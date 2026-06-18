工展會購物節2026︱9大展區新增運動區Pickleball免費玩＋東南亞美食區＋$1及一折商品＋長者免費入場＋門票早鳥優惠

第6屆工展會購物節回歸！6月26日至29日亞洲國際博覽館舉行第6屆工展會購物節，9大主題區超過260個攤位，近百項低至1折、$1的食品飲料、電子產品、廚具家電、美容保健、服飾精品、運動用品等你掃貨。購物節首次加入運動元素，全城熱爆的 Pickleball匹克球有得免費玩！玩到攰，去「為食Guide」及「Chill飲Chill食區」之外，亦可於新增的「東南亞美食區」一次過品嘗泰國、越南、馬來西亞風味美食，大飽口福。6 月25日前購票可享$8門票早鳥優惠，小童及65 歲以上長者免費入場，即睇更多著數詳情。

香港中華廠商聯合會主辦的「第6屆工展會購物節」將於6月26日至29日，一連四天於亞洲國際博覽館舉行。 今屆展會以「購物玩樂 Summer Chill」為主題，糅合美食、購物、玩樂與運動四大元素，9大主題區包括休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區、Chill飲Chill食區、為食Guide、家鄉風味區、東南亞美食區、潮玩運動區共超過260個攤位。大會表示提供近百項低至1折及1蚊震撼購物優惠（詳情留意大是社交平台公佈），另外每天首200名入場人士可獲精美入場禮一份，6月25日前網上購票可享港幣8元的早鳥優惠。

• 9大主題區，新增潮玩運動區

• 每天首200名入場人士可獲精美入場禮一份

• 6月25日前網上購票可享港幣8元的早鳥優惠

• 身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場

全新「潮玩運動區」免費玩匹克球

大會首度推出全新「潮玩運動區」包括大熱的匹克球，除舉辦「Pickleball Fun︰活力工展盃」，邀請政商名人及明星藝人到場比賽外，亦設青少年組及公開組賽事。現場亦有專業教練提供免費指導及基礎技巧教學，更會開放匹克球場地讓公眾免費體驗。運動 fans同場可搜羅多款人氣體育與戶外用品外，更可挑戰超刺激 MR（混合實境）閃避球、經典籃球及足球遊戲等等，及於3D Hologram全息投影打卡位影相。

• 「Pickleball Fun︰活力工展盃」邀請政商名人、明星藝人同場比拼

• 免費Pickleball教學、限時免費預訂場地

• Pickleball裝備、Yoga服飾、露營用品限定優惠

• 未來科技體驗 ＋ 3D Hologram全息投影

30+人氣熟食攤位

美食掃街一向都是大家入場的焦點節目，場內三大餐飲專區匯聚超過30個超人氣熟食攤位，除了一如以往的「為食Guide」及「Chill飲Chill食區」外，全新推出的「東南亞美食區」精選泰國、越南、印尼、馬來西亞等傳統地道美饌。每天下午2時後推出半價或以下的限定美食，下午3時更有紅／白酒限量派發不可錯過！

• 每天下午2時後推出半價或以下的限定美食

• 每日下午3時於「Chill飲Chill食區」限量派發30杯紅/白酒

• 全新推出「東南亞美食區」

去年「為食Guide」及「Chill飲Chill食區」大受歡迎



去年「為食Guide」及「Chill飲Chill食區」大受歡迎

去年「為食Guide」及「Chill飲Chill食區」大受歡迎

網購著數優惠

凡於Wasabi Mall Live直播期間線上消費全單滿350元，即可享免費送貨服務；消費滿500元並選擇到現場取貨，可即減50元和獲贈兩張電子入場券。展會現場透過一系列大抽獎及有獎遊戲，送出總值40萬元豐富獎品。入場人士以電子貨幣消費滿港幣300元或以上（最多2張收據），即可參與抽獎1次；消費滿港幣600元或以上（最多3張收據），則可抽獎2次。參與Fun Fun拍出賞有獎遊戲參加者，拍中6.66秒即贏大獎，拍不中也有幸運獎。屆時現場將有一系列表演活動、文藝工作坊、遊戲攤位及Busking比賽及表演。

多位藝人及歌手將會現身獻唱並與入場市民大玩遊戲

第6屆工展會購物節

日期︰2026年6月26日至29日（星期五至星期一）

開放時間︰6月26日至28日10:30am -7pm、6月29日10:30am -5:30pm（每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場）

地點︰亞洲國際博覽館 5 及 7 號展館（東面入口）

入場費︰港幣$10 （身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

網上購票︰AlipayHK、支付寶、01空間、KKday、Klook、八達通App、Trip.com及攜程

特別交通安排︰提供2條免費穿梭巴士路線（荃灣及屯門）、免費乘搭東涌特快巴士X1、機場快綫車票優惠即日來回香港站/九龍站（$65）及青衣站（$53）

網站︰www.hkbpe.com.hk