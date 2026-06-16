踏進監獄，來場美食之旅

根據傳統觀念，沒事絕對不想靠近監獄，覺得晦氣，但是台灣發展出的監獄觀光，卻能夠成功吸引大批民眾上門，也算是別出心裁了。

香濃的「大哥手沖咖啡」（「大哥」即香港黑社會稱的「大佬」），主打受刑人（囚犯）親自上陣，所以外界通常簡稱這裏為「大哥咖啡」，但是真正的名稱其實是「武陵咖啡廳」，位於台東鹿野的「法務部矯正署武陵外役監獄」。鹿野地處偏遠，遠離塵囂，有著開闊的空間和翠綠山景，先天條件非常良好，所以被稱為「台灣最美監獄」。選在這裏成立「公益更生實習複合式咖啡廳」，是給收容人機會學習到一技傍身，出獄後比較有機會融入社會，不再走歪路。而一般民眾也有機會踏入監獄外圍，來場有點禁忌和刺激感的特殊觀光體驗，可說是創造雙贏。這裏也確實做出了口碑和特色，因此很多民眾到東部旅遊時，都會安排一遊。

武陵監獄受刑人手沖咖啡手法非常專業

監獄外面有大型停車場，和一般餐廳的差別只是要登記身份證。進去之後不和你說，還真的看不出是監獄。大片廣闊草地和花草樹木甚至池塘，打理得乾淨美觀，一點壓迫感都沒有，頗有度假的氛圍。雖然咖啡廳談不上有甚麼裝潢，但是樸素的風格，正符合監獄觀光的主題。

套餐落在新台幣250元左右（約港幣61元），最有名的整隻武陵烤雞也只要新台幣600元（約港幣147元），強調用的是低脂而且肉質緊緻的黑羽土雞（走地雞），烤出來皮脆肉嫩，還會附上一碗香噴噴的罪惡雞油。現烤需要等候70分鐘，趁等待空檔剛好可出去散步觀光欣賞風景，也可以事先預訂省去等候時間。手沖咖啡和頗有水準的多款蛋糕都是新台幣100元有找，價位很合理。當然，一切餐點和服務都出自受刑人之手。

武陵監獄看來更像是民宿和打卡景點

外役監獄收容的受刑人，犯下的都是比較輕的罪行。如果嫌口味不夠重，台灣最厲害的綠島監獄，同樣可以來場觀光之旅。

綠島是火山形成的小島，同樣隸屬於台東，但是位處更偏遠的外海，四面環海，插翅難飛，所以又稱台灣版惡魔島。早在日本殖民時期，就因為地理環境，被選為關押難以教化重刑犯的地點。到了國民黨執政的戒嚴時期，曾經專門關押政治犯，留下無數悲慘故事，可說是令人聞之色變的存在。

1972年成立的政治犯監獄綠島感訓監獄，又稱「綠洲山莊」，隸屬於軍方。一旦被抓到舊稱火燒島的綠島，很大機率有去無回，不然也要關上動輒20至30年的漫長刑期。有名的政治犯很多，包括發動美麗島事件的施明德，以及名作家柏楊。

關押重犯的綠島監獄戒備森嚴（矯正署網站圖片）

綠島面積只有15平方公里，卻曾經是舉世監獄密度最高的地方。即使在白色恐怖過去、不再有政治犯之後，台灣因為施行掃黑專案，掃蕩黑社會分子，抓到的不好惹「大哥」，例如台灣最大黑社會組織四海幫幫主和堂主之流，就都送到綠島，所以綠島又多了一個「大哥的故鄉」綽號。地位不夠厲害就不夠資格被送到綠島，所以在黑道裏面，關過綠島儼然是一種身份的象徵。

時至今日，只剩下「法務部矯正署綠島監獄」。關在這裏的都是刑事受刑人，氣氛和鹿野的外役監獄大不相同。嚴密實施隔離與管理，是台灣監獄的最後一道防線，不接受民眾入內參觀，但是能夠進入販賣部，和「綠島監獄」牌子拍照，並選購受刑人親手製作的手工藝品和其他商品。最受歡迎的綠島監獄柴魚片（或稱魚乾片、鰹魚乾），用綠島黑潮海域的鰹魚，遵循古法燻乾，香氣濃郁，真材實料。鰹魚磨成粉的商品「龍骨粉」也很有特色，有魚肉和魚骨成分，用來熬日式高湯和火鍋湯底相當好用。有趣的是，綠島監獄還養了一群可愛的羊，門口有販售牧草供遊客體驗餵食。溫馴的羊兒和肅殺的重刑犯監獄，形成鮮明對比。

柴魚片是綠島監獄受刑人製作的暢銷產品（矯正署網站圖片）

對歷史有興趣的人，可以前往「綠島人權文化園區」，裏面有兩座遺址可參觀，包括1950年代的新生訓導處，以及1970年代的軍方綠島感訓監獄「綠洲山莊」，感受白色恐怖時期的過往。