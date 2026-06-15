歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
我經常聽關於介紹好書的YouTube頻道。如果你在YouTube搜尋一下，不難發現很多這類型的頻道，不少製作相當認真，主持人將此當成全職工作，每天不斷看書，把書本內容重點好好歸納，寫完稿再錄片分享。近期發現好幾個頻道的主持人不約而同地指自己是「真人睇書，真人聲音」，強調與「AI製片」的頻道有所分別，看來他們的價值正被AI蠶食。
理財智慧

被抹殺的價值

財識兼收
止凡
財識兼收

　　我經常聽關於介紹好書的YouTube頻道。如果你在YouTube搜尋一下，不難發現很多這類型的頻道，不少製作相當認真，主持人將此當成全職工作，每天不斷看書，把書本內容重點好好歸納，寫完稿再錄片分享。近期發現好幾個頻道的主持人不約而同地指自己是「真人睇書，真人聲音」，強調與「AI製片」的頻道有所分別，看來他們的價值正被AI蠶食。

 

　　今天AI的功能實在強勁，而且普通市民已能輕易接觸到。以介紹好書的頻道作為例子，任何人也可以把整本書輸入予AI，再指令AI交出總結，總結內容可以約100字，亦可以約1000字，操作易如反掌。叫AI發聲拍片把內容讀出來亦可，片長可以約5分鐘，亦可以約50分鐘。按此製作流程，以書本作為材料，AI可以短時間生成海量影片，而且內容準確度能比真人更優勝。

 

　　並不是太久遠之前，AI還局限於文字輸入指令，如今用家甚至可以把YouTube連結放進去，AI亦能看懂影片內容。一條近1小時的片段，AI不用1分鐘便能交出總結，把內容分門別類，顯示片中哪分哪秒在說甚麼，實在太強，到底AI用了多少倍速去看該影片呢？AI的語音發展亦令人震驚，有時候判斷語音比我還要強，朋友語音留言說話不清晰，我聽了很多遍也猜不到內容，AI竟能幫我繙譯成文字。最新AI還發展出「視覺」，用家可以拿著一件實物給AI鏡頭看看，它可以提供該物件的資料。

 

被抹殺的價值

AI發展迅速，在不少範疇的能力遠勝人類。(Shutterstock)

 

　　工作上有個小小的體會，當一眾同事開會，網上會議或實體會議也好，只要啟動AI，會議完結後AI便能立即製作出會議記錄。須知道一個行業專業，普通一個行外秘書跑進來，不可能聽得懂很多涉及技術性的內容，但AI可以跟得上。AI還在會議中不時提醒會議時間與節奏，鼓勵大家盡快集中討論哪幾點分歧之類。相信AI被放到昔日的中學會考口試小組討論中，亦能輕易獲取高分。

 

　　近期，出版社都問我有否興趣出版新書，在腦海中立即浮現了出書的痛苦過程，包括編寫、排版、校對等。約數萬字的著作，把這數萬字有條理地編寫出來，非常花費心力。雖說出版社可以幫忙排版及校對，但自己亦要至少把書本內容由頭到尾讀過好幾遍，相當花時間。回看今天，能利用AI出版新書，只要輸入簡單的指令，AI就會不斷幫我修改，直至滿意，預期可省下不少工夫  。

 

　　的而且確，出書可以變得十分容易，整個流程可以簡單至不能想象。例如我可以輸入10個或20個點子，有點大綱，甚至只有個題材，指令AI發揮，寫成10萬字，再不斷對著AI發出指令修改與優化內容，未必需要大半天便能製作出一本書。讀者呢？可以購入一本電子書，把這10萬字的書本輸入AI，指令AI把它總結成10個或20個點子。作者可以很快「出版」一本書，讀者可以很快「看完」這本書，還有意思嗎？

 

　　AI年代，進行文字工作或分享工作者，的確要思考其價值所在。若只分享書本、總結書本論點，價值正被抹殺。「真正掌握知識」與「AI式認知」之間的差別，值得深思。

 

　　這裏想到一個故事：

 

　　愛因斯坦去各地演講，司機聽久了都會背。有天司機提議：「教授，你太累了，下一場我也會講，不如我假裝是你，你戴帽子假裝司機？」愛因斯坦覺得有趣，答應了。演講很成功，但結束時有位觀眾問了一個艱深的物理問題，假扮愛因斯坦的司機淡定地說：「這個問題太簡單了，為了證明它有多簡單，我請坐在後排的司機來回答你。」

 

　　人類與AI，誰是「愛因斯坦」？誰是「司機」？起初人類是「愛因斯坦」，AI是「司機」。作為分享者，宜從「愛因斯坦」的方向尋找價值，例如要深一層次地理解知識、把知識靈活應用到新事物、把不同書籍融會貫通再創造新知識。

 

　　令人擔心的是，觀察到未來趨勢，預期故事中的角色將會逆轉，普遍人類應用AI的習慣，將令他們漸漸失去掌握知識的能力。我們的價值何在呢？

Tags:#財識兼收#Youtube#AI內容創作#AI與工作#知識獲取#AI倫理
Add a comment ...Add a comment ...
侵侵訪華見政治遊戲
更多財識兼收文章
侵侵訪華見政治遊戲

投票區

美伊料簽諒解備忘錄
112
|
0

你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？

64%
不會
36%
無意見
0%
投票期：2026-06-15 ~ 2026-07-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處