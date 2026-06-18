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10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭
娛樂新聞

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　英格蘭昨夜在分組賽面對着宿敵克羅地亞，贏得乾淨俐落。以往，由修夫基帶領的英格蘭隊在下半場70分鐘之後，肯定龜縮在後防，希望守和對手；即使領先1球，也是希望以死守的戰術保住1球勝局。

 

　　但現任領隊杜曹，卻在72分鐘連換入3人。雖說是位換位，但戰術微調，加上體力充足，就是靠換入的薩卡和華舒福合作，以一個反擊拉開比數至4比2，讓這場勝仗沒有懸念。

 

　　這正是本欄經常強調的領隊思維，比任何因素都重要的理由。

 

　　世界盃向來不只是足球強國之間的權力角力，更是一個讓無名者被看見的舞台。

 

　　在今屆擴軍至48隊的制度之下，這種「意外」與「感動」顯得更加頻繁與真實。比賽開打至今，已經出現多個令人印象深刻的片段，不單是技術層面的突破，更涉及情感、歷史與身份的交織。

 

　　以下第一輪賽事的10個瞬間，正正構成了今屆世界盃最動人的側面。

 

　　首先，若要談今屆最具代表性的故事之一，必然是「小人物的大貢獻」。世界盃從來不只是超級球星的舞台，很多時候，真正改變比賽走向的，反而是那些平日不被注目的角色球員。
最典型例子，便是佛得角門將的神勇發揮——面對實力遠高於自己的對手，他多次作出近乎不可思議的撲救，單場挽救多個必入球機會，幾乎以一己之力守住勝果，令球隊得以保持不敗。這種「門將成為主角」的劇本，在世界盃總會不時出現。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

佛得角作為非洲小國，相信大部分球迷都沒有聽過這個國家。球隊今屆不少球員其實都效力效力歐洲中小型聯賽，實力並不差，這班球員重視體能、防守與紀律，整體性強於個人名氣，屬典型團隊型戰術球隊。

 

　　這類「小人物」的價值，在今屆世界盃尤其突出。賽制擴大後，比賽密度增加，輪換與角色分工變得更為重要。球隊不再只靠11名主力，而是需要整個陣容去應對長賽期挑戰。在這種背景下，那些願意執行戰術、補位、甚至犧牲個人數據的球員，反而成為決定成敗的關鍵。

 

　　某程度上，這亦正是世界盃最動人的地方——當聚光燈集中在巨星身上的同時，場上的真正勝負，往往由那些默默付出的「無名英雄」所左右。

 

　　第二是美斯完成第六次世界盃之旅並「戴帽」攻入三球。對於這位已經是球王級地位的球員，數字或許不再重要，但象徵意義卻無比巨大。從2006到2026，橫跨二十年的世界盃旅程，本身已經是一段難以複製的歷史。他今屆的每一個入球，都難能可貴，畢竟今屆之後可能再也沒有美斯了。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

美斯的老對手C朗在今日葡萄牙首場對加納上陣，表現務實，以策應與牽制為主，未再頻繁單打獨鬥。門前把握力仍在，並以經驗帶動節奏，屬典型「重效率不重數據」的一仗；如果能夠保持這種踢法，對葡萄牙反而是好事。

 

　　第三，日本隊首輪逼和荷蘭的驚喜表現，再次證明亞洲足球的進步。他們在比賽中展現出極強的戰術紀律與執行力，不再只是依靠速度與體能，而是能夠在控球與防守之間自由切換。面對傳統歐洲和南美強隊，日本不再畏懼，甚至在節奏上主導比賽，這種轉變本身已經具有歷史意義。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

日本隊以旅歐球員為核心，逾七成球員效力歐洲主流聯賽，其中三個絕對主力，久保建英負責組織與創造，技術細膩；三笘薰以速度與突破見稱，邊路威脅極大；遠藤航則擔任防守核心，攔截與調度兼備。三人分工清晰，構成日本隊攻守平衡的歐洲化骨幹。

 

