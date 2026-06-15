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拼命考入皇仁書院為要做舊生
美食情報

拼命考入皇仁書院為要做舊生

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　今日標題，是否有點摸不着頭腦？你一定會問：「考入皇仁讀書正路，因名校也，與做舊生有乜關係呢？使唔使拼命咁誇張呀？」

 

　　要拼命㗎⋯⋯ 講笑啫。標題所言，來自我肥碌一位老友「鬍鬚Y」，佢與我一樣，嗜食成性，撞啱皇仁書院舊生會（中菜部），水準正到飛起，有香港名廚梁文龍師傅坐鎮，出品之勁，吸引到四方八面為食鬼湧到。

 

　　不過，此處地方不大，擺盡六圍，訂位先到先得外，唔該排隊，並指定要皇仁舊生才可以訂位，簡直是個特權。這就直接令「皇仁舊生」這個身份，非常馨香，導致「鬍鬚Y」搞笑話當年辛辛苦苦考入皇仁，乃為想做舊生，有正嘢食。

 

拼命考入皇仁書院為要做舊生

老友搞笑話拼命考入皇仁書院，非為學問，而是有資格入舊生會歎美食。

 

　　呢間中菜有乜巨大吸引力？其實，食嚟食去都係嗰十幾味，但勝在必定令你一試難忘，會似撞邪，找數前會立即哀求式問梁師傅：「下次幾時再有空檔啊，要排幾耐啊？」

 

　　最少半年以上！我上月食完，下次得食是剛剛入冬，可再試龍哥蛇羹羊腩煲。

 

拼命考入皇仁書院為要做舊生

大廚梁文龍，香港頂級廚藝專家，每晚只做幾枱，想食佢出品，最少排半年。

 

　　皇仁舊生會有兩味菜，屬香港頂頂級，一為佛跳牆，另一為蝦子柚皮扣巨型鵝掌。

 

　　燉佛跳牆，精髓在兩字——重手！重手在乜？落料，此處的佛跳牆，十二人一圍份量，開蓋嚇親，有十二隻大鮑魚，N咁多梳魚翅，肥厚冬菇海參當然齊晒，而撐起整煲湯而令人神魂顛倒的，為一隻大大的極品金華火腿，將湯料拿出睇睇，足有山仔咁高。隻金華火腿，基於只出咗一半味，仍鮮紅靚仔，人人搶食完畢，必有一位唔客氣：「各位，食夠未？有無人要？無我就打包返屋企再用佢加雪耳煲雞！」

 

　　開到口，想搶都無人截糊咁唐突啦。

 

　　另一皇仁舊生會令人垂涎菜式，為踏踏實實的蝦子柚皮扣鵝掌。

 

拼命考入皇仁書院為要做舊生

靚仔柚皮扣肥鵝掌，入口後宜閉目欣賞。

 

　　眾所周知，柚皮一如花膠及魚翅，根本無味，但若用適當上湯去煨，就會出現神奇效果。柚皮絕對平嘢，但首先買手需要知邊個月邊處的柚最正，之後的啤水上湯長時間煨的過程，更有很多獨門秘笈，才能做到與眾不同。梁師傅撚柚皮，肯定是香港最高手之一。更犀利，佢選用的鵝掌，唔知邊度入貨，又肥又大又厚，膠質一咬就滿口，扣功出色，鵝掌剛剛入晒味但唔會散，仍可慢慢𡁻住送25年威士忌。

 

拼命考入皇仁書院為要做舊生

拼命考入皇仁書院為要做舊生

當晚兩大頂呱呱之作──蝦多士及蜜餞金蠔。


拼命考入皇仁書院為要做舊生

12隻肥肥魚下邊，有大大隻金華火腿，厚身冬菇、海參及老雞

 

　　通常在此處開餐，都會飽到上心口，我來得多，幾大操控飽肚節奏，一邊食一邊勒住，以留空位俾甜品。係乜？一般是30年陳皮紅豆沙。但上周的，味蕾發達，因來了一窩生磨腰果露，一入口，已知師傅曾先將腰果炒燶，令其出現誘人的焦香，才再磨粉煮糊。

 

拼命考入皇仁書院為要做舊生

生磨炒焦腰果露，記得留肚食。

 

　　食完，但願時光真正能飛逝，𧽻一聲又半年，我肥碌又可以拉皇仁舊生衫尾去開大餐喇。

 

拼命考入皇仁書院為要做舊生

梁師傅手寫菜單，龍飛鳳舞，無人知內容係乜，但也唔使問。

 

皇仁書院舊生會（中菜部）

地址：銅鑼灣高士威道120號

電話：2576 1333

 

Tags:#食家之選#肥碌#皇仁舊生會#皇仁書院#中菜#皇仁書院舊生會中菜部#佛跳牆#蝦子柚皮#銅鑼灣美食
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