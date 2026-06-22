矽谷播客主持看中國 接觸最普通也最真實的一面

近年來，許多外國網紅來中國拍攝影片，常採用相似敘事模式：先呈現西方媒體塑造的落後印象，再透過高鐵、移動支付、無人機、電動車和外賣等場景形成強烈反差，向海外觀眾展示中國現代化的一面。

這種內容固然有助於糾正誤解，過去是被妖魔化的景觀，如今則是被驚嘆和消費的景觀。

Lex Fridman和 Mike Okay 的中國之行卻選擇了不同的方向。他們沒有去拍攝上海陸家嘴、深圳科技園區或重慶夜景，而是來到陝南山區，在鄉村公路旁搭車。這種選擇使他們接觸到中國最普通也最真實的一面。

Lex是當今全球最具影響力的科技播客主持人之一，也是人工智慧研究者，訪問過業界最頂尖的AI大佬，Donald Trump、馬斯克、黃仁勳都曾是他的嘉賓。很多人理解矽谷、AI 和關於人類未來的宏大想像，都是從他的節目開始的。

Mike 是個旅遊部落客，在YouTube上有一百多萬粉絲，常年在世界各地冒險、旅行、搭便車，曾以窮遊中國的獨特經歷吸引眾多網友關注。

兩人透過手機翻譯軟件向一位卡車司機詢問是否能搭一程。司機爽快答應，並用英文說出一句「Welcome to China」。隨後，一段跨越語言、文化與階層的對話展開。

在車上，Lex 問司機：「甚麼讓你感到快樂？」

司機的答案很簡單：有能力養活家庭。

這個回答與矽谷常見的幸福敘事形成鮮明對比。在科技圈，人們談論的往往是自我實現、使命感、改變世界或追求人生意義；而對這位中國司機而言，快樂並不是抽象的精神滿足，而是能掙錢、能養家、能讓家人過上穩定生活。

背後蘊含的是中國普通勞動者的人生經驗：山區出身、生活艱辛、需要精打細算每一分收入，以及對家庭承擔的責任感。

接著，Lex 又問：「是甚麼給了你力量？」

司機談起自己的成長經歷。他出生在山區，年輕時貧窮且不被人看得起。為了改變命運，他曾到高瓦斯煤礦工作，那是一份極其危險、隨時可能喪命的職業。他形容自己當時已經抱著「豁出去」的心態。

後來，他靠著辛苦積蓄買下第一輛貨車，開始從事運輸工作。

這輛車不只是交通工具，而是人生轉折點。在煤礦時，他用生命換取收入；擁有貨車後，他開始掌握自己的命運。中國過去數十年的發展故事，很多時候都隱藏在這些看似平凡的物件裏：有人靠一張大學錄取通知書改變人生，有人靠一台縫紉機、一輛摩托車、一部手機創造新的可能性。

當談到孩子時，司機表示，希望努力賺錢供兒子讀書，希望下一代能有更好的未來，甚至能對國家有所貢獻。

中國發展並不只是工程師寫程式、企業家創業或政府招商引資，而是一整套社會力量共同運作的結果。

父母為孩子存學費、年輕人離開家鄉尋找機會、工廠加班趕工、物流車日夜奔馳，每個人都在試圖改善自己的處境。

這反映出中國社會一個極其深刻的信念：教育改變命運。對這位司機來說，「知識改變命運」並非口號，而是家庭奮鬥的核心目標。他願意長年奔波於山路之間，是希望孩子未來不必再依賴體力勞動維生。

外界往往只看到結果：便宜的商品、高效率物流、快速建設和技術落地能力。但在這些成果背後，其實是一種深植於社會中的集體心態——人們相信透過努力，可以把生活再推進一步。

因此，今天的 AI、新能源汽車、高鐵和製造業競爭力，背後不僅是技術和資本，更是大量普通人不甘於現狀、不斷學習和努力的結果。