　　第四，庫拉索的歷史性入球則屬情感層面的爆發。作為一支首次進入世界盃決賽周的球隊，雖然慘敗予德國隊，但他們攻入歷史性的入球。進球不只是比分上的突破，更是國家足球史上的一個里程碑。進球一刻，球員的激動與看台上的反應，讓人清楚感受到世界盃對小國的真正意義。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

今屆世界盃有4隊新丁，包括佛得角、庫拉索，以及約旦和烏茲別克。雖然暫時僅得佛得角取分成功，但其實約旦和烏茲別克的表現都絕不失禮，雖然失分，但踢得有戰術有紀律，在餘下兩輪繼續表現自己，讓比賽更具意義。

 

　　第五，摩洛哥延續「神奇之旅」。上屆已創造歷史的他們，今屆依然保持高度競爭力。防守紀律與反擊效率依然是根基，但更重要的是心理層面的成熟——他們已經由挑戰者轉為具備自信的競爭者。這種身份轉變，讓摩洛哥的每一場比賽都更具分量。

 

　　第六，東道主三國的表現同樣值得關注。美國在主場氣氛下展現出強大壓迫能力，但在關鍵細節上仍有不足；墨西哥則延續其穩定表現，依然是「最難被擊敗」的中游力量；加拿大則以速度與衝擊力令人眼前一亮，雖然經驗不足，但已具備攪局潛力。三隊的表現，折射出北美足球不同發展階段。

 

　　第七，挪威憑藉夏蘭特的入球打破僵局的關鍵一戰。挪威是相隔28年後重返這個舞台。作為現時歐洲五大聯賽中最頂尖的射手，夏蘭特今仗展現頂級射手本色，跑位精準、衝擊力強，多次威脅對手防線，並把握機會破門，個人能力成為挪威進攻最大依靠。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

作為另一位核心的奧迪加特今場展現中場核心價值，控球穩定、傳送精準，多次串聯進攻並創造機會，以視野與節奏掌控帶動挪威整體表現。

 

　　第八，非洲多支球隊整體提升也是今屆一大亮點。除了摩洛哥，加納、塞內加爾等球隊在比賽中展現出更高的戰術紀律，顯示出非洲足球正在由「個人能力」轉向「整體結構」，這種演變將對未來格局產生深遠影響。

 

　　第九，英格蘭奉行實用主義帶來新氣象。在杜曹的理念影響下，英格蘭今屆不再單靠天賦堆砌，而是強調戰術執行與功能分工。昨晚球隊在比賽中展現出更清晰的結構與節奏控制，進攻未必華麗，但效率明顯提升。這種「以結果為導向」的實用主義，可能正是英格蘭過往在大賽欠缺的一環，亦令他們成為今屆更值得關注的強隊之一。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

利維文圖受傷退隊，但杜曹都沒有補選阿諾，反而挑選查洛巴，證明杜曹不但注重實用性，更注重紀律性，畢竟杜曹風格硬朗，不會容許隊中有反叛個性的球員。

 

　　第十，德國的青春風暴初現鋒芒。相比過往的紀律型風格，今屆德國前場注入多名年輕天才球員，無論是速度、盤帶還是創造力，都帶來更大變數。這種以年輕球員為核心的轉型，雖然伴隨不穩定，但在大賽中亦可能帶來爆發式表現。一旦幾位前場新星形成化學作用，德國隨時可以從外圍之姿迅速躍升為焦點。

 

　　

10個側面看2026世界盃︱佛得角爭氣，小人物大貢獻；新星表現佳，英德日有睇頭

今屆德國隊還有一個左後衛新星值得關注，布朗攻守兼備，具速度與對抗力，位置感穩健，能配合高位壓迫打法，加上年輕具潛力與可塑性，是符合拜仁體系的現代型邊後衛。

 

　　總括而言，今屆世界盃的精彩之處，不只在於強隊的穩定輸出，更在於這些令人意外與感動的片段。當足球的重心由少數足球王國逐步分散至更多地區，世界盃的本質亦隨之改變——它不再只是頂級競技的展示，而是全球足球力量重新分配的舞台。在這樣的背景下，每一個小故事，都可能成為歷史的一部分。

Tags:#足球#世界盃2026#佛得角#英格蘭#克羅地亞#德國
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