樂、聞到嘅味道同陳列模式，都是好生活感嘅。」

從店內這兩扇窗向外望，可欣賞到悠閒小區的澳門街景。

特別喜歡店內的燈光氛圍，Josh話：「呢啲燈亦係店舖氛圍營造的重要元素，我們使用的台灣品牌，阿爺嗰代以造船燈起家，到第三代轉型將呢啲燈改造成家居用途，不少咖啡店都選用其出品。有些成品更是由歐洲嘅船燈拆下改造而成，這些防風防爆嘅燈好襟用，店內共有三十多盞呢。」





為了營造統一的氛圍，店內三十多盞燈具全由台灣購入。

記得at home最初開業時主要是以售賣日本碗碟和廚具為主，目前則增添了不少家居精品和香薰類產品，他解釋：「開店初期，九成九都是本地客為主，因自己特別喜歡日本嘅碗碟，故店內都以該些產品為主。到2021年搬店又剛好遇上疫情，但最大考驗反並非疫情，因封關大家都留澳消費，反而2023年開關後，大家都開始走出去，2024年係最差嘅時間，幸好2025年開始反轉，主要係開關後遊客多咗。」

在at home living，可找到不同的日產鍋具。

漂亮的茶杯和小酒杯，無論是自家珍藏或用作送禮都非常適合。

頂部飾以不同壽司造型筷子，非常可愛。

目前店舖的消費群，遊客與本地人的比例大約是六比四，Josh亦對銷售的貨品作出了比較大嘅調整，「因碗碟帶回國不方便，便將產品擴大至家居雜貨類，增加了香薰、線香、蠟燭，護手霜，手巾仔等等，方便作為手信送人。就連餐具都要調整比例，大型嘅碗碟會賣少啲，改而引入一些小巧的家品，好似筷子、刀叉，或者一啲適合送禮嘅選擇，好似茶壺、酒杯、咖啡杯等等。」隨著配合市場需求的思維調整，成功令小店轉危為安，生意亦慢慢好轉。

店內的護手霜、香薰和聖木，都時轉型後賣得不錯的產品。

日本產的線香，最啱遊客選作手信。

店內有大量貓貓的產品，如果你是貓奴一定愛不釋手。

以櫻花木製造的廚房用具，會隨著年份愈用愈深色。

除了at home living，去年Josh在店舖不遠處，開了另一分店 not at home。「分店是為不同的顧客目標層而設，我哋呢間舖嘅客人好多都係後生仔女，當中以20至35歲嘅女性為主，呢啲客人未必有自己嘅屋企，又或者根本唔煮飯，入到嚟都吸引唔到佢哋消費，所以我就想在附近開另一間舖，補充到我哋呢間舖嘅不足；而not at home嘅意思就係從家裏走出去，售賣一啲比較lifestyle嘅袋和飾品為主，從而兼顧不同的顧客層。」

由at home出走的 not at home分店。

面對經營困難，Josh認為，最重要是做好自己，「最緊要我哋嘅產品係好嘅，我哋幫客人從日本揀一啲靚嘅嘢返嚟，價錢實惠得嚟品質又好，呢個原則由始至終我哋都冇變，相信我哋嘅用心客人係看得到嘅，我們做得愈好，愈容易被人發現。」

店內以售賣女生飾物和包袋為主。

產自日本的零錢包。

出自台灣的手工飾物品牌，以黄銅為主要設計元素。

除衣飾外，店內亦有小量精品如可愛的貼紙出售。

At home Living Store

地址：澳門醫院後街25號敬業樓B座

電話：853 -2836 2219



營業時間：1pm-7:30pm