迪士尼樂園優惠︱成人門票優惠低至$499＋必睇全新Pixar好友星空匯演＋最新美食商品推介

《反斗奇兵5》即將上映，一眾 Fans入場睇戲之餘，更期待香港迪士尼樂園首個Pixar Summer Fest，加上香港居民專享「大人小童價」夏日限時優惠，低至小童票價（港幣$499起）購買1日標準門票更著數！整個樂園化身成Pixar好友的遊樂場，一眾《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》、《沖天救兵》等人氣Pixar好友現身陪你打卡之餘，必睇全新夢幻「Pixar好友星空匯演」，歎盡打卡美食兼全新精品掃貨，大人小朋友齊齊由日玩到夜童心大爆發 ！

各位fans出發前，必要留意樂園最新優惠︰大人小童價$499起入場！即日起至2026年9月20日，香港居民專享「大人小童價」夏日限時優惠。賓客只需於入園 3 天前購票，兩位或以上同遊香港迪士尼樂園，即可以小童票價（港幣$499起）購買1日標準門票，享額外餐飲及商品折扣優惠券。每張門票包括以下園內優惠：商品電子優惠券 1 張：於樂園內之任何商品店單筆交易購物淨額滿港幣$350 或以上可享 9 折， 餐飲電子優惠券 1 張：於小鎮雪糕店單一交易中最少消費淨值滿港幣$100或以上可享港幣 $10 折扣。

「大人小童價」夏日限時優惠（香港居民專享）

預訂日期︰即日起至 2026 年 9 月 17 日 （需提前 3 天預訂）

入園日期︰即日起至 2026 年 9 月 20 日

優惠對象 此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客：

(a) 持有有效的香港身份證；或(b) 3 至 11 歲兒童需出示有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附帶照片的學生手冊。

內容︰二人或以上同遊，即可以小童票價購買 1 日標準門票，更享額外餐飲及商品折扣優惠券！

銷售點 ︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/summer-limited-offer/

必看全新「Pixar好友星空匯演」

全新夜間體驗「Pixar好友星空匯演」全場長約8分鐘，璀璨光影之旅由Pixar故事交織而成的奇妙時刻，發光的無人機組合不同的圖案於半空閃耀登場，《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《反斗車王》、《玩轉腦朋友》、《海底奇兵》、《沖天救兵》、《太空奇兵·威 E》、《怪獸公司》Pixar 好友進行星空歷險，更有《反斗奇兵 5》的新朋友驚喜出現的身影。



躍動的噴泉與投影效果，把奇妙夢想城堡及美國小鎮大街化身壯麗畫布。

噴泉、燈光效果及大型充氣裝置等多種特效隨故事節奏精彩呈現！

全新夜間體驗「Pixar好友星空匯演」，將於深受歡迎的「迪士尼星夢光影之旅」前上演。



與 Pixar 好友玩水狂歡

日間主題活動同樣精彩，「Pixar 水花大街派對！」為你消暑降溫，樂園史上最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」多架Pixar 主題花車出巡，胡迪與巴斯光年乘坐遙控車進場，大眼仔與毛毛現身歡笑聲驅動的主題花車，《熊抱青春記》的紅熊貓美美站在專屬舞台跳舞，阿樂與阿愁乘坐盛載快樂記憶球的花車，以及卡叔、羅小飛與德仔駕著飛船現身。







捕獲一眾 Pixar 好友打卡

Fans不要忘記於反斗奇兵大本營的歡樂桶，與換上全新《反斗奇兵 5》配飾胡迪、巴斯光年及翠絲見面。還有明日世界驛站等你的《超人特工隊》的超能先生、超能太太、E 夫人及冰條俠，《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁及阿燥、而《沖天救兵》的卡叔、羅小飛及德仔將會穿梭於明日世界與探險世界，與賓客驚喜相遇。





