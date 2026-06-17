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澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵
數碼創科

澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　在全球消費升級趨勢下，「健康養生」正逐漸從小眾需求變成主流市場。尤其在澳洲，消費者對於天然、健康、功能性產品的關注持續增長，從保健食品到草本飲品，再到低糖零食與植物基產品，整個市場正在快速擴張。對於中國品牌而言，澳洲市場不僅意味着消費能力，更意味著一個正在持續增長的健康產業機會。

 

澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵

 

澳洲消費者為何愈來愈關注健康生活

 

　　疫情之後，澳洲消費者對健康管理的重視明顯提高。愈來愈多澳洲消費者開始主動關注：食品成分是否天然、是否低糖低脂、是否含有功能性營養、是否具備有機或天然標籤。與此同時，「預防型健康消費」也正在成為趨勢，消費者希望通過日常飲食、養生產品及健康生活方式進行長期管理，這使得健康養生賽道成為澳洲零售增長最快的領域之一。值得關注的是，中國養生文化也在當地受到認可，中式草本飲品、藥食同源概念、天然植物成分等在海外社交媒體上的討論度持續上升。尤其在年輕消費群體中，「健康但不刻板」成為新的消費方向，植物飲料、低糖養生茶、草本功能食品等「日常化、輕量化」的健康產品更受歡迎。這也意味着，中國品牌在健康養生領域擁有獨特的文化優勢與產品基礎。

 

澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵

 

社交媒體推動「健康消費」快速擴散

 

　　在澳洲市場，TikTok、Instagram等社交平台正在深刻影響消費者決策。大量關於健康飲食、健身生活、養生習慣的短視頻內容持續增長，也讓許多健康品牌快速獲得曝光。相比傳統廣告，消費者更容易被「真實體驗」打動。例如博主分享健康飲食日常、健身達人推薦功能飲品、華人KOL介紹東方養生理念、本地用戶測評低糖食品。這些內容正在不斷推動健康產品進入大眾視野。對於中國品牌來說，社交媒體不僅是行銷工具，更是教育市場的重要管道。

 

澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵

 

本地化能力決定品牌能否長期增長

 

　　雖然澳洲市場存在巨大機會，但真正能夠長期發展的品牌，往往具備較強本地化能力。首先是產品本地化，例如調整甜度、優化包裝設計、強化英文資訊表達等。其次是管道本地化，除了華人超市，愈來愈多品牌開始進入本地主流商超、便利店以及電商平台。最後則是內容本地化，品牌需要根據當地文化習慣進行溝通，而不是簡單複製國內行銷方式。只有真正理解本地消費者需求，品牌才能建立長期競爭力。

 

澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵

 

健康賽道正在成為中國品牌出海的重要方向

 

　　從全球趨勢來看，健康產業仍然具備長期增長潛力。紅萌出海近年來便持續協助中國品牌佈局澳洲及加拿大市場，通過海外KOL、本地零售管道以及線上線下整合推廣，幫助品牌更高效建立海外市場認知，實現長期增長。而澳洲消費者對於天然、有機、功能性產品的持續需求，也讓健康養生成為中國品牌出海的重要機會之一。未來，隨着東方健康理念不斷被國際市場接受，中國品牌不僅能夠輸出產品，也有機會輸出文化與生活方式。對於企業而言，如何結合本地市場洞察、社交媒體傳播以及管道資源，將直接影響品牌海外發展的速度與規模。

 

澳洲健康消費需求激增，中國養生品牌進軍巿場，社交媒體成破圈關鍵

Tags:#數碼營銷#跨境營銷#營銷策略#銷售#消費#行銷#健康養生產品#藍海#澳洲#海外銷售#中國品牌
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