嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

聯儲局新任主席沃什首次主持的議息會議，會議決定維持利率不變，刪除了表明未來傾向降息的關鍵表述，並大幅縮減了政策聲明的篇幅。儲局點陣圖表明，有8名委員預期今年底利率不變，但有9名委員預期加息，沃什指，自己沒提交預測，認為前瞻指引並不合適。

沃什宣布成立五個工作組，分別負責溝通、資產負債表、官員決策所依據的數據來源、生產力和就業，以及聯儲局的通脹框架。沃什表示，這些小組將包括外部專家，並由工作人員提供支援。他還補充說，希望年底前能取得成果。美聯儲新帥將會把美聯儲的利率走向引向何處？

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