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世界盃2026｜盤點10大顏值天花板球星 新星帕斯、專一好男人賴斯、鹽系男神谷口彰悟，以顏值征服眼球
娛樂新聞

世界盃2026｜盤點10大顏值天花板球星 新星帕斯、專一好男人賴斯、鹽系男神谷口彰悟，以顏值征服眼球

娛樂
娛樂

　　2026 美加墨世界盃在 6 月 12 日正式開鑼。每逢這項球壇盛事，總會湧現一批「期間限定球迷」——對陣式沒研究，對越位也沒概念，一切從來都是「顏值行先，球技次之」。捱間抵夜守着電視直播，為的就是捕捉一班「行走的費洛蒙」在球場上揮灑汗水、拉起球衣抹汗的瞬間，那種原始的荷爾蒙，可能比舞台上的韓星來得更賞心悅目。

 

　　如果你也屬於這類志在「睇靚仔」的視覺系球迷，以下精選的 10 大男神名單，其顏值與實力絕對能讓你心跳加速。假若你對球壇男神的印象還停留在 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的話，那麼是時候更新你的清單了，皆因球場上的男神版圖早已全面洗牌，到底今屆有哪位潛力新星崛起，又有哪位經典熟男值得大家繼續死守？

 

世界盃2026｜盤點10大顏值天花板球星 新星帕斯、專一好男人賴斯、鹽系男神谷口彰悟，以顏值征服眼球

Source/IG@k.mbappe、IG@jamesrodriguez10、IG@pablogavi

 

世界盃高顏值球星 １：阿根廷中場新希望：尼可帕斯

 

　　21 歲的尼可帕斯（Nicolás Paz Martínez）是這個賽季意甲聯賽中最矚目的新星。在場上，他擁有與年齡不符的冷靜，跑動及傳球都非常靈活；在場外，他憑着深邃的混血五官以及 186 cm 的 model 身型，令他在短時間內「收服」不少女球迷。而作為阿根廷新一代的顏值擔當，帕斯在意甲上陣 35 場射入 12 球並交出 6 次助攻，攻守兼備，更打破紀錄獲選為意甲年度最佳中場。雖然賽前膝蓋和脛骨受傷為他的世界盃之旅帶來變數，但適逢 38 歲的一哥梅斯同樣有傷在身，帕斯一旦上陣就必須擔起重任，為球隊前場穿針引線。

 

個人資料
出生日期：2004年9月8日（處女座）
身高：186cm
效力球會：意甲科莫（Como）
場上位置：中場

 

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世界盃2026｜盤點10大顏值天花板球星 新星帕斯、專一好男人賴斯、鹽系男神谷口彰悟，以顏值征服眼球

Source/IG@Nicolás Paz

 

世界盃2026｜盤點10大顏值天花板球星 新星帕斯、專一好男人賴斯、鹽系男神谷口彰悟，以顏值征服眼球

Source/IG@Nicolás Paz

 

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Tags:#熱話#世界盃2026#足球明星
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