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世界盃2026｜AlipayHK深宵睇波叫外賣麥當勞85折、購買賽事通行證減$30
著數優惠

世界盃2026｜AlipayHK深宵睇波叫外賣麥當勞85折、購買賽事通行證減$30

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu PHOTO:AlipayHK

　　世界盃終於開鑼，全港球迷都已經準備好進入瘋狂熬夜睇波的模式。AlipayHK推出「AlipayHK一站式球迷生活祭」，由購買賽事通行證、深夜叫外賣、玩足球手機遊戲到入手心水波衫，都有著數優惠。

 

1. 購買世界盃賽事通行證減$30

 

　　開啟AlipayHK應用程式的「一站式球迷生活祭」專頁，即可領取專屬立減優惠券，於 csl／The Club Shopping／NowTV 購買世界盃賽事通行證，單一交易滿$980即減$30；透過AlipayHK應用程式購買NowTV賽事通行證更可額外扣減2,000 A. Point，額外慳多$8，僅需以$942即可鎖定高清直播，欣賞世界頂尖球技。

 

世界盃2026｜AlipayHK深宵睇波叫外賣麥當勞85折、購買賽事通行證減$30

 

2. 深宵睇波叫外賣麥當勞85折

 

　　AlipayHK聯乘foodpanda及麥當勞送上獨家美食優惠，在晚上10時至凌晨3時59分期間的深宵睇波黃金時段，透過foodpanda訂購麥當勞，輸入獨家優惠碼（ALIMCD15），使用AlipayHK付款滿$150即享85折，最多可以慳$30。

 

　　適逢今屆世界盃在北美舉行，很多精彩戲碼將於香港的清晨及早上時間上演，打算睇波睇天光的熱血球迷，在清晨4時至早上11時的早餐時段，輸入同一優惠碼並且消費滿$130亦可享85折，最高節省$20，全天候餵飽一眾熱血球迷。

 

世界盃2026｜AlipayHK深宵睇波叫外賣麥當勞85折、購買賽事通行證減$30

 

3. 足球手遊課金折扣 虛擬世界贏盡獎盃

 

　　等開波或者球賽中場休息期間，玩足球手機遊戲就最適合不過。在手遊課金方面，AlipayHK都為大家準備了驚喜優惠。iPhone用戶只要透過AlipayHK「一站式球迷生活祭」專頁領取App Store優惠券，即可以低至$8，入手原價$23的EA SPORTS FC Mobile 26夏季選拔禮包！禮包內含一張選拔代幣、一個真實世界球員物品及100點排名提升點數，讓你可以即時選拔人才，為個人陣容增強實力，同時升級球員的排名等級。

 

　　至於Android用戶亦可於「一站式球迷生活祭」專頁領取Google Play優惠券，於多款指定熱門足球手遊充值並以AlipayHK付款，即享$5立減，最高可慳$20。適用的手遊包括eFootball CHAMPION SQUADS、eFootball、EA SPORTS FC Mobile 26，以及SEGA新創造球會，讓廣大球迷可以在虛擬世界盡情為愛隊爭勝。

 

世界盃2026｜AlipayHK深宵睇波叫外賣麥當勞85折、購買賽事通行證減$30

 

4. Adidas $30折扣優惠

 

　　作為忠實球迷，幫愛隊打氣時怎能缺少一件愛隊戰衣？大家現在可以透過AlipayHK應用程式「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas專屬即減券，於Adidas香港官方網上商店以AlipayHK消費滿$1,300，即可享受$30折扣優惠。

 

世界盃2026｜AlipayHK深宵睇波叫外賣麥當勞85折、購買賽事通行證減$30

 

AlipayHK

Facebook：https://www.facebook.com/AlipayHongKong

 

Tags:#著數優惠#世界盃#AlipayHK#foodpanda#麥當勞#NowTV#Adidas#手遊#美食優惠
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