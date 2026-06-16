KK星期二｜內地5月零售疫後首度轉負拖累平台和消費股 | 智譜連升四日催化劑有變？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

國家統計局公布，5月份，社會消費品零售總額41090億元人民幣，同比下降0.6%，為2022年12月以來首度轉負，預期為持平，4月為增0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額37781億元人民幣，增長1.1%。體育用品、家電、食品與餐飲股全線受挫，中長線仍看淡？

麥格理發表研究報告指，智譜新模型GLM-5.2將為智譜帶來正面影響，有望提升後續訂閱方案的定價優勢，並持續為年度經常性收入帶來強勁增長動能。對此，該行維持智譜「跑贏大市」的評級，並將12個月目標價鎖定在1221.4元。智譜股價看高一線？

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