《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁及阿燥



《沖天救兵》的卡叔、羅小飛及德仔更會穿梭於明日世界與探險世界

Pixar 派對美食

今次Pixar Summer Fest美食可謂打卡滿分，顏色繽紛非常吸晴，包括即日起至 8 月 30 日可預訂Pixar 玩餐飽派對（2 位用），fans 可於大街餐廳由 Coca-Cola® 呈獻大歎三眼仔爪爪手工批、Pixar 總動員 – 彈弓狗彈卷, 叉叉、畫畫及朱古力打棒球及汽水。翠絲小食車則有清涼消暑的春檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰；或於加利布尼燒烤享用四款口味的《沖天救兵》雞蛋仔、大眼仔雪糕條或三眼仔雪糕條，還有毛毛造型薄荷朱古力味軟雪糕。度假區三間酒店內，賓客可在芊彩餐廳享用《玩轉腦朋友》下午茶、於晶荷軒品嚐 Pixar 好友造型點心，以及翠樂庭餐廳與藝彩廚享用精緻的主題自助餐甜品。

Pixar 玩餐飽派對（2 位用）$380（已包括加一服務費）



《玩轉腦朋友》甜甜圈$80 (兩件)、幻想世界 美美炸熱狗 $75、小鎮雪糕店 薄荷朱古力味軟雪糕 $65、加利布尼燒烤 《沖天救兵》雞蛋仔 $75



翠絲小食車 巨型彼思大朱古力球 $138



翠絲小食車 青檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰 $65



翠絲小食車 及灰熊山谷爆谷售賣點 紅心爆谷桶 $250



小鎮雪糕店 薄荷朱古力味軟雪糕 $65

大眼仔雪糕條 （蜜瓜口味） $50、樂園內 三眼仔雪糕條 （開心果口味） $50

最後記得預留時間 shopping，海量Pixar 主題商品之餘，更有全新《反斗奇兵5》商品，絕對令人三心兩意。 6 月 30 日起小鎮大街百貨店將推出全新期間限定爆谷快閃店，呈獻多款獨家 Pixar 主題商品，包括毛公仔鎖匙扣、盲盒及頭飾等。你更可於夾公仔機試試運氣，並與演藝人員互動，打開收藏在「爆谷」內的 Pixar 好友毛公仔，享受充滿歡樂的沉浸式購物時刻！除此之外，深受粉絲喜愛的奇妙護照更加上 Pixar 內容，邀請賓客於樂園各處的全新印章站收集印章，集齊全套即可換領 Pixar 主題的神秘「迪士尼珍藏幣」。

Pixar Summer Fest 系列



Pixar 特別版奇妙護照(集齊所有印章後，可免費換領 PIXAR BALL，內藏神秘珍藏幣一枚)每款 $149



Pixar、魔雪奇緣世界與米奇幻想曲系列音樂盒 $99 (一個); $149 (兩個)



Pixar 好友爆谷系列 （將於 6 月 30 日推出）





《反斗奇兵 5》系列

唔想人迫人，用盡全日時間玩最多熱點，購買迪士尼尊享卡 – 「Pixar 好友星空匯演」、夜間匯演、8 項設施及 1 項表演通行會是考慮之一。迪士尼尊享卡持證者於迪士尼尊享卡有效日期內) 可享受，進入「Pixar 好友星空匯演」及「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演指定觀賞專區一次，於 8 個指定遊樂設施，尊享優先通行各一次，優先進入指定劇場表演場次一次（不包含樂園門票）

迪士尼尊享卡 – 「Pixar 好友星空匯演」、夜間匯演、8 項設施及 1 項表演通行

預訂期間︰即日起至 2026 年 8 月 31 日

入園適用日期︰2026 年 6 月 12 日至 8 月 31 日

價格（港幣）︰$659 起

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/disney-premier-access-pixar-momentous/

Pixar Summer Fest

日期︰2026年6月12日至8月31日

地點︰香港迪士尼樂園度假區

https://www.hongkongdisneyland.com