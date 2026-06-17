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美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一＋香港建造商會「魯班全民派雪糕日」
Jetso
美食情報
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美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一＋香港建造商會「魯班全民派雪糕日」

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:GODIVA、香港建造商會

　　夏日炎炎，雪糕優惠最吸引，即日起至6月21日GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一限時五日！同時凡於香港GODIVA專門店購買GODIVA G Cube松露朱古力，亦可享買一送一優惠，趁著父親節周末帶爸爸一起享受雙倍甜蜜滋味。6月25日起香港建造商會舉辦的建造界盛事「魯班節」特別策劃八場「魯班全民派雪糕日」，雪糕車快閃行動於各區舉行，為工友及市民大眾降溫。

 

　　6月17日至21日GODIVA專門店帶來限時5天 雙重甜蜜禮遇，包括黑巧克力味軟雪糕買一送一，及G Cube松露巧克力買一送一優惠。

 

美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一＋香港建造商會「魯班全民派雪糕日」

 

優惠一：GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一

 

　　軟雪糕以香濃頂級可可製作，配搭鬆脆朱古力脆筒並以精緻朱古力卷點綴，第二支軟雪糕可即時享用，亦可選擇以換領券形式領取。

 

優惠二：GODIVA G Cube松露朱古力買一送一

 

　　香濃幼滑的朱古力外層包裹不同風味內餡，帶來層次豐富的細緻口感。五款G Cube朱古力口味包括：黑朱古力、牛奶朱古力、榛子白朱古力、海鹽焦糖金朱古力及草莓紅寶石黑朱古力。

 

美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一＋香港建造商會「魯班全民派雪糕日」

 

　　•    每店每日下午一時起限售200套黑朱古力味軟雪糕，不適用於葵芳新都會廣場店及 AIRSIDE 期間限定店。

　　•    優惠只適用於香港GODIVA 專門店（機場及免稅店除外）。

　　•    優惠期間專門店只提供一款指定味道軟雪糕，其他味道將暫停。

　　•    產品數量有限，售完即止。

　　•    優惠受條款以及細則約束，並不得與其他優惠一同使用（包括VIP生日折扣），並不適用於賺取會員積分；此消費記錄亦不會存入會員帳戶。

 

香港建造商會「魯班全民派雪糕日」

 

　　魯班先師誕是建造界最重要的節日，今年香港建造商會舉辦的建造界盛事「魯班節」特別策劃八場「魯班全民派雪糕日」，快閃行動將於2026年6月25日展開！雪糕車將駛入全港多個建築工地與社區，用一抹冰涼為工友及市民大眾降溫，亦宣傳勞工處地盤禁煙措施，攜手創造無煙、更安全的工地文化！ 
 

 

美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一＋香港建造商會「魯班全民派雪糕日」

「魯班全民派雪糕日」將傳統「魯班精神」與現代「以人為本」職安健結合的創新實踐，向辛勤的建造業工友及市民送上夏日關懷。

 

「魯班全民派雪糕日」活動詳情

 

美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一＋香港建造商會「魯班全民派雪糕日」

 

Tags:#Godiva#雪糕#買一送一#香港建造商會#魯班全民派雪糕日#Jetso#著數優惠#美食情報#美食優惠
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