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七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場
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七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

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TEXT:Eunice ChowPHOTO:康文+++ fb

　　為慶祝香港特區成立 29 周年，康文署將於7 月 1 日開放多項收費設施，予市民免費使用，包括室內、戶外康樂設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻，市民即起至 6 月 20日可以透過 SmartPLAY 康體通提交抽籤申請。另外，7月1日康文署轄下的博物館及藝術空間均免費入場，香港太空館天象廳當日將免費播放八場中國首部太空實拍球幕電影《窗外是藍星之太空旅行》，有興趣的朋友可於6月17日晚上八時正前，透過城市售票網提交抽籤申請，祝大家好運！

 

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

 

　　康文署轄下博物館及藝術空間 7 月 1 日免費入場，使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

 

　　康樂及文化事務署（康文署）將於7月1日（星期三）開放多項收費設施予市民免費使用，包括：

 

•    室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、單車賽道和舞蹈室；
•    戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；
•    公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）；及
•    水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用）

 

　　市民可於6月14日至20日期間透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可包括三個選項。如需修改已提交的申請，申請者可在6月20日晚上11時59分截止前登入「SmartPLAY康體通」處理。電腦抽籤分配結果將於6月23日公布，SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

 

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

 

　　如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾參與抽籤的市民，可於6月25日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

 

查詢︰2414 5555

專題網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/index.html

 

中國首部太空實拍球幕電影免費睇

 

　　7月1日康文署轄下的博物館及藝術空間均免費入場，香港太空館天象廳當日將播放八場免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》，它是中國第一部太空實拍球幕電影，帶你乘坐神舟十三號飛船前往天宮空間站，追逐太空探索的夢想。電影由中國航天員翟志剛、王亞平和葉光富親自拍攝，讓你沉浸式體驗穿越大氣層的震憾，認識在空間站如何生活和工作，以及通過航天員操控的鏡頭，回望地球萬家燈火的璀璨，以獨特視角一睹這顆壯麗藍星的風采。

 

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

　　天宮空間站由天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙組成，是中國整全的太空科學實驗基地，也是安全宜居的「太空家園」。Production & Copyright: China Media Group

 

　　電影配合電腦動畫，生動展現天宮空間站在軌建造的各個階段，並細緻還原神舟飛船與天和核心艙在軌對接的過程。你更會見證王亞平圓滿完成出艙任務，成為中國首位在太空漫步的女航天員的歷史時刻。

　　

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

天和核心艙對管理和控制空間站的運作非常重要，並支援各類航天器的交會對接。Production & Copyright: China Media Group

 

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

 

　　免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》放映時間為11am、12:15pm、1:30pm、2:45pm、4pm、5:15pm、6:30pm、7:45pm。市民可於6月16日早上10am至6月17日晚上8pm正期間透過城市售票網提交抽籤申請，每個申請限選一個放映場次的兩張門票，重複申請者將被取消其抽籤資格。經電腦抽籤成功中籤的市民將於6月25日收到以電郵發放的電子門票。

 

登記網址：https://www.urbtix.hk/event-detail/15252/

太空館網頁：https://hk.space.museum/tc/web/spm/home.html

 

　　

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

空間站提供餃子和麻辣鴨等具中國特色的美食，以滿足航天員的味覺和營養需求。Production & Copyright: China Media Group

 

七一好去處2026︱中國首部太空實拍球幕電影免費播＋康樂文化設施抽籤攻略＋博物館泳池免費入場

在失重和密閉的飛船空間中，航天員需要闖過不同心理關口。他們在狹小的環境中並肩作戰，憑藉同甘共苦的情誼，成為彼此最堅實的依靠。Production & Copyright: China Media Group

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#七一好去處2026#康文署#免費入場#博物館#香港太空館#康樂文化設施
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