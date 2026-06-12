歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵
世事政情 容我世說

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵
腰椎痛症︱世界盃睇波久坐腰痛5大預防方法+自製大枕頭擺放技巧...
痛症解碼 都市痛症

腰椎痛症︱世界盃睇波久坐腰痛5大預防方法+自製大枕頭擺放技巧...
半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思:日本入手大童外套、爆...
Fashion 先行入手

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思:日本入手大童外套、爆...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠
娛樂新聞

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　世界盃正式揭開戰幔，全球目光自然再一次集中在這項四年一度的最高舞台。每逢開鑼，焦點總離不開一眾傳統強隊——巴西、法國、阿根廷、西班牙等。

 

　　然而，今屆賽事在制度上出現重大變革，參賽隊伍擴展至48隊，不單令賽程更長，亦令整體競爭格局出現本質上的變化。當參賽門檻降低，更多國家得以參與，無論是老牌強國還是首次登上舞台的「新丁」，在這種更難預期的環境下，都變得更具不確定性。

 

　　 墨西哥作為主辦國之一，揭幕戰順利擊敗南非，打開勝利之門。南韓同樣以1球小勝捷克，賽果正路。

 

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠

 

　　正因如此，小組賽首輪在今屆世界盃顯得格外微妙。強隊未必急於全力出擊，反而更傾向觀察組內形勢與潛在淘汰賽走線。尤其在「最佳第三名」亦可出線的制度下，首輪比賽更像是一場試探，真正的發力點，很可能落在第二、第三輪。換言之，世界盃的節奏正由「即時爆發」轉向「漸進部署」。

 

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠

作為球王，美斯即使已經在上一屆完成登頂夢想，但他的存在依然超越一般球星層面。今屆他以「衛冕者」身份再戰世界盃，不再需要證明自己，反而更像是為職業生涯畫上最後一筆，決賽周能走多遠，球迷就可以多看幾場了。

 

　　很多首次進軍決賽周的球隊，亦因此多了一層戰術價值。這些球隊未必具備明星陣容，但勝在整體性與紀律，加上對舞台的渴望，很容易成為攪局份子。反觀傳統強隊之中，如英格蘭與法國，今屆的輿論熱度相對收斂，反而減少壓力，在低調之中更具突圍空間。

 

　　從名單上看，多支首次晉身決賽周的國家，包括來自亞洲與其他新興地區的球隊，例如烏茲別克、約旦等，均展現出穩定防守與高效率反擊的特質。數據上，這些隊伍的失球控制與轉化效率相對突出，正是典型黑馬的基礎條件。

 

　　在今屆賽制擴張的背景下，「黑馬球隊」不再只是偶然出現的故事，而更像是一種結構性必然。首先值得關注的是摩洛哥，作為上屆冷門，卻打入四強，他們雖然名義上已「升級」，但在大眾期待相對分散的情況下，仍具黑馬特質。其防守體系依然穩健，快速反擊效率極高，只要在進攻端稍作增強，完全有能力再度深走。

 

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠

C朗6屆世界盃旅程始終未達巔峰，今屆對於他而言，是一次真正意義上的「最後衝擊」。他的角色亦已有所轉變，由以往全能進攻核心，變為更純粹的終結者。葡萄牙陣中年輕人才輩出，他的經驗與領袖作用，仍然是更衣室不可或缺的一環。

 

　　另一方面，日本則屬於另一類型黑馬——組織型強隊。他們最大優勢並非個別球星，而是整體戰術執行力。無論高位壓迫抑或控球轉換，日本都具備雙重踢法，在面對不同級別對手時能作出調整，這在賽制複雜化之下尤其重要。

 

　　至於挪威，則是典型「爆發型黑馬」。擁有夏蘭特這類頂級射手，使他們在淘汰賽中具備單點決勝能力。問題在於整體防守與節奏控制仍未完全成熟，但正因如此，他們更具不可預測性。烏拉圭則屬於「經驗混合型」，老將與中生代並存，韌性與比賽管理能力強，向來是淘汰賽階段最難纏的對手。

 

