職場女王︱牢騷變成流言蜚語？適時沉默避免衝突導火線的職場生存法則

『狐狸對刺蝟的美味垂涎已久，無奈刺蝟一身硬刺。刺蝟和野兔是好朋友。某天，刺蝟和野兔聊天，野兔羨慕說：「你這身鎧甲真好，狐狸捉到你都不能吃你傷害你，不像我要倉皇逃命腿都要跑斷了。」

刺蝟忍不住說：「其實這身鎧甲也不是銅牆鐵壁……你一定要幫我保守秘密！否則我就完了。」野兔十分驚訝，但也信誓旦旦答應了。

有日野兔遭狐狸逮住，想到了狐貍垂涎刺蝟， 告訴狐貍自己知道刺蝟的秘密，放了牠就把方法告訴狐狸。結果，刺蝟被狐狸攻擊咬住了腹部柔軟的弱點。

刺蝟在絕望中吶喊：「野兔為甚麼要出賣我？」但悔之晚矣。』

每個人都有自己的弱點或隱痛，關係到自己的生活甚至生命，保守自己的秘密都做不到，要求別人替你保守秘密？結果只會令自己身陷險境煩惱、勞心傷神。

回想一下，我們是不是有過這樣的經歷：無意間的一句牢騷，被有心之人添油加醋，最終變成了不可收拾的流言蜚語；一時口快說出的玩笑，卻在不經意間深深刺痛了他人的心；情緒激動之下口不擇言，成為日後矛盾的導火線，最終導致關係破裂，留下難以彌補的遺憾……

「病從口入，禍從口出」不僅是修養，更是智慧。管住自己的嘴，三思而後言，才能避免許多不必要的麻煩，讓自己的人生之路走得更加順遂。

老子曰：「大音希聲，大象無形。」真正的智慧，往往蘊藏在沉默之中。與其滔滔不絕，不如學會適時沉默，用心感受，用行動證明。