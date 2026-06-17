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北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次
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北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:港鐵

　　北上玩樂好消息！7月1日起廣深港高鐵（香港段）直達站點由現時的110個，增加到113個，三個新站點包括鄰近廣州融創文旅城的廣州北站、有「世界超市」之稱義烏站，以及鄰近南少林寺遺址的福清西站，新增站點車票6月17日開售，無論去內地滑雪場玩樂、文化古蹟遊走及shoppping更方便。另外，今個月起所有由港鐵營運、往來香港西九龍站至廣州南站沿途站點的動感號列車，新增靜音車廂，大家購票時可以多個選擇。準備端午節假期長周末出行的朋友，留意加密班次的東鐵綫，高鐵亦會增加往返福田站的短途列車服務。

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

 

　　高鐵將7月1日起在部份長途路綫中加入三個新站點，增加廣州北、義烏及福清西三個站點，令直達站點增至113個，提升高鐵服務，相關車票6 月17日起發售。三個站點周邊旅遊點各有特色，包括廣州北站鄰近香港人最愛廣州融創文旅城，以後去廣州熱雪奇跡滑雪交通又多個選擇！義烏大家可能比較陌生，但義烏有「世界超市」之稱，為著名小商品集散中心。至於福清西站，福清市內自然人文景觀眾多，擁有靈石山國家森林公園及南少林寺遺址等景點，喜歡山水靈氣及古蹟文化的朋友不妨前往探索。

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

 

　　• 廣州北站：G6080/G6079班次，來往香港西九龍站及張家界西站的列車，以及G903班次由天津西開往香港西九龍站的列車，將加停位於廣州市花都區的廣州北站。

 

　　交通貼士︰車站鄰近廣州最大的親子文旅熱點──「花都融創文旅城」，任你暢玩融創樂園、熱雪奇蹟、融創水世界及融創體育世界，體驗機動遊戲、室內滑雪、水上樂園及多元運動項目。出站後可以轉乘「廣州東環城際」，一站約10分鐘至花城街站下車即可抵達。

 

　　交通貼士︰前往廣州白雲國際機場的話，旅客抵達廣州北站後，可轉乘「城際」或乘搭網約車快捷前往，車程約20分鐘，輕鬆銜接內地及國際航班。

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

廣州融創文旅城廣州熱雪奇跡滑雪區

 

　　• 義烏站：G896/G895班次，來往香港西九龍站及上海虹橋站的臥鋪列車，將加停浙江的義烏站。義烏有「世界超市」之稱，為著名小商品集散中心。

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

義烏有「世界超市」之稱，為著名小商品集散中心。

 

　　• 福清西站：G923/G924班次，來往香港西九龍站及福州站的列車會加停福建的福清西站。福清市內自然人文景觀眾多，擁有靈石山國家森林公園及南少林寺遺址等景點。 

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

南少林寺遺址

 

詳情︰www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/HSR_113_Stations.html

 

動感號列車增靜音車廂

 

　　另外，隨著高鐵網絡近年陸續加入靜音車廂，今個月起所有由港鐵營運、往來香港西九龍站至廣州南站沿途站點的動感號列車，每列列車的第二號車廂已設為靜音車廂，車廂內廣播將以低音量播放，電視亦不設聲響。乘客購票時可按需要作出選擇。

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

 

端午節期間加密跨境列車班次

 

　　為配合乘客於端午節長假期期間的出行需求，東鐵綫將於6月18日（星期四）起，一連四天，加強上午及晚上部分時段的列車服務，來回方向的列車班次均會加密，往落馬洲站的班次，於部份時段會由10分鐘加密至約8分鐘一班車。

 

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

北上玩樂︱高鐵直達站點增廣州北＋義烏＋福清西站共113個＋動感號列車增靜音車廂＋端午節加強班次

 

　　高鐵亦會在端午節當天及星期日（6月19日及21日）加強短途列車服務。其中於端午節當天，會加開十一對往返香港西九龍站與福田站列車。長途服務方面，在星期四（6月18日）亦會加開一對來往香港西九龍站及北京西站的臥鋪列車。關於高鐵的最新班次資訊，乘客可查閲 12306 綫上票務平台、高鐵網頁及手機應用程式。

 

Tags:#高鐵#港鐵#廣州北站#義烏站#福清西站#動感號列車#靜音車廂#端午節2026#廣州融創文旅城#大灣區#旅遊#玩樂#北上玩樂
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