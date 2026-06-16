風水術數旅遊︱中國有條風水村？北京祈年殿、地壇建築術數密碼解析＋粉嶺龍躍頭老圍風水遊

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。九運卦象之一「火山旅」即旅卦，象徵旅行。香港人最愛旅遊打卡、歎美食，近年主題旅遊愈來愈流行——風水術數主題旅遊你有興趣嗎？今集由蔣匡文博士分享他的旅遊見聞。

喜歡內地旅遊的朋友，知道江西三僚村是中國唯一公開講風水的文化村嗎？它為何能在「中國反封建迷信」的環境下屹立至今，甚至成為旅遊景點？國內好山好水，有不少風水寶地，但大家不要以為好風水，即代表帶旺後人發達，博士跟大家分享浙江諸葛村的故事，原來「安居樂業」才是對後代最大的庇佑。

北京旅遊，遊覽天壇、地壇及祈年殿幾乎是指定動作，你有冇諗過祈年殿為何以藍色為主？殿內柱的數目竟代表廿四氣節、二十八星宿、七十二候？天壇的三個圓臺的圍欄、樓梯級與「九」的倍數有關？為何蔣博士蹲在地壇半天去數磚，究竟隱藏甚麼建築術數密碼，本片為你一一解析。

香港同樣有風水寶地——粉嶺龍躍頭老圍，五虎落地堂的格局最出名，古人建築智慧與術數融合值得考察。博士鼓勵大家旅遊前多做功課，懂得術數去旅行將發現更多樂趣！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見