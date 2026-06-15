SpaceX與TACO

上周有兩件大事及兩件中事。大事是(1)SpaceX(US.SPCX)於上周五（12日）掛牌；(2)美國總統特朗普第39次在美伊停戰一事上或出爾反爾。

兩件中事是(1)歐洲加息了；(2)日息亦將加。篇幅所限，今文只談大事。

6月12日，SpaceX股票首日開盤價為150美元，全日收報160.95美元，比IPO發行價135美元高出19.2%。

《彭博社》報道，據悉，SpaceX IPO吸引了超過3500億美元的總需求，吸引了超過2500億美元的機構認購，會將20%份額分配給散戶投資者。

承銷商眾星拱照，長期投資者大賺

此次IPO中，高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗及摩根大通擔任聯席主承銷商，另有逾20家銀行參與承銷，幾乎囊括華爾街主要投行。若承銷商行使全部超額配售權(Green Shoe)，總募集資金將達到862.5億美元。

SpaceX IPO也將讓一批長期投資者獲得帳面回報，由彼得．蒂爾等人創辦的Founders Fund以及Baron Capital、Darsana、D1 Capital Partners、Valor Equity等基金，也可能因SpaceX上市獲得可觀的帳面回報。其中SpaceX董事、Valor Equity創始人安東尼奧．格拉西亞斯持有約5.03億股，對應價值或逾700億美元；對沖基金Darsana Capital六成管理資產押注SpaceX，帳面浮盈超過100億美元。

眾星拱照下，SpaceX成為人類史上集資額最大的IPO，見圖一。

招股書顯示，SpaceX在2026年第一季度營收47億美元，同期淨虧損42億美元。在SpaceX三項主營業務中，星鏈成為唯一盈利的業務，為火箭發射和AI部門「輸血」。即使是星鏈，其用戶平均收入(ARPU)連續3年下行，單位使用者的付費能力下降。

SpaceX盛況令我想起Tom.com

對於SpaceX的估值，也有大佬看空。

晨星股票分析師尼古拉斯．歐文斯表示：「我們認為SpaceX被嚴重高估，投資者在首次公開募股後將有機會以更具吸引力的價格買入。」曾成功預測美國房地產泡沫的邁克爾．布里，近期也表示：「S-1檔案（SpaceX招股書）中沒有任何內容表明她值1萬億美元，更不用說2萬億美元了。」

金融市場上，有人睇好，有人睇淡，原因都是有人看「錢」，有人則看「盼頭」。我問了DeepSeek有關SpaceX的業務和未來3年的盈利前景，陰功！是要到2029至2030年才可望有盈利拐點。

這使我想起了2000年上市的Tom.com，當時是萬人空巷去申請認購，結果是「盼頭」變「淚流」，SpaceX人才咁大陣容，也會否使人「淚流」？

筆者口賤，提兩點：

1. 未來的算力需求是否有足夠的量，要掟上太空去算？似乎在多應用了量子算力和矽光子傳送（是甚麼東東以後談）後，可能會減少了。要掟上太空的算力需求，一個美麗的錢景，會否就此要打折扣？

2. 星鏈的地面站揀錯了地方去建（圖二、三）。美伊戰起，伊朗瞧到馬斯克在中東諸地的星鏈地面站，可成為「質子」。美伊戰爭狀態一日未消，馬斯克的星鏈地上生命線，如一命嗚呼，怎辦？

雖然，近日美伊在停戰的事上似有實質進展，但在這停戰事上，特朗普已經有39次出爾反爾，今次會否停戰成真？就算今次成真，和平能維持多少年？歷史上，就見過不少被撕毀了的「和平條約」，特朗普撕毀了之前美伊的核管控條約，並在2月28日侵伊，是一例；北約撕毀了限制東擴的《明斯克條約》，才致俄要出兵是二例；日本正密謀擁核（二戰戰敗國是簽了約不可擁核的），將是可能的第三例。19世紀德國鐵血首相卑斯麥講過：政治家的承諾，較情人的山盟海誓更為脆弱。

和平，不是靠口水談出來，是要靠手瓜有力、嚇到敵方不敢妄動而來，以武止武，就是中國「武」字的真意：「止戈」。

尾市又提議和，似托市多過真停

據《新華社》德黑蘭6月12日電，伊朗《邁赫爾通訊社》12日公開了一份據稱為伊朗與美國的14點諒解備忘錄草案，目前尚未得到伊朗或美國官方確認。草案內容如下：

第一，在所有戰線立即並永久停止戰爭，包括黎巴嫩。

第二，美國承諾不干涉伊朗內政，並尊重伊朗伊斯蘭共和國主權。

第三，在30天內全面解除海上封鎖。

第四，美國承諾從伊朗周邊撤出其軍事力量。

第五，霍爾木茲海峽將在30天內按照伊朗制定的安排重新開放。

第六，暫停針對伊朗石油、石化產品及其衍生品銷售的制裁，並允許伊朗完全使用相關金融收入。

第七，美國及其盟友須提出總額至少3000億美元的伊朗重建計劃。

第八，進行為期60天的談判，以達成最終協議。協議內容包括核問題、全面取消美國針對伊朗的一級和二級制裁，以及取消聯合國安理會和國際原子能機構理事會針對伊朗的相關決議。

第九，伊朗重申其在《不擴散核武器條約》中的承諾，不製造核武器。

第十，在談判期間，美國承諾不向地區增派軍事力量，也不實施新的制裁措施。

第十一，在最終談判的60天期間，解凍240億美元伊朗被凍結資產。其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供。

第十二，建立監督機制，以推動協議落實執行。

第十三，最終協議將通過聯合國安理會決議予以確認。

第十四，在解凍一半伊朗被凍結資產、暫停伊朗石油制裁以及解除海上封鎖之前，最終談判不會啟動。最終協議僅涉及濃縮鈾處置、鈾濃縮活動、解除制裁以及伊朗經濟重建計劃等議題。關於伊朗導彈計劃及其支持抵抗組織的問題，已被明確排除在議程之外。

伊朗這14點之前已出過，但為何在6月12日又被提出來？是為該日是SpaceX上市日，如美伊真幹起，馬斯克在中東的星鏈地面站被炸掉一兩個，SpaceX的上市會否紅事變白事？所以6月12日市場再提這14點就是為托SpaceX而來，閣下信不信美伊停戰就此真來了？

筆者認為，短暫停戰可以，但永久停戰怕難矣！大家不妨細看這14條，如白宮肯接受，就是打了特朗普的臉。

作為炒股者，筆者寧可信戰能停，大家炒一回，但仍是那句：走著瞧。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）