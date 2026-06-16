白宮內的八角籠與青年人的選票

前天（14日）美國總統特朗普宣布，美國與伊朗達成停止戰事的協議，重開霍爾木茲海峽，兩國將在日內簽署諒解備忘錄，然後在60天內爭取達成全面和平協議。這一消息立即引起全世界的迅速反應，國際油價立即回落，投資人樂觀情緒上升，股市次日明顯反彈。當天恰好是特朗普的80歲生日，他選擇在這天披露上述信息，可能主要是想留下一道「特殊的痕跡」，方便日後為其撰寫「特朗普愛好和平」的傳記。實際上，特朗普不僅試圖操控全球投資市場，當天他還搞出一件史無前例的事——在白宮南草坪架設「八角籠」，舉行終極格鬥冠軍賽。

那天晚上的格鬥比賽，其實是關係到年底國會中期選舉的一次拉票活動，也是特朗普與共和黨金主互動的一個契機，如果只將其視為特朗普送給自己的生日禮物，恐怕是太過天真了，因為特朗普不僅在乎自己的面子，更在乎金錢和選票，而格鬥比賽正是為了金錢和選票而設計的。

特朗普在白宮南草坪架設八角籠舉行終極格鬥比賽，實屬史無前例。(AP)

搞終極格鬥比賽，拉男性青年選票

終極格鬥是一些美國青年人尤其是青年男性喜歡的一種極端體育運動，它將武術、拳擊等搏擊手段結合起來，允許多種徒手攻擊動作，目前主要由UFC一家公司包辦比賽與推廣，而特朗普與該公司CEO懷特(Dana White)是合作多年的生意夥伴。UFC的比賽往往非常血腥，參賽者有可能遭受嚴重肢體傷害。本世紀初，這種極端運動在美國一些州被禁止，很多知名場館都不允許UFC在那裏舉辦賽事，而特朗普認為此乃大好商機，於是允許UFC在他旗下的酒店舉行比賽，從而開啟了他與懷特超過四分之一世紀的私人關係，他後來參選總統，就一直得到懷特的大力支持。

眾所周知，特朗普愛面子，喜歡別人奉承他。用一場UFC格鬥來為他慶祝80歲生日，讓他覺得非常有面子，因為這是史無前例的，必然會在白宮的歷史上留下一筆。同時，更深一層的意義是，可以藉機幫他打造「硬漢(Macho)」形象，相信有助改善他在年輕選民，尤其是年輕男性選民中的形象，吸引他們在年底的國會中期選舉中投票支持特朗普力挺的共和黨候選人。

比賽吸引大量年輕男性入場觀戰，為特朗普拉高在這群體的人氣。(AP)

特朗普在任何情況下都希望做「大男主」，發號施令，掌控一切。這與UFC參賽者希望塑造的個人形象有相似之處，因此特朗普在2024年競選總統期間，三次到場觀看UFC比賽，既為比賽拉高人氣，回報懷特的支持，同時也讓UFC的觀眾對他產生好感。這類討好年輕選民的做法頗有成效，對他二次入主白宮貢獻不小。但在過去幾個月中，特朗普的民意支持度明顯下滑，主要原因是很多選民認為，特朗普只考慮自己個人的得失，不關心廣大民眾的生活。在美國和以色列對伊朗開戰後，國際油價猛漲，千百萬美國家庭不得不多付一大筆生活開支。而且，戰爭推高油價，導致通脹該降不降，令美國聯儲局近期不會降息，年內反而可能加息，很多美國人因此置業無望。另一方面，華爾街股市暢旺，主要得益於AI相關公司的業務增長，但AI的成熟發展可能會減少現有的工作機會，令年輕人的就業前景更加黯淡。這些因素，使得特朗普在年輕男性選民中的支持率出現明顯下降，所以，這場格鬥比賽不僅是白宮一早就確定的競選活動，而且在今天顯得更加重要。

在白宮搭建賽場，讓金主藉機獲利

幾十年來，特朗普一直在追求權力與金錢。身為總統，他掌握著美國的最高權力，並且能將權力轉化為金錢。自二度當選總統以來，透過發行個人加密貨幣、去年「關稅戰」期間在社交網絡發布重要信息等合法但有違道德標準的手段，特朗普對國際金融市場實施變相操控，幫家人和朋友創造獲利機會， 美國媒體對相關情況已經做過大量報道。這次在白宮搞格鬥比賽，做法如出一轍，即不僅自己賺錢，還幫朋友（支持他競選總統的幕後金主）賺錢。

特朗普與UFC的CEO懷特（右）是合作多年的生意夥伴 (AP)

特朗普本人在UFC母公司有投資，又與懷特是多年生意夥伴。把白宮南草坪臨時改造成賽場，不僅能熱熱鬧鬧地為特朗普慶祝80歲生日，也可以讓特朗普的親朋好友獲得一筆可觀的收入。這大概可以算是以權謀私的白宮玩法。

懷特認為，星期天晚上的賽事能夠提高UFC的品牌價值，所以UFC投入巨資（據報6000萬美元）在白宮南草坪搭建比賽場地和看台。但實際上，UFC能賺到的錢遠不止6000萬美元，因為傳媒娛樂集團派拉蒙公司獲得在其串流平台進行獨家直播當晚比賽的權利，而這正是該公司與UFC所簽一份大合同的一部分，這合同的金額是77億美元。UFC還能通過場內出現的廣告獲得大量收入，廣告分別來自百威啤酒、加密貨幣公司和汽車品牌等。

特朗普對最初的看台設計不滿意，認為2500個座位太少，在他的要求下，最後增加到4300個座位。能到場觀看比賽的除了特朗普家人，還包括國會議員、政府官員、游說團體領導人及商界翹楚等，他們當中很多人都與特朗普有私人關係，因為特朗普親自參與分配入場券，挑選受邀嘉賓。

無底線公私不分，毀白宮莊重形象

安排戰機在白宮上空飛過助興，浪費政府的人力物力。(AP)

儘管籌辦這場賽事毋須動用公費，但由此產生的白宮額外安保、華盛頓市和白宮外圍人潮控制（在白宮外有幾萬人可以透過臨時架起的大屏幕觀看比賽）、空軍戰機在白宮上空飛過助興，以及安排海軍陸戰隊樂隊現場演奏等，都涉及政府方面的人力物力投入，所以特朗普為他的生日派對找了個好理由——慶祝美國建國250周年。這次格鬥比賽被冠以冠冕堂皇的名字——UFC Freedom 250（自由搏擊250年），但整個活動的安排有違聯邦法律。上周有民間人士向聯邦法院提出訴訟，要求法官制止這場比賽，因為法律規定，不得在聯邦土地上進行牟利性的私人體育活動，惟主審法官沒有頒布禁止令。

搭建八角籠和看台的白宮南草坪，是華盛頓的著名地標，美國總統經常從這裏搭乘直升機前往馬里蘭州安德魯斯軍事基地，去換乘空軍一號總統專機。這裏也是舉行官方儀式的地方，美國總統在此接待來訪的外國元首，並與來賓一起檢閱三軍儀仗隊。因此，很多美國人認為，特朗普在這樣一個代表美國國家形象的莊重場所，用一場兇猛的搏鬥為自己慶祝生日，實在是輕浮之舉，有損白宮形象。不管用甚麼名字來遮掩，都是一個無法消除的歷史污跡。

白宮南草坪是美國總統舉行官方儀式的地方，會在此接待來訪的外國元首。（作者提供圖片）