　　此外，瑞士與荷蘭這類歐洲二線強隊，同樣具備潛伏能力。瑞士穩定、紀律強，易於在長賽制中累積優勢；荷蘭則取決於年輕攻擊球員的發揮，一旦狀態連貫，隨時由外圍轉變為核心競爭者。

 

　　 作為二線球隊的黑馬，波蘭同樣具備一定衝擊力。作為現代中鋒的典範，利雲度夫斯基在球會層面已經贏盡榮譽，但在國家隊始終缺乏突破。波蘭整體實力有限，隨着年齡增長，這或許是利雲度夫斯基最後一次，以核心身份帶領球隊挑戰更高階段。

 

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠

整體而言，現代黑馬具備清晰特徵：戰術明確、球員歐洲化經驗充足，以及至少一名具改寫比賽能力的核心球員。在48隊架構下，進入淘汰賽的門檻降低，這些球隊將更頻繁衝擊傳統秩序，甚至改寫整個賽事走向。

 

　　回顧歷史，上屆摩洛哥、2018年的克羅地亞、2014年的哥斯達黎加，都證明黑馬並非奇蹟，而是準備與機遇的結合。今屆制度之下，這種現象只會進一步放大。

 

　　如果從經常參賽的隊伍中分析，一些傳統二線強隊同樣具備黑馬潛質，例如瑞士、克羅地亞與烏拉圭。這些球隊大賽經驗豐富，但壓力較低，一旦賽程順利，很容易逐步推進。

 

　　另一方面，具英超背景的球員群體亦值得關注。例如挪威，多名核心球員於英超或五大聯賽效力，具備高強度比賽適應能力。這種「聯賽強度轉化」，往往成為突圍關鍵。

 

　　回到爭冠層面，英格蘭的結構變化尤其值得分析。今屆英軍呈現明顯的新老結合，年輕球員如比寧咸、沙卡已成核心，而資深球員如卡尼與軒達臣則提供穩定性。加上新晉國腳曼城的歷高奧懷尼和森林的艾利諾安達臣，隨時有驚喜。

 

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠

同樣在以往備受期待，比利時黃金一代逐步落幕，而迪布尼則是這個世代最後的代表人物之一。與其他球星不同，他仍處於高水平，但國家隊整體實力已不如往昔。這令今屆世界盃更像是一個「最後衝擊」了。

 

　　在英格蘭方面，在杜曹體系影響下，選人更強調功能性與戰術適配。球隊不再單純堆砌名氣，而是著眼於整體結構。例如軒達臣這類球員，雖非焦點人物，但在壓迫、覆蓋與更衣室管理上具重要價值；配合比寧咸、哥頓等技術型新星，形成一支平衡且具彈性的陣容。這種「結構優先」的理念，正是英格蘭嘗試突破過往瓶頸的關鍵。

 

　　法國方面，則呈現另一種不平衡的強大。前鋒資源極為豐富，中生代與新生代均具爆發力，但中場配置略顯單薄，可能限制節奏控制。

 

　　不過，在領隊迪甘斯帶領下，法國一向採取穩定戰術配合個人能力爆發的建隊思路。他傾向保留過往大賽骨幹，再逐步加入新血，確保戰術延續性與更衣室穩定，即使中場選擇不多，依然會把比賽重心放於攻擊線的轉換速度與個人解決能力。這亦解釋了為何法國在大賽中往往不求場面壓倒，但求效率致勝。

 

　　總結而言，今屆世界盃依然由強隊領銜，但在制度變革的催化下，比賽變數大幅增加。西班牙等傳統熱門固然值得看高一線，但英格蘭與法國這類結構成熟、壓力相對較低的球隊，反而更具實際衝擊力。

 

Tags:#足球#世界盃2026
Add a comment ...Add a comment ...
阿迪達深耕7年，槍手22年後再封王；熱刺護級優勢大，韋斯咸自毁長城
更多足球俱樂部文章
阿迪達深耕7年，槍手22年後再封王；熱刺護級優勢大，韋斯咸自毁長城

投票區

美伊料簽諒解備忘錄
0
|
0

你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？

0%
不會
0%
無意見
0%
投票期：2026-06-15 ~ 2026-07-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處