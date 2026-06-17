一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

自上周以來，在美國媒體引領下，全球各地瘋傳美伊達成「和平協議」的重磅消息。與之伴隨而來的，是史上規模最大IPO——SpaceX的海嘯級吸金上市，以及美股主要指數每日數百點的強勢反彈。

股票市場的狂歡聲，掩蓋了七國集團(G7)法國峰會上的不安情緒，一些與會國官員在會場公開質疑，霍爾木茲海峽真的能夠像美國總統特朗普所吹噓般，在本周五（19日）全面恢復航運？而伊朗核問題又是否真能水到渠成，達成終極化解方案？

美伊延長停火，為SpaceX上市創造利好條件。（美聯社）

望梅止渴式的期盼

圍繞著美伊最新達成的這一紙文件，上至白宮，下至美國媒體都吹得很高，稱之為「和平協議」，換寫成英文，媒體很巧妙地稱之為Deal，而非Agreement。因為究其本質，其實雙方只是簽了一份「諒解備忘錄」，即Memorandum of Understanding，簡稱MOU，同意延長停火，以便繼續展開核問題談判。

把「諒解」當成「協議」，反映全世界在海灣石油運輸受阻的情況下，一種望梅止渴式的期盼。但事實歸事實，兩者能是一回事嗎？自古以來交戰雙方締結和約，都須白紙黑字講清楚條款，締結國如不信守就當如何如何。

好比這一回，其實伊朗外交部也清楚表達了立場，稱美伊雙方在未來達成的最終和平協議，須以聯合國安理會決議(Resolution)的形式進行加簽，使之具有法律約束力和強制執行力。所以，從「諒解」到「協議」，雙方顯然還有一條很艱難的路要走。

然而，無論是美伊還是全世界，都等不了那麼久了。伊朗戰事曠日持久，能源價格推高通脹，美國CPI按年升幅突破了4%，伊朗更是已逼近80%，雙方都迫切需要緩一緩。世界各地經濟同樣緊繃，就在上周，特朗普說要狠揍伊朗的時候，韓日股市應聲下挫，日圓重貶，印尼股匯債三殺；歐洲那邊，繼俄烏戰爭後，又遭到了中東戰火的二次經濟衝擊。

因此，「和平協議」這個詞雖然誇大，在經濟環境已搞得烏煙瘴氣的情況下，仍然迅速獲得各國媒體和輿論的接納，以期這份據稱長達十四點方案的「諒解」，最終會轉化成一份具有國際法效力的「條約」。然而，這份備忘錄所維繫的停火，真的能如國際社會所願得以持久嗎？

美國淪為特朗普家天下

早在特朗普二次執政前，本欄便指他會把一切國家大事當成交易，而且所有交易皆以獲取金錢和資產為目的。不過讓筆者大跌眼鏡的是，他搞家族生意、裙帶關係之明目張膽，超出世間所有倫常，把好好一個美國治成了「家天下」，簡直是美國尚未再次偉大，家族卻已超前興旺。

特朗普入主白宮後，以「家天下」方式治理美國。（美聯社）

在這麼一個家天下，特家女婿可以公然走進白宮戰情室，直觀美軍對伊朗的轟炸，太子爺們則登上總統專機外訪，深度參與離岸賭盤、幣圈和科技投資炒作。特朗普競選總統之時，口口聲聲說要改革華府政圈，如今可好，整個美國甚至世界，都成了他家的名利場。

所以，當世人期盼美國的政治領袖能重新為世界帶來和平時，筆者腦海中卻不由得浮現一場宮廷鬧劇：SpaceX上市和世界盃開鑼之時，女兒女婿這邊代表著中東油企和以色列復國集團的，對伊朗強硬訴求，太子爺們則力陳萬一再有閃失，反累股市幣圈崩盤怎算？特朗普本來靠著女婿、兒子們左右通吃，如今落得個左撐右支。

正因為腦海中浮現出這場爭吵，筆者上周即認為，特朗普對伊朗的新一輪攻擊，必在該周五（12日）之前TACO。君不見，特朗普此前訪華之時，馬斯克就跟在他身後，SpaceX上市那麼大的一塊處女地，特家居然會不染指嗎？

早前攻打伊朗，算是特朗普給了家中一派機會，但失算了，令他好不狼狽。如今在公在私，特朗普都不可能在SpaceX上市之時「倒米」，把AI和科技概念帶動的炒股熱潮一盆水澆滅。因為這既涉及家族的財富，也涉及11月中期選舉的勝敗，同時還關乎未來總統選舉的競選經費。

現實也許更為荒誕

所以說，世人滿心期待和平到來，特朗普卻極可能只是引君入甕，引導資本炒熱美股。雖然上述文字只是笑談，但當政治不再清明，白宮淪為家天下之時，也許現實會更為荒誕。

美伊就伊朗核問題陷入的僵局仍未化解（美聯社）

回到現實，經過數日的傳頌，全球各地媒體現在也意識到，有必要回歸冷靜，向公眾說明這只是一紙諒解。它意味著美伊雙方在簽署文件後，還將耗時60天，來討論伊朗核問題的終極解決方案。

如果談不成怎辦？特朗普畫蛇添足，親自做了一番標註。他說：「如果伊朗拒絕敲定終極去核方案，美國就會再次發起軍事打擊。」最後還是要打？那麼美伊之間的脆弱停火就呈現出一個怪圈——一旦打起來，SpaceX還炒不炒？美股還要不要？如果說不打的話，女婿那邊又怎麼向中東方面交代？