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打工族，在壯年搏殺階段，要不停入電影院，幾近不可能。時間外，負擔也不輕，來回交通費加過百的票價，唔係嘢少。故此，普通人會猶豫，完全合情合理。
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兩套天地場好電影

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　打工族，在壯年搏殺階段，要不停入電影院，幾近不可能。時間外，負擔也不輕，來回交通費加過百的票價，唔係嘢少。故此，普通人會猶豫，完全合情合理。

 

　　不過，退休後又如何？條件完全相反。首先空閒時間特多，其次，兩蚊雞坐車，長者早場25到30蚊，基本人人都負擔得起。更正嘅係，通常戲院無乜人，可以「旁若無人」（真真正正左右無人㗎！ ），舒舒服服攤低歎。

 

兩套天地場好電影

退休後發達，搭車2蚊，睇新片早場25蚊起，兼且，經常「旁若無人」！

 

　　我一為娛樂，二為支持電影業，故此，乜戲都睇，套套睇，遇上渣片或垃圾片，睇10至30分鐘就離場去逛商場，悠悠閒閒又一朝。幸而，上得正場的，爛片只佔約五分之一，小弟可睇 / 捱到完場的，則有過半。

 

兩套天地場好電影

新片我一律睇，垃圾片中途拜拜，好的睇到尾，再向讀者推介。

 

　　睇晒之後再客觀給評價，好的，在專欄介紹，略盡綿力。不過，看票房，真慘情，起碼六成用心有誠意而製作水準不俗的電影，根本無機會回本，尤其被片商評為欠商業價值的，更會只畀一至兩星期天地場，令人惋惜。

 

兩套天地場好電影

院商安排的「天地場」，不知斷送了多少優質片的生存機會。

 

　　今期，正正有兩套這類電影，小弟誠心推薦大家入場。

 

　　第一套是《流浪犬小飯》，此乃橫掃泰國票房的感人電影，凡養過或正在養小狗者，必有觸動，因電影中，你肯定搵到某些日子的窩心回憶。

 

兩套天地場好電影

《流浪犬小飯》窩心、真摯、動人，養狗者不可不看。

 

　　影片描述一隻可愛的白毛流浪犬，在一路長大過程中，遇到三個主人，出現三段感情。第一段為一位駐泰國的落寞日本退休汽車工程師，在人生際遇最低落時遇上「小飯」，而伯伯不幸在COVID期間染疫逝世，令「小飯」再變流浪犬。此時，牠又遇上一位非法移民女孩子，再開展一段動人經歷。女孩子身份在當地並不合法，最終還是要分手。一日一日過去，「小飯」漸變老狗，被遺棄在火車站，吃路過人施捨的水及狗糧。最終，「小飯」在晚年走進一對藝術系學生的世界，男的由討厭牠，到靠牠追女仔而生情，過程來得自然雋永，令人會心微笑。

 

　　溫馨、好看、療癒，有感情的人必定喜歡，尤合拍拖入場觀看（分分鐘一片奪芳心！）。

 

　　第二套是《走出人質事件》，一套在馬來西亞拍攝的福音電影。請勿被「福音」兩字嚇怕，其實，此片乃改編至自2010年震撼全球的「馬尼拉旅遊巴士挾持人質事件」（實情是慘劇！），此個案，對香港人來說，真的是不想回憶、未能忘記。

 

兩套天地場好電影

《走出人質事件》遠比想象中好看，認真而克制，最難得是在事件中中槍、施過33次手術的易小玲，願意將心路歷程盡量細訴。

 

　　上畫前有人批評此片「傷口灑鹽」、「二次傷害」，曾參與拯救的前議員說：「這兩個形容絕不恰當，也不公平，可能批評者根本未看過電影。」

 

　　好了，小弟看過了，可以公正地說，此片非常忠於事實，沒有搞煽情，沒有灑鹽，其實是以相當冷靜、接近拍紀錄片的手法，重塑當時發生的事，讓觀眾自行作出判斷，並認知點解事件搞到咁爛。事實，菲律賓政府及警隊決策層以至當地的前線特警，全部非常低質素，一遇突發意外，雞手鴨腳，首先錯過一槍解決綁匪的黃金機會，繼而特警進攻巴士時，騎膊馬又跌低，用大錘又打不碎玻璃，直播之下，早成「國際笑話」。

 

　　此片靈魂人物為易小玲，中槍後經歷33次的痛苦手術，終憑意志、鬥志、信仰及仁愛走出困局，並出任電影顧問，第一身講述驚心動魄的過程。導演梁鴻華表現水平，遠比我預期高。

 

兩套天地場好電影

好戲不一定大收，例如《我們不是什麼》，幸而口碑轟傳，票房才能跨過1000萬。

Tags:#快樂退休#電影#休閒#流浪犬小飯#走出人質事件#泰國#馬尼拉#易小玲
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