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近期筆者與商會朋友聚會聊天，大家都有一個非常強烈的感覺，就是政府推動香港經濟發展的思維變了。過去很長一段時間，香港的經濟格局常被外界視為過度單一，高度依賴傳統金融業和房地產。然而，如今商界朋友普遍感受到，政府正花費極大氣力去大力發展外貿，積極開拓多元化的新興市場，這種全面出擊的姿態與過去側重金融的格局截然不同，展現出經濟全方位發展的堅定決心。更讓商界感到欣慰的是，現屆政府的施政作風變得更加接地氣，官員們願意主動走進市場，多聽取商界的真實意見。這種良性的政商互動，讓各項經濟政策能夠精準對接市場實際需求，為香
大中華評論

為何商界對香港經濟升級轉型充滿信心？

港是港非
李慕飛
港是港非

　　近期筆者與商會朋友聚會聊天，大家都有一個非常強烈的感覺，就是政府推動香港經濟發展的思維變了。過去很長一段時間，香港的經濟格局常被外界視為過度單一，高度依賴傳統金融業和房地產。然而，如今商界朋友普遍感受到，政府正花費極大氣力去大力發展外貿，積極開拓多元化的新興市場，這種全面出擊的姿態與過去側重金融的格局截然不同，展現出經濟全方位發展的堅定決心。更讓商界感到欣慰的是，現屆政府的施政作風變得更加接地氣，官員們願意主動走進市場，多聽取商界的真實意見。這種良性的政商互動，讓各項經濟政策能夠精準對接市場實際需求，為香港整體的經濟升級轉型營造了一個極為有利的營商環境。

 

　　在這種積極有為的施政方針下，本港經濟近期接連迎來多件大事，顯示出經濟轉型正逐步出現成果。最受矚目的無疑是權威報告指出，香港在資產及財富管理規模上已超越瑞士，正式成為全球最大的國際理財中心。這座里程碑式的成就，印證了國際資本對香港金融市場的強大信心。同時，特首近期親自率領商貿團訪問中亞地區，積極開拓「一帶一路」的新興市場商機，表明香港的經貿版圖正在不斷擴大。從歷史來看，香港一直都是國家面向世界的窗口，其賴以成功的普通法制度、資金自由進出及與國際高度接軌的專業服務，令香港的國際化特質無法被取替。不論外圍環境如何變幻，本港作為國家聯通世界的重要聯繫人，其核心地位依然歷久不衰。

 

為何商界對香港經濟升級轉型充滿信心？

香港成為全球第一國際理財中心後，下一步很可能取代倫敦，成為全球第二大金融中心。(Shutterstock)

 

　　展望未來，香港作為全球第一國際理財中心的地位不僅不會動搖，反而會更加穩固。有人或許會擔心，若未來地緣政治局勢降溫，例如中東停火，原本避險的資金會否流回歐洲？事實上，商界朋友相信，即使中東停火，香港亦會持續保持第一的位置，香港財富管理的最核心動力，並非短期避險資金，而是來自內地及整個亞洲地區經濟增長所積累的龐大財富，這是瑞士無法比擬的本土腹地優勢。其次，政府近年積極推出家族辦公室稅務寬減及優化投資入境計劃，在香港成功建構了完善的財富管理生態圈。再者，隨著全球經濟重心東移，國際投資者必須結構性地增加亞洲資產配置，香港作為無縫對接中外資本的安全港，其市場深度決定了其領先地位穩如泰山。

 

　　在穩坐全球最大理財中心榜首後，香港下一步很有可能取代倫敦，成為全球第二大金融中心。在最新的全球金融中心指數中，香港與倫敦的評分差距已縮小至微乎其微，超越之勢已箭在弦上。理由十分充分：第一，香港在金融科技領域發展迅猛，相關排名已登頂全球第一，展現出引領數位金融的實力，而倫敦在技術轉型的步伐上相對遲緩；第二，香港擁有背靠祖國的獨特優勢，各項互聯互通機制的不斷深化，為市場注入了源源不絕的資金與流動性，集資能力遠超正面臨本地資本萎縮的倫敦；第三，英國脫歐後，倫敦在吸引全球人才與資金上面臨結構性挑戰，而香港則受惠於大灣區深度融合，實體經濟基本盤更為紮實，為金融業的持續擴張提供了最堅實的後盾。

Tags:#港是港非#香港經濟#商界#營商環境#政府政策#經濟轉型#財富管理#國際理財中心#國際金融中心#一帶一路#金融科技#大灣區
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