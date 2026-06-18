1周部署 | 聶振邦：恒指受電商股拖累表現，一大主要板塊仍是未來一周市場焦點

嘉賓：高歌證券金融分析師聶振邦

美聯儲公布最新議息結果，一如市場廣泛預期，利率維持在3.5厘至3.75厘區間，惟九名官員預計今年至少會加息一次。加息預期令美股偏軟，拖累港股表現，恒指自周二以來一連三日下跌，今日更跌穿重要的關口支持位。高歌證券金融分析師聶振邦於《一周部署》表示，恒指成分股內的主要電商股最近均有利淡消息，令市場對電商平台一致看淡，恒指自然亦受其拖累，難逃下跌命運，需要向下尋找新的支持位。





市場目前仍由少數強勢板塊主導，預期未來一週資金將持續流入相關產業，短線走勢維持偏強。不過，這類股份的中長線波動性較大，投資者在部署時需著重評估自身的風險承受能力。

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