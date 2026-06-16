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淘寶618狂歡節︱WeChat Pay HK網購滿¥188減¥18＋拼多多/京東/小紅書等網購免手續費＋5倍積分賞
Jetso
著數優惠

淘寶618狂歡節︱WeChat Pay HK網購滿¥188減¥18＋拼多多/京東/小紅書等網購免手續費＋5倍積分賞

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:WeChat Pay HK

　　618網購大優惠嚟啦！年中掃平貨機會不可失，即日起至2026年6月30日，透過WeChat Pay HK於拼多多、淘寶、京東、抖音、小紅書等網購平台App或小程序消費著數多多，不僅免手續費，更可享 5 倍 WePoints 積分。即日起至6月21日，WeChat Pay HK用戶尊享淘寶618狂歡節官方立減商品85折起，消費指定金額並輸入優惠碼，可享消費滿 ¥188減¥18以及滿 ¥288減¥28優惠！

 

　　618網購狂歡盛事正式開鑼，WeChat Pay HK乘勢推出「6月網購消費賞」！即日起至2026年6月21日，尊享淘寶618狂歡節官方立減商品85折起，疊優惠券後73折起，而且 0運費一件包郵到港！WeChat Pay HK用戶於淘寶消費指定金額並輸入優惠碼，可享消費滿 ¥188減¥18以及滿 ¥288減¥28。用戶於天貓超市購買商品，將可享受「明日達」服務，當日下午4時前完成付款的訂單，商品次日送達。

 

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優惠一︰淘寶滿 ¥188減 ¥18以及滿 ¥288減 ¥28

 

　　即日起至2026年6月21日，WeChat Pay HK用戶於淘寶付款頁面消費滿指定金額並輸入優惠碼即享對應折扣：

 

　　•    滿¥188減¥18優惠碼是WECHAT18

　　•    滿¥288減¥28優惠碼是WECHAT28

 

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優惠二︰網購消費免手續費＋5倍 WePoints 積分

 

　　即日起至2026年6月30日，只要你透過WeChat Pay HK於拼多多、淘寶、京東、抖音、小紅書五個網購平台App或小程序消費，以指定付款方式（包含餘額/銀行賬戶/中銀(香港)信用卡/AEON信用卡/建行(亞洲)信用卡及銀聯信用卡）消費，即可享 5 倍 WePoints 積分，每筆合資格交易單筆最高可獲 5,000 WePoints 積分，每位用戶最多可參與 30 次。WeChat Pay HK用戶於五大網購平台均享免手續費。

 
 

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優惠三︰新會員最高可享25,000 WePoints積分

　　全新網購用戶可於「WePoints積分專區」報名對應的任務，然後於該網購平台完成單筆消費滿 HK$20 或以上，即可獲 5,000 WePoints 積分。若你同時屬於五大網購平台的全新用戶，合共最高可獲 25,000 WePoints 積分！

 

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WePoints積分任務報名頁面以及以WePoints 積分兌換網購專屬電子現金券

 

優惠四︰兌換網購電子現金券折上折

 

　　即日起至2026年6月30日，WeChat Pay HK 用戶可於「WePoints積分專區」換領指定網購平台的專屬電子現金券，各網購平台均設有三種面值專屬電子現金券，讓用戶可靈活兌換所需優惠，兌換詳情如下：

 

網購專屬優惠券

 

　　•    2000 WePoints 積分兌換 HK$3 網購專屬券一張，單筆消費滿HK$50可用 

　　•    3500 WePoints 積分兌換 HK$5 網購專屬券一張，單筆消費滿HK$100可用 

　　•    7000 WePoints 積分兌換 HK$10 網購專屬券一張，單筆消費滿HK$200可用 

 

Tags:#著數優惠#Hot deals#淘寶618狂歡節#WeChat Pay HK#網購#拼多多#京東#小紅書#抖音#淘寶#Jetso
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