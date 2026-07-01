職場女王︱辦公室七宗罪︰竊取成果＋散播謠言＋懶惰＋自我膨脹，打工仔防人自省必修課

辦公室七宗罪，別以為七宗罪只在聖經出現，辦公室才是這些人性劣根性的最佳舞台。自省省人，看看身邊有幾多又有幾多種「妖孽」？

一、色慾 (Lust) - 竊取成果

貪圖不屬於自己的功勞、創意和權力。最常見就是竊取同事功勞 (Credit)，或剽竊他人方案。

二、貪婪 (Greed) - 囤積資源

病態地囤積資訊、人脈和權力，只進不出，成為團隊中的「資源黑洞」，阻礙合作。

三、暴食 (Gluttony) - 浪費時間

在會議中滔滔不絕卻言之無物，或眼闊肚窄包攬過多工作導致延誤，本質是浪費公司資源。

四、妒嫉 (Envy) - 暗中加害

見不得人好，因別人升職或被讚賞而不快，進而散播謠言、打小報告，將精力用於把人拉下馬。

五、憤恨 (Wrath) - 情緒失控

為小事大發雷霆，將別人的無心之失無限上綱。這種辦公室計時炸彈，摧毀團隊士氣。

六、懶惰 (Sloth) - 思想停頓

拒絕學習新技能，不思進取。這種「思想上的懶惰」，是職場中最快被淘汰的一群。

七、驕傲 (Pride) - 自我膨脹

萬惡之首。認為自己凌駕一切，聽不進意見，犯錯不認。所有罪惡，皆因「我」字無限放大而起。

看清這些職場劣根性，既是為了防人，更是為了自省。

別讓自己成為別人眼中的「妖孽」而不自知！