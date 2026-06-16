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假冒Carousell交易釣魚網址 受害人本想以$200放售BB孭帶 反被騙130萬港元
理財智慧

假冒Carousell交易釣魚網址 受害人本想以$200放售BB孭帶 反被騙130萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　過去一星期，警方接報至少53宗相關支付連結騙案。早前，騙徒於Carousell假扮買家，向賣家傳送假冒 Carousell交易的釣魚網址，最後受害人被騙走近$130萬港元。

 

　　一名女士於Carousell以近$200港元放售一條BB孭帶，騙徒假冒買家並以WhatsApp與她達成交易。其後，對方傳送一個假冒Carousell交易的釣魚網址，受害人不虞有詐，於網頁填寫網上銀行資料。對方隨後要求她轉賬$9,980以作「驗證」。

 

　　翌日，騙徒再假冒銀行客服致電給受害人，聲稱「手把手」教她退回早前驗證的$9,980。實質上，騙徒卻一步一步唆擺她調高每日轉賬限額、關掉驗證功能，最後更分兩次將近$130萬港元轉賬至騙徒戶口。

 

　　提提大家，如果交易期間收到交易連結，要求你轉到其他第三方外部網站，繼而輸入銀行戶口資料或轉帳資金，就要提高警覺！

 

假冒Carousell交易釣魚網址 受害人本想以$200放售BB孭帶 反被騙130萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#WhatsApp#理財智慧#熱話#騙徒#騙案#理財#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#支付連結騙案#Carousell
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