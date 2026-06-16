歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
銷售心法 │從壽司學保險定位，別做迴轉壽司，要做Omakase，讓客戶主動追着你買
辦公室求生術

銷售心法 │從壽司學保險定位，別做迴轉壽司，要做Omakase，讓客戶主動追着你買

銷售達人
梁子驄 Brian
銷售達人

　　很多人入行之後，才發現沒有人真正教過自己怎樣做這一行。

 

　　上線忙於自己的業務，公司培訓只教產品知識和話術，但那些更根本的問題——我應該如何定位自己？我的價值在哪裏？為甚麼同樣是賣保險，有人永遠在追客，有人卻被客人追著買？——這些問題，往往沒有人給過一個清晰的答案。

 

　　筆者最近和一位從業員談起這個話題，他說了一句讓筆者印象深刻的話：「我不是不努力，只是不知道努力的方向對不對。」

 

　　這句話，其實已經觸及了問題的核心。

 

定位，是一切努力的前提

 

　　香港人吃壽司，大致有三種選擇。幾十元一碟的迴轉壽司；二三百元任點任吃的放題；以及需要提前數月預約、消費動輒過千元的Omakase發辦。三者說俗一點，都是魚生加飯。食材的差距固然存在，但絕對不足以解釋當中幾倍甚至幾十倍的定價差異。

 

　　更值得深思的現象是：愈貴的愈難訂，客人還要主動爭取機會消費；而愈便宜的，雖然從不缺客人，卻也從不缺競爭對手。

 

　　這個看似矛盾的市場邏輯，其實精準地映照了保險銷售行業的生態。

 

第一層：迴轉壽司——你是平台，還是顧問？

 

　　迴轉壽司的本質，是一種「自助式」的消費體驗。師傅負責把食物放上傳送帶，客人自行判斷、自行選取。整個過程中，客人是絕對的主導，師傅的角色接近於執行者。這種模式效率極高，但有一個致命的缺陷——客人對任何一位師傅都不會產生真正的依賴。下一次去哪一間，完全取決於誰家的食材更新鮮，誰家當天的優惠更吸引。

 

　　許多保險從業員，在不自覺之間，正在做迴轉壽司式的銷售。把幾份建議書並排放在客人面前，詳細解釋各自的條款和保費，讓對方自行比較、自行決定。這種做法表面上看是充分尊重客人的自主性，但實際上卻是主動放棄了自己作為專業顧問的核心價值——判斷力。

 

　　客人沒有感受過你的專業判斷，便不會對你產生依賴。今次成交了，但他下一次有需要的時候，同樣會重新比較，因為在他的認知裏，你不過是眾多選項中的其中一個渠道。

 

第二層：放題——「全面」有時候是一種模糊

 

　　放題的賣點，是豐盛與自由——任何你想要的，盡情點來。這種策略在餐飲市場有其受眾，在銷售行業卻往往是一個陷阱。

 

　　筆者時常見到一些從業員，習慣在客戶面前展示自己的產品覆蓋範圍有多廣泛：「我可以協助你處理人壽、醫療、危疾、強積金，投資相連計劃亦在服務範圍之內。」這種介紹方式的出發點，是希望令客戶感受到自己的專業全面性。然而客戶接收到的訊息，往往是另一種解讀——這個人甚麼都做，但他最擅長、最專注的究竟是甚麼？

 

　　「全能」，在特定的語境下，反而會削弱信任感。因為真正的頂尖專業人士，通常都有一個清晰得近乎固執的核心專長。

 

第三層：Omakase——信任，才是最稀缺的資產

 

　　Omakase，日文的原意是「交給你了」。

 

　　客人坐下，師傅先問幾個問題——有沒有忌口？偏好濃郁還是清淡？今晚是否有特別的場合？之後，所有的決定都由師傅來做。客人不看菜單，因為根本沒有菜單。他們付出的那筆錢，本質上不是在購買特定的食材組合，而是在購買對師傅判斷力的完全授權，以及師傅對這份信任所承擔的專業責任。

 

　　這，才是Omakase永遠比迴轉壽司難訂的真正原因。不是因為座位少，也不是因為食材稀缺，而是因為一旦客人找到了那個值得完全信任的師傅，他們根本不再需要比較其他選擇。這種關係的建立，不依賴優惠或折扣，而是依賴長年累月積累起來的專業判斷、真誠關懷，以及每一次見面時讓對方感受到「你比我更了解我自己的需要」的那種深度。

 

　　在財務策劃的專業世界裏，這樣的從業員同樣存在。他們在客人開口詢問之前，已經預判了對方這個人生階段真正需要的是甚麼；他們敢於在適當的時候說「這個保障你目前並不需要」；他們在每一次會面前都做足準備，而非見了面才開始翻閱產品資料。更重要的是，他們與每一位客人之間建立的，是一種帶有承諾性質的長期關係，而非單次的交易行為。

 

　　這樣的從業員，客人不會貨比三家，更會主動把最親近的家人和朋友介紹過來，因為他們認為這是一種對身邊人真正有益的事情。

 

迷茫，往往不是努力不夠，而是定位未清

 

　　回到最開始的那個問題。那位說「不知道努力方向對不對」的從業員，問題不在於他不夠勤奮，而在於他一直在用迴轉壽司的方式運作，卻期待得到Omakase的客戶關係。

 

　　三種壽司，代表三種截然不同的商業邏輯。迴轉壽司可以接觸最多的客人，但客戶忠誠度最低，競爭壁壘幾乎為零；放題能夠滿足客人的即時需求，但難以建立差異化的專業形象；Omakase的客戶規模最小，但每一個關係的深度和長期價值，卻遠遠超越前兩者，流失率極低，轉介率極高。

 

　　筆者認識一些已經達到頂尖業績的從業員，他們幾乎不需要主動開發大量新客戶，因為現有的客戶關係已經在持續為他們創造新的機會。這正是Omakase模式最深層的商業邏輯——你服務的人更少了，但每一個關係所產生的長期價值，卻以幾何級數增長。

 

　　如果你現在感到迷茫，筆者建議你先誠實地問自己一個問題：你目前提供給客人的，究竟是哪一種體驗？

 

　　這個問題的答案，可能比任何銷售技巧都更接近問題的根源。

 

Tags:#管理學#銷售策略#保險業#銷售心法#判斷力#保險顧問
Add a comment ...Add a comment ...
銷售心法｜德國Floyd靠細節突圍，保險銷售如何建立獨特記憶點
更多銷售達人文章
銷售心法｜德國Floyd靠細節突圍，保險銷售如何建立獨特記憶點

投票區

美伊技術磋商達成談判路線圖
14
|
0

你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？

36%
不會
64%
無意見
0%
投票期：2026-06-22 ~ 2026-07-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處