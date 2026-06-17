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美國聯儲局在周二（16日）和周三（17日）議息，周四（18日）凌晨會公布議息結果，期內全球市場都在等。
股市動向

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國聯儲局在周二（16日）和周三（17日）議息，周四（18日）凌晨會公布議息結果，期內全球市場都在等。

 

　　聯儲局昨日起為期兩天的貨幣政策會議正式召開，這是新任主席沃什上任後的首次利率決議，市場整體交投情緒趨於謹慎，投資者減少大規模方向性押注，等待聯儲局最新利率決定及政策聲明釋放的利率路徑線索。

 

　　據CME FedWatch數據顯示，聯儲局6月維持利率不變的概率為98.5%，累計減息25個基點的概率為1.5%；到7月維持利率不變的概率為91.3%，累計加息25個基點的概率7.4%，累計減息25個基點的概率為1.4%。

 

　　美國5月消費者價格指數(CPI)按年上漲4.2%，創下2023年5月以來新高，其中能源價格指數漲幅對當月CPI漲幅的貢獻逾60%。此前中東局勢導致能源價格一度大幅上漲，是聯儲局保持謹慎政策態度的重要原因之一。

 

　　近期，美國與伊朗就和平框架協議達成進展，市場對霍爾木茲海峽恢復通航的預期增強，國際能源供應緊張局面有所緩解，油價回落，部分降低了能源價格攀升對通脹的衝擊。

 

全球聚焦沃什言論

 

　　不過，由於協議完整內容尚未公布，航運企業仍未全面恢復通過該戰略水道的運輸安排，能源市場恢復至正常狀態仍需時間。

 

　　丹麥銀行分析師在一份報告中表示：「市場預計聯儲局在周三的會議上將維持利率不變，從而將焦點留給聯儲局主席沃什的觀點。因此，所有人的目光都將集中在沃什身上，關注他對利率和美國經濟的個人看法，以及對舊有做法可能作出的改變。但即使沃什加入美國聯邦公開市場委員會的偏寬鬆陣營，個人利率預測的分布仍可能較3月份上移。」

 

　　中國銀河證券表示，周四凌晨，聯儲局將公布利率決議，這是沃什就任主席後的首次FOMC會議。沃什首秀大概率「維持現狀＋刪除寬鬆偏向＋打太極式表態」，即承認經濟強勁、通脹偏高、不急於減息，但也不承諾加息，強調一切取決於數據。符合預期情形下，港股短期以高股息防禦為主，中期關注科技板塊「預期差」修復機會。決議落地前，保持倉位靈活性。

 

港股進入牛市中後段

 

　　從大周期看，港股已經走出去年以來的低位估值修復階段，正式進入牛市中後段。本階段不會再是指數普漲行情，而是由盈利、景氣度和產業兌現共同驅動的結構性主升。流動性和估值修復已經兌現較多，後續決定超額收益的核心變數將轉向業績驗證。互聯網龍頭第一季業績已經出現結構性改善，市場對港股盈利修復的預期正在重建。

 

　　建銀國際最近發布港股下半年投資展望，認為港股市場在2026年下半年有望重整旗鼓，主要驅動因素包括地緣環境緩和、聯儲局政策預期重塑、科技股盈利修復與創新催化及地產企穩等。儘管短期面臨高利率、通脹反覆、AI交易擁擠等風險，但長期AI創新周期仍具空間，未現不可持續的泡沫。

 

　　建銀國際預計，港股市場整體走勢呈「先升後回」態勢，核心動能取決於落後的科技股能否反彈，恒指下半年波動區間在24000點至29000點之間，科指波動區間在4500點至6000點之間。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#政政經經#沃什#美國聯儲局#利率決定#通脹#能源價格#中東#伊朗#霍爾木茲海峽#金融市場#股市#香港股市#恒生指數#科技股#人工智能#地產#投資風險
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