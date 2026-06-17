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不經不覺，本欄已經開張了14年多（第一篇稿是於2012年2月9日上線的），今日是本欄最後一次和姊妹們見面了。但寫第一篇稿時的心情，和現在還是一樣呢！ 
理財智慧

因為要有安全感？

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　不經不覺，本欄已經開張了14年多（第一篇稿是於2012年2月9日上線的），今日是本欄最後一次和姊妹們見面了。但寫第一篇稿時的心情，和現在還是一樣呢！ 

 

　　我翻看過去10多年自己寫過的文章，發覺很多都仍然合用，沒有過時的感覺。我尤其喜歡本欄的第一篇稿，該篇稿的標題是《有錢就有安全感》，我自己讀來還是津津有味的。那份情，那份真，那些重點，仍然適用於今時今日的姊妹呢！ 

 

　　因此，我想趁今次機會，撮錄部分和大家重溫，希望姊妹們在理財路上有更好的依靠。 

 

　　「如果從理財角度將今時今日的女性劃分，我認為可以分為三大類。一類是職業女性，即是就算婚後有了孩子，仍然留在職場打拼，這類女人的收入來源有三種：一是自己賺的錢，二是老公給的錢，三是自己用自己賺的錢再去投資賺的錢。 

 

因為要有安全感？

即使女人有能力賺錢，仍要靠有紀律的理財和投資去增值。(Shutterstock)

 

　　第二類是婚前有做事，但婚後，尤其是生了小孩之後，便留在家中當全職主婦的女人，她們的收入來源勉強仍有三種，一是靠老公給的錢，二是靠老公給的錢再去投資賺錢，三是未嫁之前做事賺的錢，然後靠這些『老本』再去投資賺錢！ 

 

　　第三類是婚前幾乎沒有做過事，婚後就更加不會出來做事的少奶奶，她們的主要收入來源（幾乎是唯一，除非靠外家補貼）就是靠老公給的錢！我相信，這類女性會最欠缺安全感，所以，她們會靠購物去增加一點滿足感（不是安全感）！ 

 

　　幸好，今時今日，這類女性其實不多。對於這類女性，我只能奉勸一句，應該趁自己年輕的時候，更好地學習投資（不是投機），因為妳將來唯一的倚靠，可能就是來自投資賺的錢！ 

 

　　據我不完全的統計，身邊的女性朋友當中，似乎是婚後仍然做事的稍為佔多數，所以，我相信，這類女性的『安全系數』是會稍為高於其餘兩類女性的，因為如果自己習慣了工作，就算萬一將來家庭出了甚麼問題，也一定不會感到太徬徨。 

 

　　但無論如何，就算是這類女人，相比起男人，她們憑勞力賺到的錢，絕對有可能少於男人（小部分女強人除外），這不是能力的問題，而是現實的問題。試問妳有了孩子之後，妳還會願意繼續捱更抵夜，每晚做到8、9點才回家嗎？ 

 

　　所以，一言以蔽之，就算女人有能力賺錢，仍須靠有紀律的理財和投資去增值，這才會為自己帶來安全感！ 

 

　　有人說過，就算某類工作公認是女人做得比較好，但做得最好的幾個始終是男人，例如廚師、裁縫等；但對於理財，我卻認為，整體上雖然男人可能做得比較好，但做得最出色的幾位，可能是女人也說不定！ 

 

　　我寫這個專欄的目的，就是想令更多女人在理財方面做得更出色！」 

 

　　共勉之！後會有期！ 

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au 

Tags:#女子愛財#個人理財#財富管理#女性與理財#投資#財務安全#收入來源#職業女性#家庭主婦#消費習慣#財務建議
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