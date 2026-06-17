香港首間京東MALL 6月18日開業：部分貨品低至5折！設免費咖啡及電競體驗區

今年的618（6月18日），京東集團旗下的零售創新業態──京東MALL，將登陸香港市場！香港首間京東MALL位於灣仔華潤灣景中心大廈，佔地超過30,000呎，出售各式各樣大大小小的電器及電子產品，最大的特色是不少商品都可以試用、試玩、試聽、試睇，務求「為香港消費者帶來3C家電家居一站購齊的沉浸式體驗」！

香港首間京東MALL位於灣仔華潤灣景中心大廈。（攝影：Katty）

為慶祝新店開業，香港京東MALL於6月18至21日推出多項優惠，包括指定貨品5折起發售，以及購物滿指定金額，即送小米平板、電飯煲、循環扇及外置充電器等。而開幕當天(於6月18日)，更請來佘詩曼做「一日店長」！

京東MALL香港灣仔店開業推出多項優惠，包括指定貨品5折起發售。（攝影：Katty）

記者早前曾率先參觀過京東MALL香港灣仔店，如果要用一個字來形容，就是「大」！店如其名，就是一個3C家電的「MALL」，有不同類型及牌子的3C家電，細如耳機，大至雪櫃，都有很多選擇，部分人氣品牌更設有專櫃，包括Apple、DJI、Dyson、Samsung手機等。場內有兩大亮點──咖啡體驗區及電競沉浸體驗區，前者可以免費試用咖啡機親手沖咖啡，後者可以免費體驗5v5團戰；另外亦有影音體驗專區、按摩椅體驗區、遊戲體驗區，今年夏天香港好像特別熱及特別多雨水，這裏絕對是一家大細的「周末好去處」。讓我帶大家行一轉吧！

機械狗及機械人於入口處迎賓。（攝影：Katty）

香港人其中一個最感興趣的專櫃，應該是DJI吧，暫時見跟專門店的售價同樣，建議可以留意京東推出限時優惠才入手！（攝影：Katty）

咖啡體驗區是場內最人氣的專區，大家可以由磨豆開始DIY沖咖啡。（攝影：Katty）

場內會提供不同牌子及型號的咖啡機給大家試用，試啱才買！（攝影：Katty）

有咖啡師駐場，會示範使用較專業的咖啡機，亦會沖咖啡供免費試飲。（攝影：Katty）

電競沉浸體驗區，每日指定時間免費開放。（攝影：Katty）

DIY砌機專區，有專人幫你即時砌機！（攝影：Katty）

De'Longhi設有專櫃於入口旁，亦有咖啡師長駐示範使用咖啡機及提供免費試飲，老實說，或者因為De'Longhi自家品牌的咖啡豆比較優質，沖出來的咖啡比咖啡體驗區好飲太多！（攝影：Katty）

於Dyson專櫃，可以即場試用各型號的風筒及吸塵機。（攝影：Katty）

不少香港人都喜歡到深圳的京東MALL買吸塵機及洗地機，但要花力氣搬返香港，又要轉換插頭，現在於香港京東MALL都可以買到，而且更符合香港標準，既方便又安全。（攝影：Katty）

按摩椅同樣是香港人喜歡的大型家電之一，但價錢不便宜，絕對要試啱先買！（攝影：Katty）

香港京東MALL最震撼我的，是展示大量雪櫃及洗衣機，圖中只是3分1左右！（攝影：Katty）

去年採訪深圳京東MALL的時候見過這座洗衣乾衣機，有3個獨立的滾筒，可以分別洗不同的衣物。（攝影：Katty）

設計很有心思的冷氣機專區。（攝影：Katty）

這區叫做「星空頂視聽體驗區」，其實即是電視機專區。（攝影：Katty）

如果可以在這裏睇波也不錯！（攝影：Katty）

場內最貴就是這部163吋MicroLED電視，價值$888,800。（攝影：Katty）

這裏亦有多款唱盤可供試聽。（攝影：Katty）

估不到場內連廁所、花灑等浴室用品都有！（攝影：Katty）

雖然（出奇地）有電子門鎖，但選擇不算多。（攝影：Katty）

場內亦有一些小家電供選購，亦有專人示範，當然可以免費試食！（攝影：Katty）

Apple專區

華為專區

Marshall耳筒，可以試用試聽。（攝影：Katty）

很cyber的打卡位！（攝影：Katty）

免費提供飲用水（連紙杯）及紙巾，非常貼心。（攝影：Katty）

京東MALL香港灣仔店

地址：灣仔港灣道28號灣景滙2樓全層

營業時間：10:30am-8:30pm

Facebook：https://www.facebook.com/hkjdmall/