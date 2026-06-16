香港非遺月2026 ︱香港太空館限定駿馬光影表演＋限定免費「非遺」主題開篷巴士遊

今個周末如果去尖沙咀永明香港國際龍舟節湊熱鬧，或同爸爸慶祝父親節，不妨順遊太空館欣賞沉浸式視覺體驗「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，以全新角色認識非物質文化遺產！另外，推介限定免費「非遺」主題開篷巴士遊，免費乘坐非遺主題開篷巴士，穿梭上環、油尖旺區等富有文化特色的地區，沿途透過車上語音導賞認識鹹魚製作技藝、麻雀牌製作技藝、傳統鄉村建築修繕工藝、玉器製作技藝。 最後抵達尖沙咀更可以近距離感受「永明香港國際龍舟邀請賽」刺激賽事，全日食買玩！

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端午節好去處2026︱尖沙咀龍舟美食街限定雪條＋雞蛋仔＋《迷你兵團》打卡位＋龍舟競賽直擊＋首設非遺工作坊

香港非遺月2026 活動推介

．即日至6 月24日香港太空館限定駿馬光影表演

．6月27日及28日限定免費「城」載非遺開篷巴士遊

．6 月19日至7月1日尖東2026永明香港國際龍舟節非遺表演、非遺體驗工作坊

非物質文化遺產（非遺）辦事處將於今年5月30日至6月30日舉行「香港非遺月2026」，活動以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列內容豐富的節目，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演是「香港非遺月2026」其中一個亮點節目，以「馬」為核心元素的光影投射於香港太空館圓拱形牆身，成為尖沙咀的打卡熱點。

雖然長達3分鐘的投影唔算長，由富動感駿馬拉開序幕，再奔馳於不同場景，好有動感，加上多角度光影演繹、沉浸式音效，如置身於以馬為主角的光影世界。市民更可同時欣賞康文轄下博物館藏品和展品，跨越歷史、藝術及非物質文化遺產世界，生動呈現書畫及文物入面馬匹，包括粵劇演員坐騎、孩童吹糖馬、長伴唐太宗嘅「昭陵六駿」等，現場睇都幾震撼，大家要把握機會6月24日前去欣賞啦！

香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演

日期：即日起至6月24日

時間：晚上8時15分至10時（循環播放）

地點：尖沙咀香港太空館圓拱形牆身

限定 免費「非遺」主題開篷巴士遊

另一個值得推介的「香港非遺月2026」焦點活動，就是非物質文化遺產辦事處與城巴攜手呈獻「『城 』載非遺」開篷巴士遊。參加者將乘坐非遺主題開篷巴士，穿梭上環、油尖旺區等富有文化特色的地區，沿途透過車上語音導賞認識非遺，包括鹹魚製作技藝、麻雀牌製作技藝、傳統鄉村建築修繕工藝、玉器製作技藝及龍舟競渡。

最後抵達尖沙咀，一落車就可以近距離感受龍舟賽事，還可以到悠閒區體驗吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化，同時於多個特色餐飲攤檔品嘗端午限定限定雪條、雞蛋仔、雞尾酒消暑透心涼，同場更有《迷你兵團》、巨型可口可樂樽及龍舟主題打卡熱點，全日食買玩！

報名須知︰

• 有興趣的朋友，可於6月16日早上9時起至6月21日晚上11時59分網上報名

• 每團名額約50人，費用全免

• 每項報名最多可包含四位參與者。如人數超過四人，請另行報名。重複提交表格將不被獲選。

• 如報名人數超出限額，名額將由系統分配。成功登記的人士將於2026年6月23日（星期二）或之前獲電郵通知。

路線︰中環 → 上環德輔道西（海味街）→ 西區海底隧道 → 油麻地上海街 → 油麻地天后古廟 → 佐敦廟街 → 尖沙咀星光大道

「城」載非遺開篷巴士遊

日期︰2026年6月27日（星期六）及 6月28日（星期日）

出發時間︰10:30am 及1:30pm

車程︰大約一小時十五分鐘

每團人數︰約50人

費用︰全免

集合地點︰中環（香港摩天輪）（近觀光城巴H3號線巴士站）

解散地點：尖沙咀（星光大道）

請於10分鐘前到達集合地點，巴士會準時開出，逾時不候。

報名方式：城巴活動報名表格www.citybus.com.hk/ich

報名日期：6月16日早上9時起至6月21日晚上11時59分

名額有限，請預先登記。最終報名結果將於6月23日或之前以電郵通知獲選參加者。

https://www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026.html