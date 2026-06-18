黎巴嫩之戰停不了，美伊和約成海市蜃樓？

美國和伊朗的和談採取先易後難，雙方先簽署停戰諒解備忘錄，處理較容易有共識的議題，這計有重開霍爾木兹海峽，好讓世界喘一口氣，再把最艱難的議題留待其後的60天談判，例如伊朗核問題。即使如此，備忘錄中的全面停止所有有關戰事，也不容易實現，特別是伊朗要求以色列停止在黎巴嫩所有入侵及佔領行動，至今以色列態度仍然強硬，令到美伊談判可以出現不少變數。

以色列對黎巴嫩的執念，其論述一直指真主黨威脅以色列的國家安全，因此必須除之而後快。這個論述說了千遍，早已深植於以色列人腦袋中，因此，以色列國民大多支持國家強硬對付真主黨。根據民意調查，近期以色列對黎巴嫩的猛烈攻擊，獲得超過半數選民的支持，甚至有國民認為內塔尼亞胡不夠強硬。奇怪的是，連好些反對派政黨也這樣認為，指如他們上台執政，必全面對付真主黨。因此，在今年10月大選的壓力下，內塔尼亞胡根本無法停止黎巴嫩的戰線。

10月大選愈來愈近，內塔尼亞胡須維持對黎巴嫩的強硬態度。(AP)

真主黨對以色列特別是北部的確構成威脅，在過去多次交火中，使得以色列北部不少村莊受摧毀，部分居民流離失所至今仍未解决。但我們不要忘記，以色列在南黎所造成的破壞程度更嚴重，可以說是已到達人道大災難紅線。

根據聯合國難民署最新統計，自2026年3月以色列與真主黨的衝突再度急劇升級並擴大軍事佔領以來，已造成黎巴嫩全國超過120萬人流離失所，這相當於黎巴嫩全國約25%人口。在這120萬人當中，有超過60萬人來自南部邊境城鎮及村莊。以色列國防部已明確下達命令，在確保以色列北部安全之前，嚴厲禁止這60多萬南部居民返回家園。

更殘酷的是，南黎近45%的邊境城鎮與村莊已經遭到徹底摧毀或嚴重受損，許多人即使獲准回去，也無家可歸。可是，以色列繼續對其餘53個村莊發出大規模強制撤離令，範圍覆蓋了扎赫拉尼河以南約2000平方公里的土地。以方指他們要在南黎建立更廣泛的緩衝區，這究竟是為了以色列的安全，還是藉詞再度奪取南黎土地？

南黎近45%的邊境城鎮與村莊遭徹底摧毀或嚴重受損，居民有家歸不得。(AP)

事實上，早在上世紀70、80年代，以色列曾向黎巴嫩發動了一場震驚世界的戰爭，又稱第五次中東戰爭，當時以色列在南黎建立了一個帶狀的安全區，最大佔領面積曾達900平方公里，約佔黎巴嫩總國土面積的10%。到了千禧年，以軍才在聯合國安排下撤離，歸還土地。

不過，就是這場戰爭讓真主黨崛起，當時聚居於黎巴嫩南部的什葉派穆斯林起來抵抗以色列的入侵和佔領，為真主黨的出現創造了條件，該黨於1985年正式成立的宣言，便是以奪回和捍衛領土為己任，而伊朗藉機扶持這個黎巴嫩什葉派抵抗組織，向他們提供武器、訓練和資金，並且視之為她伸向東地中海的長臂，這對以色列北部的安全無疑構成很大壓力。

不少評論由此稱真主黨是伊朗的代理人，但嚴格來說，真主黨並非完全受伊朗單方面指揮的純粹代理人，前者保有相當程度的軍事與戰略自主權，但同時也與伊朗共享意識形態並高度依賴其軍事援助，或者以「區域核心夥伴」來形容更貼切。

真主黨的軍隊具規模，但又不屬於國家體制內。(AP)

經過數十年的發展，真主黨已經擁有一個非常嚴密、類似「國中之國」的組織架構，卻又以去中心化和地下化為主，沒有固定總部。它雖擁有具規模的軍事實力，但不是一支國家體制的軍隊，卻又是體制內的一個政黨和大型福利機構，成為一個嵌在國家裏的矛盾複合體。

黎巴嫩南部是個山丘地區，綠油油的山村住滿尋常百姓家，地下則布滿隱蔽隧道和軍火庫。當武裝力量與平民區這樣交錯存在著，這無疑令以色列要為戰爭付上更大的耐力和代價，而她們兩者之間長期永無休止的衝突，說穿了就是土地的爭奪。

以色列以國家安全為由深入南黎土地建立緩衝區，猶太復國主義者卻說出了真正的理由。以色列多名內閣官員包括內塔尼亞胡，在公開言論及採訪中，都曾說出「大以色列」等領土擴張的願景，這包括黎巴嫩及其他中東地區。今年2月，美國駐以色列大使赫卡比(Mike Huckabee)更引用《聖經》，認為以色列可擁有中東大部分土地，令外界嘩然。

以色列和真主黨皆稱要保家衛國，令兩國陷入惡性循環的消耗戰。(AP)

只要猶太復國主義者一天不放棄建立大以色列國的圖謀，中東便無法止干戈，黎巴嫩變成核心戰場之一，而以色列和真主黨在保家衛國的口號下，雙方所稱的報復戰成了雞與雞蛋的懸念，陷入惡性循環的消耗戰。今次美伊的停戰及和談協議是脆弱的，要看特朗普是否真的願意及有能力制約以色列，而伊朗又如何重塑和真主黨的關係。未來的60天可謂摸著石頭過河，國際社會屏息以待。