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香港首間京東MALL 6月18日開業：部分貨品低至5折！設免費咖啡及電競體驗區
著數優惠

香港首間京東MALL 6月18日開業：部分貨品低至5折！設免費咖啡及電競體驗區

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu 

　　今年的618（6月18日），京東集團旗下的零售創新業態──京東MALL，將登陸香港市場！香港首間京東MALL位於灣仔華潤灣景中心大廈，佔地超過30,000呎，出售各式各樣大大小小的電器及電子產品，最大的特色是不少商品都可以試用、試玩、試聽、試睇，務求「為香港消費者帶來3C家電家居一站購齊的沉浸式體驗」！

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL位於灣仔華潤灣景中心大廈。（攝影：Katty）

 

　　為慶祝新店開業，香港京東MALL於6月18至21日推出多項優惠，包括指定貨品5折起發售，以及購物滿指定金額，即送小米平板、電飯煲、循環扇及外置充電器等。而開幕當天(於6月18日)，更請來佘詩曼做「一日店長」！

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

京東MALL香港灣仔店開業推出多項優惠，包括指定貨品5折起發售。（攝影：Katty）

 

　　記者早前曾率先參觀過京東MALL香港灣仔店，如果要用一個字來形容，就是「大」！店如其名，就是一個3C家電的「MALL」，有不同類型及牌子的3C家電，細如耳機，大至雪櫃，都有很多選擇，部分人氣品牌更設有專櫃，包括Apple、DJI、Dyson、Samsung手機等。場內有兩大亮點──咖啡體驗區及電競沉浸體驗區，前者可以免費試用咖啡機親手沖咖啡，後者可以免費體驗5v5團戰；另外亦有影音體驗專區、按摩椅體驗區、遊戲體驗區，今年夏天香港好像特別熱及特別多雨水，這裏絕對是一家大細的「周末好去處」。讓我帶大家行一轉吧！

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

機械狗及機械人於入口處迎賓。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港人其中一個最感興趣的專櫃，應該是DJI吧，暫時見跟專門店的售價同樣，建議可以留意京東推出限時優惠才入手！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

咖啡體驗區是場內最人氣的專區，大家可以由磨豆開始DIY沖咖啡。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

場內會提供不同牌子及型號的咖啡機給大家試用，試啱才買！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

有咖啡師駐場，會示範使用較專業的咖啡機，亦會沖咖啡供免費試飲。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

電競沉浸體驗區，每日指定時間免費開放。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

DIY砌機專區，有專人幫你即時砌機！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

De'Longhi設有專櫃於入口旁，亦有咖啡師長駐示範使用咖啡機及提供免費試飲，老實說，或者因為De'Longhi自家品牌的咖啡豆比較優質，沖出來的咖啡比咖啡體驗區好飲太多！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

於Dyson專櫃，可以即場試用各型號的風筒及吸塵機。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

不少香港人都喜歡到深圳的京東MALL買吸塵機及洗地機，但要花力氣搬返香港，又要轉換插頭，現在於香港京東MALL都可以買到，而且更符合香港標準，既方便又安全。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

按摩椅同樣是香港人喜歡的大型家電之一，但價錢不便宜，絕對要試啱先買！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港京東MALL最震撼我的，是展示大量雪櫃及洗衣機，圖中只是3分1左右！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

去年採訪深圳京東MALL的時候見過這座洗衣乾衣機，有3個獨立的滾筒，可以分別洗不同的衣物。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

設計很有心思的冷氣機專區。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

這區叫做「星空頂視聽體驗區」，其實即是電視機專區。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

如果可以在這裏睇波也不錯！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

場內最貴就是這部163吋MicroLED電視，價值$888,800。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

這裏亦有多款唱盤可供試聽。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

估不到場內連廁所、花灑等浴室用品都有！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

雖然（出奇地）有電子門鎖，但選擇不算多。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

場內亦有一些小家電供選購，亦有專人示範，當然可以免費試食！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

Apple專區

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

華為專區

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

Marshall耳筒，可以試用試聽。（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

很cyber的打卡位！（攝影：Katty）

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

免費提供飲用水（連紙杯）及紙巾，非常貼心。（攝影：Katty）

 

京東MALL香港灣仔店

地址：灣仔港灣道28號灣景滙2樓全層

營業時間：10:30am-8:30pm

Facebook：https://www.facebook.com/hkjdmall/

 

香港首間京東MALL 6月18日開業：佘詩曼做「一日店長」！部分貨品低至5折

 

Tags:#Shopping#著數優惠#京東#京東MALL#香港京東MALL#3C家電#佘詩曼#電競#咖啡機#砌機#家電#沉浸式體驗
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