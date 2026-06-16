港股日前一度跌破24000點後反彈，升幅曾逾千點，出現拐點之兆。後市仍可能要再回調，下試24500/24200區，但終要回企上25200區上3天，才可真正望英雄走出筲箕灣。

以下是多家證券公司對當前市道的分析：

海通國際認為，霍爾木茲海峽困局是本輪「夏日寒風」的核心源頭之一。近期美伊圍繞霍爾木茲海峽重新開放的談判接近一致，相關協議有望達成，「盡快重開霍爾木茲海峽」將讓全球股市短期從調整壓力中獲得喘息。後續，風險偏好有望出現短期修復。

資金面衝擊將告一段落

「夏日寒風」就是影響全球股市的資金面衝擊，短期也有望將告一段落。但是，風險並沒有完全解除，7月仍須警惕原油補庫存的衝擊、歐美等主要經濟體通脹的高黏性、融資壓力。

方正證券認為，年內第二個A股重要買點到來，今年市場運行環境類似2021年，體現為海外流動性有擾動，但並非實質上加息收緊，宏觀基本面較為平穩，亮點主要在產業驅動，2021年是新能源，今年是AI基建。

當前流動性擾動帶來的市場調整基本結束，標誌是美伊協定即將落地，另一個確認的訊號則是美國總統特朗普訪華之後的情緒兌現。如果參考類似事件市場回調的時間和回調幅度，目前全A指數已基本完成。

今年第三季行情展望偏樂觀，雖然短期仍有中美大型IPO、美國聯儲局新任主席沃什FOMC會議首秀等擾動事件，但資產價格先修復此前流動性預期過緊帶來的通殺，此外重要寬基指數ETF出現淨流入，也可以認為是個股賺錢效應確認好轉的開始，因此市場後續如有調整，是較好的布局機會。

國金證券認為，美伊衝突以來，出現了全球兩個世界的分野：科技新世界進入了量價齊升的過熱期，而傳統世界則是進入滯脹、衰退的時期。當下，海峽重開的預期，邊際上更有利於傳統世界的復甦預期，而相對的價格也支撐新一輪HALO（重資產、低取代風險）交易。但是，金融資產縮圈的大方向仍然沒有改變，積極防禦＋結構切換仍然是重點。

AI行情從硬件轉向軟件應用

東吳證券認為，港股賠率優勢明顯，關注補漲窗口。美股AI行情正從硬件向軟件應用擴散，港股有望產生共振；部分資金將隨A股節奏輪動至非科技板塊，消費、地產等有望階段性補漲；市場尚未定價EPS（每股盈利）按季改善預期，我們預計港股全年EPS有望增長5%至6%，港股具備一定估值修復空間。

在投資取向方面，可參考申萬宏源的分析：

受益於AI產業快速發展，算力金屬迎來硬缺口，高景氣可期。在去全球化和AI大發展的長期驅動下，貴金屬、基本金屬長期驅動邏輯不變，加息預期提供長期配置窗口，戰略金屬及算力金屬景氣持續向上。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）