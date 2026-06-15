根本沒有AI泡沫　黃仁勳：「人類史上最大的一次基礎設施建設」

估計華爾街對於AI泡沫論已經產生厭倦感了，本文不談泡沫，只談AI。

現在市場看 AI，早就不是只看Nvidia GPU, CPU賣多少了，而是看整套AI基礎設施路線：GPU、網路、電力、散熱、伺服器、HBM、光通信，甚至800V電源架構，全部都在這條主線上。

市場到底有多熱，我們來看一組數據：全球槓桿型個股ETF規模突破600億美元，4月以來翻倍， DRAM ETF 成了史上增長最快的ETF；散戶對半導體的擁擠度已到 99%。納指連續兩個月2位數回報（2009年以來首次），自3月低點反彈 32%；內存股直線飆升，Micron 12個月漲850%，市值破萬億。

AI之戰，早已不是天才工程師、幾行程式碼和一個爆款產品的故事，而是由資本、算力、能源、晶片和基礎設施共同托舉的超級工程。

一方面，AI毫無疑問地正在重塑世界，也成了最不容錯過的一張門票。另一方面，這張門票越來越貴。今年初， Anthropic正在花100億美元訓練下一個模型——儘管每個模型都賺錢，但公司整體仍在虧錢。而兩年前，前沿模型的訓練成本還不到1億美元。

所以6月1日至4日這場Nvidia GTC Keynote真正重要的地方，不是黃仁勳說了甚麼漂亮話，而是Nvidia有沒有繼續強化一個訊號：AI算力需求還沒結束，反而正在從單晶片，擴散到整座AI工廠。

這會直接影響一批AI硬體鏈、儲能的情緒，包括 NVDA、TSM、AVGO、AMD、MRVL、MU。

黃仁勳這次在台北講的主線，其實是Nvidia一次身份切換：過去它是 GPU 公司，後來是系統公司，現在它要把自己推到更上游，變成 AI 時代的基礎設施公司。

整場演講圍繞著一個字：Agentic AI，也就是智能體 AI。黃仁勳的判斷很直接：生成式 AI 已經過了「能生成內容」的階段，下一步就是「能完成工作」。

AI 不是只帶動某一個晶片公司，而是在帶動整個硬體製造體系。從機架、PCB、連接器、線材、CPO、交換器、電源、液冷，到伺服器 ODM、測試、組裝、工廠自動化，Nvidia 越往基礎設施公司走，供應鏈價值量越會跟著複雜化。對台灣硬體生態來說，這場演講就是一場產業鏈確認。

黃仁勳給了另一種解釋，他先前斷然否認泡沫的存在，稱這是「人類史上最大的一次基礎設施建設」。

如我們所見，AI融資像一場沒有煞車的競賽。過去一段時間，巨額資金湧來，OpenAI、Anthropic、xAI輪番刷新估價紀錄。

越是狂熱，警鐘越響。

戲劇性的是，清醒談論AI泡沫的人，正是這場盛宴上的贏家。

亞馬遜創辦人Jeff Bezos先前直言，6個人的公司拿到幾十億美元融資，這不是理性行為。如今每天都在發生這樣的事。

但他並不認為泡沫意味著一切都是虛妄。相反，在Jeff Bezos看來，即便是泡沫，也可能留下真正有價值的東西。他拿20世紀90年代的生技熱潮作對比：90%的錢打了水漂，但活下來的那批公司，構成了今天整個生產業。

很多時候，泡沫只代表想像力提前抵達。當頭部贏家還沒完全跑出來時，無數後來者已經擠進了同一扇門。這是所有科技週期都會經歷的一幕。

真正的問題是：當熱錢和敘事都冷卻下來，誰還能留在牌桌上。