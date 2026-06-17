歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
五月
尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城 尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
商場活動 展覽
尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
推介度：
27/05/2026 - 21/06/2026
26
九月
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度：
26/09/2026 - 27/09/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
自上周以來，在美國媒體引領下，全球各地瘋傳美伊達成「和平協議」的重磅消息。與之伴隨而來的，是史上規模最大IPO——SpaceX的海嘯級吸金上市，以及美股主要指數每日數百點的強勢反彈。
國際評論

一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

政經范局
范強
政經范局

　　自上周以來，在美國媒體引領下，全球各地瘋傳美伊達成「和平協議」的重磅消息。與之伴隨而來的，是史上規模最大IPO——SpaceX的海嘯級吸金上市，以及美股主要指數每日數百點的強勢反彈。

 

　　股票市場的狂歡聲，掩蓋了七國集團(G7)法國峰會上的不安情緒，一些與會國官員在會場公開質疑，霍爾木茲海峽真的能夠像美國總統特朗普所吹噓般，在本周五（19日）全面恢復航運？而伊朗核問題又是否真能水到渠成，達成終極化解方案？

 

一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

美伊延長停火，為SpaceX上市創造利好條件。（美聯社）

 

望梅止渴式的期盼

 

　　圍繞著美伊最新達成的這一紙文件，上至白宮，下至美國媒體都吹得很高，稱之為「和平協議」，換寫成英文，媒體很巧妙地稱之為Deal，而非Agreement。因為究其本質，其實雙方只是簽了一份「諒解備忘錄」，即Memorandum of Understanding，簡稱MOU，同意延長停火，以便繼續展開核問題談判。

 

　　把「諒解」當成「協議」，反映全世界在海灣石油運輸受阻的情況下，一種望梅止渴式的期盼。但事實歸事實，兩者能是一回事嗎？自古以來交戰雙方締結和約，都須白紙黑字講清楚條款，締結國如不信守就當如何如何。

 

　　好比這一回，其實伊朗外交部也清楚表達了立場，稱美伊雙方在未來達成的最終和平協議，須以聯合國安理會決議(Resolution)的形式進行加簽，使之具有法律約束力和強制執行力。所以，從「諒解」到「協議」，雙方顯然還有一條很艱難的路要走。

 

　　然而，無論是美伊還是全世界，都等不了那麼久了。伊朗戰事曠日持久，能源價格推高通脹，美國CPI按年升幅突破了4%，伊朗更是已逼近80%，雙方都迫切需要緩一緩。世界各地經濟同樣緊繃，就在上周，特朗普說要狠揍伊朗的時候，韓日股市應聲下挫，日圓重貶，印尼股匯債三殺；歐洲那邊，繼俄烏戰爭後，又遭到了中東戰火的二次經濟衝擊。

 

　　因此，「和平協議」這個詞雖然誇大，在經濟環境已搞得烏煙瘴氣的情況下，仍然迅速獲得各國媒體和輿論的接納，以期這份據稱長達十四點方案的「諒解」，最終會轉化成一份具有國際法效力的「條約」。然而，這份備忘錄所維繫的停火，真的能如國際社會所願得以持久嗎？

 

美國淪為特朗普家天下

 

　　早在特朗普二次執政前，本欄便指他會把一切國家大事當成交易，而且所有交易皆以獲取金錢和資產為目的。不過讓筆者大跌眼鏡的是，他搞家族生意、裙帶關係之明目張膽，超出世間所有倫常，把好好一個美國治成了「家天下」，簡直是美國尚未再次偉大，家族卻已超前興旺。

 

一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

特朗普入主白宮後，以「家天下」方式治理美國。（美聯社）

 

　　在這麼一個家天下，特家女婿可以公然走進白宮戰情室，直觀美軍對伊朗的轟炸，太子爺們則登上總統專機外訪，深度參與離岸賭盤、幣圈和科技投資炒作。特朗普競選總統之時，口口聲聲說要改革華府政圈，如今可好，整個美國甚至世界，都成了他家的名利場。

 

　　所以，當世人期盼美國的政治領袖能重新為世界帶來和平時，筆者腦海中卻不由得浮現一場宮廷鬧劇：SpaceX上市和世界盃開鑼之時，女兒女婿這邊代表著中東油企和以色列復國集團的，對伊朗強硬訴求，太子爺們則力陳萬一再有閃失，反累股市幣圈崩盤怎算？特朗普本來靠著女婿、兒子們左右通吃，如今落得個左撐右支。

 

　　正因為腦海中浮現出這場爭吵，筆者上周即認為，特朗普對伊朗的新一輪攻擊，必在該周五（12日）之前TACO。君不見，特朗普此前訪華之時，馬斯克就跟在他身後，SpaceX上市那麼大的一塊處女地，特家居然會不染指嗎？

 

　　早前攻打伊朗，算是特朗普給了家中一派機會，但失算了，令他好不狼狽。如今在公在私，特朗普都不可能在SpaceX上市之時「倒米」，把AI和科技概念帶動的炒股熱潮一盆水澆滅。因為這既涉及家族的財富，也涉及11月中期選舉的勝敗，同時還關乎未來總統選舉的競選經費。

 

現實也許更為荒誕

 

　　所以說，世人滿心期待和平到來，特朗普卻極可能只是引君入甕，引導資本炒熱美股。雖然上述文字只是笑談，但當政治不再清明，白宮淪為家天下之時，也許現實會更為荒誕。

 

一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

美伊就伊朗核問題陷入的僵局仍未化解（美聯社）

 

　　回到現實，經過數日的傳頌，全球各地媒體現在也意識到，有必要回歸冷靜，向公眾說明這只是一紙諒解。它意味著美伊雙方在簽署文件後，還將耗時60天，來討論伊朗核問題的終極解決方案。

 

　　如果談不成怎辦？特朗普畫蛇添足，親自做了一番標註。他說：「如果伊朗拒絕敲定終極去核方案，美國就會再次發起軍事打擊。」最後還是要打？那麼美伊之間的脆弱停火就呈現出一個怪圈——一旦打起來，SpaceX還炒不炒？美股還要不要？如果說不打的話，女婿那邊又怎麼向中東方面交代？

Tags:#政經范局#大國博弈#美伊關係#特朗普#諒解備忘錄#和平協議#SpaceX#股市反彈#七國集團峰會#霍爾木茲海峽#核談判#人工智能和科技股#中期選舉#美國#伊朗
Add a comment ...Add a comment ...
大國交往失倫常，習特會後定江山
更多政經范局文章
大國交往失倫常，習特會後定江山

投票區

美伊料簽諒解備忘錄
118
|
0

你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？

64%
不會
36%
無意見
0%
投票期：2026-06-15 ~ 2026-07-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處