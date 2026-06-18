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2026年陸家嘴論壇昨日（18日）開幕，國家金融監督管理總局、中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局等部門負責人出席，發表主題演講，筆者定性此會為：龍吸水大匯演，應了端午節。
股市動向

龍吸水

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　2026年陸家嘴論壇昨日（18日）開幕，國家金融監督管理總局、中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局等部門負責人出席，發表主題演講，筆者定性此會為：龍吸水大匯演，應了端午節。

 

　　資本市場再次成為論壇焦點，潘功勝、吳清、朱鶴新等在演講中屢次提及。A股科技股再次爆發，PCB（印刷電路板）、MLCC（一種電子電路元件）、先進封裝等板塊大漲。

 

　　央行行長潘功勝提到，推動中長期資金對股市、債市的投資力度。

 

　　研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具。當債券等市場出現系統性壓力，正常流動性管道受阻，機構群體性面臨流動性危機且可能引發系統性風險時，通過互換方式向非銀機構提供緊急流動性。

 

　　將設立境外央行類機構回購工具，便利境外央行類機構的人民幣流動性管理和人民幣資產配置。

 

引導養老金險資加大股權投資

 

　　中證監主席吳清提到，中國資本市場經受了重大風險考驗，韌性和抗風險能力不斷提升。加快培育壯大耐心資本，引導養老金、保險資金等加大股權投資力度。

 

　　將有序推進深化創業板改革，加大對新型消費和現代服務業的支援力度，更好服務增長型創新創業企業發展，擴大第五套標準適用範圍至人工智能領域。大力支持上市公司併購及再融資，支持符合條件的港股上市公司境內上市。

 

　　要主動擁抱新一輪科技革命和產業革命，持續增強資本市場制度包容性、適應性。將適時發布規範發展資本市場人工智能的指導意見。目前A股科技板塊的市值佔比超過三成，市值逾千億的科技企業佔比達到45%。

 

　　進一步豐富投資產品和工具，包括：支持在滬深交易所推出主動ETF；推出商業不動產REITs試點，四單首批項目18日將在上交所掛牌上市；推出支援中小基金公司規範健康發展的一攬子措施，堅持分類監管、突出特色，在產品布局、業務准入等方面給予適當傾斜，支持中小基金公司差異化發展。

 

　　吳清也強調，嚴查嚴處借科技之名蹭熱點、炒概念甚至操縱市場、內幕交易等違法違規行為。

 

將發放新一批QDII額度

 

　　央行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新提到，外資持有境內股票和債券市值超過1萬億美元。2026年第一季度末，境外投資者持有境內股票市值約6000億美元，其中，持有資訊技術行業市值超過900億美元。

 

　　近期將新增推出一籃子增量政策，全面改革FDI跨境政策，進一步簡化ODI、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批QDII額度。

 

　　整個會議可以國家金融監管總局局長、論壇共同輪值主席丁向群的發言來點睛。

 

　　丁向群整篇致辭，可以提煉出三條清晰的主線：在國際上，中國要爭取更大的金融治理話語權和規則制定權；在國內，監管要「長牙帶刺」、不留死角，同時推動金融機構從規模驅動轉向質量驅動；在民生層面，金融監管正在努力覆蓋那些過去容易被忽視的群體－－從外賣騎手到小微企業主。

 

　　這三條線看似宏大，實則指向同一個方向：讓金融更安全、更公平、更有溫度，守護好人民群眾的「錢袋子」。

 

　　政策是長遠的，但殺到埋身的是端午假，要出貨的人，會在假前盡地一煲地出，非科技股會被棄，而科技股會在浪淘沙中被拱。投資取向在切換中，要識轉膊。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#政政經經#陸家嘴論壇#資本市場#金融#潘功勝#吳清#朱鶴新#丁向群
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