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世界盃2026｜身價最高11人名單出爐！C朗美斯十大不入！18 歲耶馬2億歐元封王！麥巴比屈居第三！法國成最貴國家隊
娛樂新聞

世界盃2026｜身價最高11人名單出爐！C朗美斯十大不入！18 歲耶馬2億歐元封王！麥巴比屈居第三！法國成最貴國家隊

娛樂
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2026年世界盃擴至 48 支國家隊，所有參賽球員的總市場價值已經飆升至驚人的 175.7 億歐元，創下歷史新高！當足球數據網站「轉會市場」（Transfermarkt）交出「世界盃身價最高球員」(World Cup - Top market values)排行榜時，大家會發現球壇的身價結構已經徹底洗牌。上屆亞軍法國隊憑藉球員驚人的身價，以 15.3 億歐元總身價高踞榜首。最讓人在意的是，曾經統治這個時代的兩大球王 C 朗（Cristiano Ronaldo）與美斯（Lionel Messi），在轉會市場的估值上已經正式跌出十強之外。取而代之的是年僅 18歲、在歐國盃一戰成名的西班牙神童耶馬(Lamine Yamal)。他以高達 2 億歐元的驚人身價，與挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）雙雙「稱王」，將正值當打之年的法國球星麥巴比壓在第三位。這份「億萬球員十一人名單」，足見球壇世代的交替，亦證明年輕與潛力才是最昂貴的本錢。

世界盃2026｜身價最高11人名單出爐！C朗美斯十大不入！18 歲耶馬2億歐元封王！麥巴比屈居第三！法國成最貴國家隊

Source/IG@k.mbappe、IG@lamineyamal、IG@erling

 

國家隊身價榜洗牌：法國隊輕鬆拋離

 

　　這份名單的背後，反映出歐洲聯賽對全球球星身價的絕對壟斷。根據最新統計，今屆賽事共有 4 支國家隊的總市值衝破 10 億歐元大關。當中法國隊以 15.2 億歐元高踞榜首，輕鬆拋離對手；英格蘭隊以 13.6 億歐元緊隨其後；西班牙隊以 12.2 億歐元位列第 3；葡萄牙隊則以10.1 億歐元排名第 4。第 5 名為傳統勁旅德國隊的 9.47 億歐元。

 

　　南美方面，巴西隊以 9.28 億歐元排第 6，而尋求衛冕的阿根廷隊則以 8.07 億歐元名列第 7。至於亞洲球隊，日本隊依然穩坐亞洲一哥寶座，以 2.7 億歐元排名全球第 25 位；韓國隊則以 1.39 億歐元排名全球第 47 位，身價大約只有鄰國日本的一半。最殘酷的強弱對比，莫過於全場總身價最低的約旦隊，全隊總值只有 1,983 萬歐元，冠軍熱門法國隊的身價足足是他們的 77 倍。

 

世界盃2026｜身價最高11人名單出爐！C朗美斯十大不入！18 歲耶馬2億歐元封王！麥巴比屈居第三！法國成最貴國家隊

Source/IG@equipedefrance

 

新世代身價狂升：耶馬、夏蘭特兩億登頂

 

　　單看球員個人身價，西班牙 18 歲超新星耶馬(Lamine Yamal)與挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）同以 2 億歐元並列榜首，夏蘭特一人的身價更足足佔了挪威全隊總市值的三分之一。正值黃金年齡的法國隊隊長麥巴比（Kylian Mbappé）則以 1.8 億歐元屈居第三。英格蘭進攻核心比寧咸（Jude Bellingham）、法國年輕球員迪斯亞杜伊（Désiré Doué）及米高奧利斯（Michael Olise），一同殺入全球最高身價11人陣容。

 

　　至於球迷最關注的兩大球王美斯與 C 朗，雖然在福布斯最新公布的「全球最高收入運動員」中分別高踞第一及第三位，但隨著年齡增長，兩人在轉會市場的數字已自然回落。不過，在年過三十八與四十的關口，依然能維持千萬歐元級別的身價，在足壇歷史上已是非常罕見的紀錄。對於他們所屬的球會及國家隊而言，兩人在場上依然是穩定軍心的精神核心人物，場外的商業價值與吸金能力更是無可替代。

 

 

世界盃2026｜身價最高11人名單出爐！C朗美斯十大不入！18 歲耶馬2億歐元封王！麥巴比屈居第三！法國成最貴國家隊

Source/IG@cristiano、IG@leomessi

 

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Tags:#足球#世界盃 2026#最高身價球員
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